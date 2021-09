Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le FC Barcelone ; Euh, le Real Madrid pourrait vraiment avoir Erling Haaland et Kylian Mbappe; Pourquoi le Borussia Dortmund n’a pas décroché Callum Hudson-Odoi de Chelsea; La clause éthique ridicule de Neymar ; et plus!

Le Bayern Munich a évincé le FC Barcelone après un solide effort global. L’équipe de Julian Nagelsmann semble extrêmement redoutable ces jours-ci. Voici quelques frappeurs rapides sur le match :

Le Bayern Munich avait l’air calme, confiant et composé pendant tout le match. Les Bavarois n’ont pas du tout été déroutés par le Camp Nou. Le corps défensif du Bayern Munich était fantastique pour l’ensemble. Alphonso Davies, Niklas Süle, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard ont été exceptionnels et l’entrée de Lucas Hernandez et Josip Stanisic dans le jeu n’a pas diminué la qualité. Honnêtement, je pensais que la faute sur Robert Lewandowski à la 10e minute était un penalty. En fin de compte, cela n’avait pas d’importance, mais cela aurait certainement pu être conséquent dans un match de cette ampleur. Lewandowski faisant ce qu’il fait et marquant un doublé était un autre jour au bureau pour le tueur à gages polonais. L’arrêt de Marc-André ter Stegen sur Leroy Sane à la 19e minute n’avait peut-être pas l’air spectaculaire, mais ce tir a été durement touché par Sane, a été dévié, et le gardien du FC Barcelona a compté sur ses réflexes pour faire cet arrêt. Thomas Müller lancer l’attaque avec son but était très approprié. Müller, cependant, aurait également dû arracher un tir à la 27e minute. Au lieu de cela, il est passé à Jamal Musiala, qui ne pouvait vraiment rien rassembler avec la chance. Le duo de milieu de terrain composé de Joshua Kimmich et Leon Goretzka a eu un match… correct. À deux, ils n’étaient pas bien ensemble, mais à aucun moment je n’ai eu l’impression qu’ils avaient perdu la bataille au centre du parc. Jamal Musiala n’a pas eu autant d’impact qu’il l’avait été auparavant cette saison. Musiala n’était pas mauvais, mais il semblait avoir un peu de mal contre le Barça. Leroy Sane semble juste plus confiant sur le côté gauche. Dans l’ensemble, ce n’était pas toujours le match le plus fluide pour le Bayern Munich, mais ils étaient fermes défensivement, offensivement opportunistes et ont gagné dans un lieu très difficile.

Si vous avez manqué notre analyse initiale, nos récompenses de match, nos observations ou notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

Il est possible que le Bayern Munich soit intéressé par Timo Werner du Chelsea FC, mais il est presque impossible que les Bavarois envisagent un échange avec Leroy Sane :

Chelsea souhaite échanger Timo Werner avec l’ailier du Bayern Munich Leroy Sane. L’attaquant de 25 ans a connu des difficultés à Stamford Bridge et l’arrivée de Romelu Lukaku le rend moins important pour Thomas Tuchel, tandis que Sane – qui est tombé dans la hiérarchie au Bayern – est toujours recherché par son club actuel après avoir rejoint Manchester. Ville en 2020, rapporte The Sun.

Le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg s’est également empressé d’abattre cette rumeur :

Nous avions entendu lundi que le Real Madrid pourrait envisager des mouvements de puissance l’été prochain pour faire venir à la fois Erling Haaland du Borussia Dortmund et Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain.

Le patron de la Liga Javier Tebas pense que Los Blancos ont l’argent pour y arriver:

Le patron de la ligue espagnole Javier Tebas est sûr que le Real Madrid a les moyens financiers d’amener à la fois la star du PSG et le meilleur buteur de Dortmund. « Madrid a vendu des joueurs pour 200 millions d’euros. Vous avez l’argent pour signer Mbappé et Haaland ensemble », a déclaré lundi le joueur de 59 ans. « Vous n’avez pas perdu d’argent et vous avez bien vendu en plus. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, c’est qu’un club (PSG, D. Red.) qui perd 400 millions a des coûts salariaux de 500 millions et peut refuser des offres pour Mbappé.

Le Borussia Dortmund voulait faire venir Callum Hudson-Odoi du Chelsea FC avant la fermeture du mercato, mais Thomas Tuchel n’allait pas laisser son ancien club voler à son club actuel un élément de profondeur précieux :

Le Borussia Dortmund aurait aimé signer Callum-Hudson-Odoi peu avant la fin du mercato. Après la victoire 3-0 des Bleus contre Aston Villa, l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a expliqué pourquoi il ne laisserait pas partir l’ailier. « Nous en avons parlé. Mais c’était une décision très facile pour moi le dernier jour du mercato.” Tuchel a justifié la décision avec la liste restreinte du vainqueur de la Ligue des champions. “Nous avons un effectif de 18, 19 hommes”, a déclaré Tuchel. Et Hudson-Odoi est une option pour lui sur les deux flancs. Contre Aston Villa, Tuchel Hudson-Odoi a même utilisé un peu plus la défensive sur l’aile droite. Pour Callum, un déménagement à Dortmund aurait été une bonne chance. Puisque Chelsea voulait atteindre des objectifs ambitieux pour la saison, une décision était finalement hors de question. Hudson-Odoi, avec qui le FC Bayern a fait affaire de manière intensive, a toujours un contrat de trois ans à Londres.

Le Bayern Munich semble être sur une lancée en ce moment, après avoir remporté son troisième match de Bundesliga au trot contre nul autre que les prétendants à la ligue RB Leipzig. Cela étant réglé, l’accent est désormais mis sur le match de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, qui chercherait sans aucun doute à réparer les dégâts contre le club qui les a démantelés il y a un peu plus d’un an.

Alors que le décor est planté pour un milieu de semaine passionnant, Tom et Schnitzel discutent :

La performance du Bayern contre Leipzig Les changements de Nagelsmann dans cette équipe du Bayern Les débuts de Sabitzer et son rôle dans l’équipe qui va de l’avant La situation du Bayern en défense (profondeur, situations contractuelles, etc.) La résurgence de Leroy Sané Comment le Bayern Munich et Beyoncé sont liés Réflexions sur le match à Barcelone

Ce doit être la clause contractuelle la plus stupide de l’histoire du sport – c’est sans doute pire que le contrat tout aussi idiot de Bobby Bonilla (coupe profonde pour vous, fans de la MLB):

Neymar gagne 375 000 € nets par mois dans le cadre d’un « bonus éthique » inclus dans son contrat avec le PSG Certaines des clauses incluent le fait de saluer les fans, d’être à l’heure pour l’entraînement et de ne pas critiquer le club publiquement. pic.twitter.com/oW5u3uZ9aE – ESPN FC (@ESPNFC) 13 septembre 2021

C’était assez drôle :