Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le Dynamo Kiev ; Le Bayern lorgne toujours sur Pedri ?; Ivan Perisic de retour en Bundesliga, mais Filip Kostic part ?; Lionel Messi de retour au FC Barcelone ?; et plus!

Le Bayern Munich s’est rendu en Ukraine en sous-effectif et probablement encore irrité par sa défaite contre le FC Augsburg, mais les garçons se sont battus contre les éléments – et leur opposition – pour remporter une victoire 2-1 sur le Dynamo Kyiv. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La neige était plutôt cool à regarder, mais ça avait l’air d’être un enfer à jouer. C’était un match que je n’ai jamais douté que le Bayern Munich puisse gagner, mais j’étais en quelque sorte fasciné de voir exactement comment cela se produirait. Qu’est-ce qui s’est passé avec le manteau de Julian Nagelsmann ? C’est juste que… je ne comprends pas. Je veux dire, je suis nul pour m’habiller, alors qui suis-je pour critiquer ? Mais… je ne comprends pas. L’explosion de Léon Goretzka dans la « zone délicate » de Corentin Tolisso semblait douloureuse. Le match a été relativement bâclé pendant un certain temps, mais le spectaculaire but de coup de pied à vélo de Robert Lewandowski était un sacré moyen de commencer. Sérieusement, ce mec sort et fait des choses incroyables jeu par jeu. Le match a été extrêmement agité pour les deux équipes tout au long. Les conditions ont rendu les choses très difficiles pour les deux équipes. Les deux méritent du crédit pour la façon dont ils se sont battus. La grosse bouffée de Manuel Neuer sur un coup de pied à la 30e minute était folle. Cela aurait facilement pu être un but contre son camp. D’une manière ou d’une autre, c’est à peu près à ce moment-là que le Bayern Munich a vraiment commencé à s’affirmer. L’arrivée de Kingsley Coman sur le deuxième but du Bayern Munich a été formidable. Le Français a frappé cela avec détermination et autorité. Le mannequin de saut de Thomas Müller était aussi quelque chose d’autre. Müller étant de garde était étrange, mais je suppose que c’était le plus sensé d’une certaine manière. Vous avez juste le sentiment qu’il aurait été plus utile de travailler dans la mêlée autour du filet, cependant. Marc Roca et Bouna Sarr… dans le même jeu ? Vous savez, celui-ci était un peu différent. Les choses ont commencé à s’effondrer un peu une fois que les sous-marins ont commencé à arriver pour le Bayern Munich. Denys Garmash a profité du fait que Tanguy Nianzou a été pris au dépourvu avec une petite course habile et a terminé pour réduire l’avance du Bayern Munich à 2-1. Nianzou a encore du chemin à parcourir avec son jeu, même si je pensais qu’il était solide ce jour-là. Il semble avoir une erreur majeure sur presque toutes les apparitions, mais vous pouvez voir la promesse qu’il a en tant que joueur. Pourra-t-il jamais gagner et conserver un rôle de titulaire avec le Bayern Munich ? Cela reste à voir. Neuer a certainement eu quelques problèmes. Il battait le ballon avec ses mains et ses pieds. On ne voit pas ça souvent du GOAT, mais il a quand même remporté la victoire. Dans l’ensemble, ce fut une bonne victoire. Ce n’était pas bon du point de vue de « l’équipe a l’air géniale », mais du point de vue « ils se sont battus dans des circonstances difficiles et ont remporté la victoire ». Ils ne peuvent pas tous être pittoresques (même si les objectifs l’étaient).

Des mois se sont écoulés avec des spéculations sur le vainqueur du Ballon d’Or 2021. Les deux noms sur toutes les lèvres ont constamment été la machine à marquer des buts du Bayern Munich Robert Lewandowski et le mercuriel Lionel Messi. Et si l’on en croit le journaliste espagnol Sergio Gonzalez, ce sera ce dernier qui remportera une nouvelle fois le prestigieux prix individuel, coiffant son homologue polonais du laurier. Leo Messi a eu une année à l’envers. Croyant qu’il renouerait très certainement avec Barcelone après une campagne triomphale en Copa America avec l’Argentine, des complications financières de dernière minute l’ont obligé à chercher de nouveaux pâturages. Malgré tout, son année a été brillante comme d’habitude, malgré une longue attente pour son premier but en Ligue 1 avec son nouveau club le PSG. Lewandowski, qui serait le finaliste, a également été plus prolifique que jamais. Après que la pandémie l’ait empêché de remporter ce qui était presque certainement son premier Ballon d’Or l’année dernière, beaucoup pensent qu’il mérite toujours de le réclamer cette année. Il y a eu beaucoup de débats autour du sujet. Cependant, Gonzalez déclare que Messi a déjà été informé qu’il recevrait un septième Ballon d’Or sans précédent.

