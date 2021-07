Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach ; Taylor Booth a une bonne attitude ; Liverpool lorgne toujours Florian Neuhaus; Le Borussia Dortmund voulait Federico Chiesa ?; attaquant de Bundesliga en MLS; et plus!

Encore un match amical, un autre match sans victoire. Pas grave, cependant, les joueurs seniors du Bayern Munich seront de retour dans le giron assez tôt et le règne de Julian Nagelsmann peut enfin vraiment commencer.

Les Bavarois ont perdu une décision de 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach, ce qui était mitigé du point de vue de l’équipe. Il y avait du bon et du mauvais, mais dans l’ensemble, vous devez aimer beaucoup ce que vous voyez des jeunes. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Josip Stanisic fait vraiment ses preuves. Utilisé comme milieu défensif hier, Stanisic était très bon. Sa polyvalence est quelque chose que Nagelsmann devrait trouver utile. J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu de Malik Tillman, qui – comme Joshua Zirkzee – est un joueur qui joue normalement au centre, mais a été poussé à l’aile. Comme Armindo Sieb l’a fait auparavant, Tillman a profité de l’opportunité qui lui a été donnée. Idem pour des joueurs comme Torben Rhein et Taylor Booth. Les deux jeunes milieux de terrain ont montré qu’ils avaient une grande vision, les côtelettes pour gérer la pression, une conscience défensive et la capacité de créer une attaque. Zirkzee et Michael Cuisance, cependant, ont vraiment eu du mal malheureusement. Ce n’était pourtant pas faute d’efforts. Les deux joueurs semblaient juste un peu trop pris dans le jeu. Les deux joueurs ont un si bon potentiel… c’est juste difficile de les voir lutter. Parfois Cuisance était bonne, mais perdait trop souvent le ballon. Zirkzee semble juste lutter contre un blocage mental quelconque. Les deux enfants sont de grands talents, ce serait formidable de les voir terminer la pré-saison avec de solides performances. Oui, Ron-Thorben Hoffmann a mal joué le ballon pour mener au deuxième but de Die Fohlen, mais il a bien fait des arrêts remarquables. Le jeune gardien a été sous la contrainte pendant la majeure partie de la seconde mi-temps, mais l’a bien géré. Le ballon de Joe Scally à Hannes Wolf pour le premier but du Borussia Mönchengladbach était fantastique. J’aime le flair de Marcel Wenig dans son jeu. Les quatre arrières ont été excellents en première mi-temps. Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Bouna Sarr et Omar Richards ont fait un excellent travail en gardant l’offensive des Foals au bâton. Parfois, Omar Richards a perdu le ballon à des moments inopportuns, mais rien n’a fait de mal à l’équipe. Richards a montré qu’il était capable d’être une doublure de qualité pour Alphonso Davies. Dans l’ensemble, les résultats ne sont pas inattendus. Cette pré-saison concerne plus la croissance des jeunes joueurs qu’autre chose – et cela s’est très bien passé pour la plupart. Il n’y a aucune raison de paniquer ou de penser que Nagelsmann a perdu sa touche magique.

Comme indiqué ci-dessus, Taylor Booth était l’une des vedettes du Bayern Munich hier, mais sa coupe de cheveux était un peu… décalée. On s’est un peu amusé avec pendant le match :

Je sais… l’ironie de ma part – M. Bad Haircut lui-même – taquinant quelqu’un à propos de sa laitue, mais Booth l’a extrêmement bien géré. Ce gamin a un bel avenir devant lui et peut bien rire :

Je mérite cette confiance, j’étais presque en larmes quand Barber a dit qu’il avait fini – Stand Taylor (@TBLaRoca23) 28 juillet 2021

Si vous ne suivez pas déjà cet enfant, donnez-lui-en un sur Twitter. Quoi qu’il en soit, Booth s’est très bien débrouillé pendant cette pré-saison. Le jeune Américain a été extrêmement fort et fait partie du groupe de jeunes qui aurait impressionné les cuivres du club.

Le Bayern Munich et Liverpool sont toujours intéressés par le milieu de terrain vedette du Borussia Mönchengladbach, Florian Neuhaus, mais il ne semble pas que rien ne se passera avec le talentueux international allemand avant l’été prochain.

Nous avons vu des rumeurs selon lesquelles le Bayern Munich pourrait rechercher une profondeur de milieu de terrain, mais Neuhaus est susceptible de coûter cher – et trop bon – de venir en Bavière pour être une doublure à ce stade :

❗️Actualité #Neuhaus : Il est probable qu’il reste à Gladbach. #Klopp a récemment réaffirmé son intérêt pour lui, est un grand fan. Le FN en a été informé. Mais il n’y a actuellement pas de place dans l’équipe des Reds. Les cartes pourraient être rebattues en 2022. Pour le #FCBayern également. @SPORT1 #LFC – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 28 juillet 2021

Des informations ont circulé selon lesquelles le milieu de terrain du Borussia Dortmund Julian Brandt envisageait un transfert à l’AC Milan, mais cela aurait pu être prématuré :

Il y a eu récemment des rumeurs en provenance d’Italie qui ont amené Brandt à entrer en contact avec divers clubs de Serie A. Cependant, l’ancien homme de Leverkusen a maintenant donné un rejet très clair des idées au camp d’entraînement du BVB en Suisse: “Je ne pense pas que je jouerai ailleurs cette année”, a déclaré Brandt dans une interview à “RTL / ntv ”. Il n’avait “jamais alimenté ces rumeurs lui-même”, même si c’était agréable “quand d’autres clubs se sont montrés intéressés”. Mais : « De mon côté, il n’y a jamais eu aucun signe que j’étais sur le point de changer. Le contrat du joueur national allemand, qui n’a pas été nominé pour le championnat d’Europe cet été, court jusqu’en 2024 avec le BVB.

L’expert en transfert Fabrizio Romano a réitéré le sentiment que la Juventus ne vendra pas Federico Chiesa – même si cela bouleverse le Bayern Munich et Liverpool :

Liverpool n’a PAS fait d’offre officielle pour Federico Chiesa malgré les rumeurs. Il ne se passe rien et aucune chance de le signer cet été. #LFC Le conseil d’administration de Liverpool connaît la position de la Juventus. Chiesa est considérée comme “intouchable” – le FC Bayern est également au courant de cette décision. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 28 juillet 2021

En outre, il semble que le Borussia Dortmund ait également lancé une enquête en Italie dans l’espoir de faire atterrir Chiesa, mais la star de l’Euro 2020 ne veut pas bouger – même s’il était en fait à vendre :

Mise à jour #Chiesa : #FCBayern & #BVB se sont enquis de lui. Il est représenté par Lian Sports (Sané). Mais pour eux, #LFC & #CFC (offerts 100 M€) aucune chance. Le FC veut rester à la #Juventus. Contrat jusqu’en 2025. Son salaire serait d’environ 7 millions d’euros nets/an m’ont dit des sources. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 28 juillet 2021

L’attaquant de l’Eintracht Frankfurt Dejan Joveljic n’a pas tout à fait pris la place de Luka Jovic et passera désormais au LA Galaxy en MLS :