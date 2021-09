Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le Dynamo Kiev ; Joshua Kimmich, Chris Richards honoré ; Manchester City veut Christopher Nkunku ; Denis Zakaria au Borussia Dortmund ?; et plus!

Le Bayern Munich s’est occupé du Dynamo Kyiv et a remporté une autre victoire en Ligue des champions. C’était un effort tout à fait dominant pour les Bavarois, qui ont l’air spectaculaire ces derniers temps. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Robert Lewandowski est tellement bon. Il était évident que le Dynamo Kiev allait en avoir plein les bras. Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sane et Serge Gnabry, c’est beaucoup trop difficile à gérer pour les Ukrainiens. L’un des mots descriptifs que Julian Nagelsmann a prononcés à propos de Niklas Süle après le match était que le grand gars offre de la flexibilité à l’équipe. Avec Süle, Nagelsmann peut passer à trois sans avoir à le dire (ou, vous savez, l’inscrire sur la feuille de match). Le trio de Süle, Lucas Hernandez et Dayot Upamecano est superbe. Imaginez à quel point cette infraction sera effrayante si Sane et Gnabry ont vraiment trouvé de la cohérence. La feuille blanche pour Manuel Neuer était bien méritée. Nagelsmann a vraiment fait du bon travail jusqu’à présent. Les joueurs ont adopté ses tactiques en constante évolution et se sentent pleinement investis pour se mettre au défi à chaque match pour apprendre ou essayer quelque chose de nouveau. La profondeur de cette équipe est folle. Quelle finition de Serge Gnabry ! Eric Maxim Choupo-Moting a été d’une efficacité impitoyable cette saison. Bouna Sarr en tant que droite ? Dans l’ensemble, c’était juste un effort fantastique.

Si vous avez manqué notre analyse initiale, nos récompenses de match, nos observations ou notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

Le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich et le joueur prêté des Bavarois Chris Richards ont été honorés par le botteur avec une place dans leur équipe de la semaine de Bundesliga :

Manchester City pourrait se joindre à la chasse au milieu de terrain offensif du RB Leipzig Christopher Nkunku :

Manchester City est l’un des grands candidats aux titres cette année. Avec la Ligue des champions comme objectif principal et le Premier ministre comme une obligation régulière, les hommes de Pep Guardiola disposent de l’une des meilleures équipes de tout le vieux continent. Mais il manque des choses, des touches qui donneraient à l’équipe britannique une nouvelle étape de niveau, et ils y travaillent pour le prochain marché des transferts d’hiver. Avec la nécessité d’ajouter l’avant-centre qui peut rivaliser avec Gabriel Jesus, l’intention de l’équipe citoyenne continue d’affecter le reste des lignes, en particulier à la recherche de joueurs qui correspondent au style de jeu indiqué par l’entraîneur espagnol. Dans tout cela, l’un des noms qui ont figuré à l’agenda de Manchester City n’est autre que Christopher Nkunku, le Français du RB Leipzig qui a fait de si bonnes sensations en ce début de saison.

Marco Rose a déclaré qu’il n’allait recruter aucun joueur du Borussia à Mönchengladbach lors de sa prise de fonction au Borussia Dortmund. Cette position pourrait cependant changer car le milieu de terrain Denis Zakaria a été lié au BVB :

Comme le rapporte Sport Bild, le Borussia Dortmund s’intéresse à Dennis Zakaria de Gladbach. Selon le rapport, le directeur sportif du BVB Michael Zorc s’est intéressé aux services de Zakaria dès 2017. À cette époque, cependant, il a décidé de déménager dans l’autre Borussia à Mönchengladbach. Le contrat de Zakaria à Mönchengladbach expire l’été prochain et il serait disponible pour un transfert gratuit à Dortmund. Le manager de Gladbach, Max Eberl, travaille d’arrache-pied sur une extension du milieu de terrain plus clair. Cependant, il avait déjà flirté avec un déménagement cet été et n’est pas opposé à une sortie. Après le match contre le BVB (1-0), où Zakaria a marqué le but décisif, le joueur de 24 ans a donné aux fans de Gladbach l’espoir dans une interview accordée à Sky qu’ils resteraient : “Je n’ai jamais dit que je voulais vraiment quitter le club. . J’ai de bonnes conversations avec Max Eberl. J’ai toujours dit que je me sentais très à l’aise ici. “ Marco Rose, entre tous, se glisse-t-il entre les deux et attire-t-il les Suisses ?

Le Bayern Munich a terminé une autre semaine de football qui a vu l’équipe battre SpVgg Greuther Furth 3-1 (et rien d’autre, car le calendrier de la Bundesliga n’est pas déterminé à assassiner des joueurs). Il y a eu des histoires intéressantes qui ont éclaté au cours de la semaine, y compris une série de messages divulgués impliquant Niklas Sule et son agent, ainsi que la nouvelle que Timo Werner ÉTAIT en effet censé rejoindre les Bavarois à un moment donné. Beaucoup de choses à dire.

Dans cet épisode, Ineednoname et Schnitzel01 discutent :

Blague d’Arsenal pré-pod obligatoire. Benjamin Pavard est-il assez bon pour le Bayern Munich ? Quelles sont les alternatives pour le jouer ? Ce que les messages WhatsApp divulgués par Niklas Sule signifient pour sa position au sein du club. Intimidation de Sule pour son choix de clubs en Premier League (Tottenham ? Sérieusement ?) Que le transfert raté de Timo Werner confirme la présence de divisions dans le club. Un rebondissement surprenant vers la fin du podcast. Un aperçu du sujet potentiel de la semaine prochaine.

L’Inter Milan pourrait préparer une décision pour le gardien d’Arsenal et international allemand Bernd Leno :

Bien sûr, BFW était au courant de la sortie possible de Leno de Londres il y a quelques semaines.