Timo Werner a inscrit le quatrième but du Chelsea FC lors de la victoire 4-0 de l’équipe sur la Juventus. L’international allemand pourrait déjà profiter de son bref passage avec Hansi Flick :

L’influence de Flick sur les joueurs allemands ne doit pas être négligée.

On dit depuis longtemps que le Bayern Munich convoite le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri, mais je ne vois en aucun cas le Barça se séparer du jeune :

Malgré leurs efforts, Barcelone est un club à court d’argent et le Bayern espère qu’il pourra être tenté par une offre lucrative. Selon AS, l’équipe de Bundesliga est prête à battre son record de transfert de club de 80 millions d’euros, qu’elle a déboursé pour Lucas Hernández. Barcelone a un besoin urgent d’argent, et pour que le nouveau manager Xavi Hernandez fasse venir les joueurs qu’il veut, ils doivent décharger des stars précieuses pour générer des revenus. On pense que Philippe Coutinho est sur le billot, mais une grosse offre pour Pedri pourrait également influencer les plus hauts gradés du Camp Nou. En plus de convaincre le club, le rapport indique que le Bayern est capable d’offrir à Pedri jusqu’à quatre fois ce qu’il gagne actuellement à Barcelone. Avec les problèmes financiers des Blaugrana, ils ne sont pas en mesure de rivaliser avec ce que les autres grands clubs sont capables de proposer. Cela changera la vie du joueur, mais il reste à voir s’il sera prêt à quitter les géants catalans. Le Bayern voudrait frapper fort et vite lors de la prochaine fenêtre de transfert d’hiver en janvier, sachant que Barcelone a un besoin urgent de liquidités en ce moment.

Tz a également ajouté plus:

Le FC Bayern est-il à nouveau à la recherche d’un Golden Boy ? Ce n’est pas Erling Haaland de Dortmund, qui a remporté l’année dernière le prix du meilleur jeune joueur d’Europe. Non, nous parlons du vainqueur actuel, le barcelonais Pedri, avec qui le Bayern est associé depuis plusieurs mois. L’Espagnol pourrait passer au nouveau record de transfert de Munich, sa clause libératoire bat déjà un record – un milliard d’euros.

C’est un prix d’extorsion de type Austin Powers.

Lionel Messi pourrait-il retourner au FC Barcelone ? Peut-être… peut-être :

Lionel Messi a une nouvelle fois annoncé son retour à Barcelone. « J’ai toujours dit qu’à un moment donné je retournerai à Barcelone parce que c’est ma maison et j’y vivrai », a déclaré l’Argentin dans une interview à Marca. « Et si je peux apporter quelque chose et aider le club, je serais très heureux de revenir. » Lors de la présentation de la nouvelle recrue Dani Alves la semaine dernière, le président du Barça, Joan Laporta, a indiqué qu’après le transfert du Brésilien, un retour de Messi ne pouvait être exclu. Dans le même temps, Laporta avait donné l’impression qu’Alves avait fait « des efforts financiers considérables pour revenir » que l’Argentin n’aurait pas été prêt à faire des sacrifices similaires. Messi avait déjà nié ces allégations. « On m’a demandé de réduire mon salaire de 50 % et je l’ai fait sans problème. Personne ne m’a demandé de jouer gratuitement. En même temps, je trouve les propos du président inappropriés. Ils m’ont fait mal parce que je pense qu’il n’a pas à dire ça », a déclaré l’Argentin dans une interview sportive.

Ivan Perisic est presque certain de quitter l’Inter Milan cet été et pourrait retourner en Allemagne pour jouer pour le Borussia Dortmund ou Wolfsburg. Devrait être boulonné, cependant, l’Inter veut soi-disant l’ailier toujours sous-estimé de l’Eintracht Frankcfurt, Filip Kostic :

Ivan Perisic est toujours le premier choix de l’Inter Milan. Le Croate de 32 ans a marqué trois buts en 15 matchs de compétition cette saison sur l’aile gauche et a contribué une passe décisive. Le week-end dernier, il a marqué contre Napoli, leader auparavant invaincu. Malgré la chance sportive, Perisic envisage de quitter l’Inter cet été. Puis son contrat avec les Italiens expire. Selon la Gazzetta dello Sport, l’international croate veut définitivement revenir en Bundesliga. Selon le rapport, Perisic aimerait rejouer pour ses anciens clubs de Wolfsburg ou Dortmund. Les Nerazzurri ont déjà un successeur en tête : Filip Kostic. L’Inter est apparemment prêt à payer jusqu’à 10 millions d’euros pour la star de Francfort de 29 ans, avec une durée de contrat de trois ans de 2,5 ans plus des bonus. Au cours de l’été, Kostic avait tenté de se battre pour son transfert à la Lazio Rome et avait échoué.