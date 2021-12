Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le FC Barcelone ; Le Barça veut Timo Werner et Hakim Ziyech de Chelsea; Liverpool lorgne Jude Bellingham ; Manchester United poursuit Frenkie de Jong ; et plus!

Le Bayern Munich a envoyé le FC Barcelona en Ligue Europa avec une victoire convaincante 3-0 qui a vu les Catalans avoir l’air tout simplement malheureux.

Alors que le jeu en lui-même n’était pas exactement une course à sensations, les Bavarois ont fait ce qu’ils devaient faire. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Les fans non-Bundesliga peuvent dire ce qu’ils veulent à propos de Robert Lewandowski, mais il n’y a pas de joueur meilleur et plus percutant dans le monde de nos jours. Même un jour où il n’a pas marqué, le tueur à gages polonais a fait sentir sa présence. Le tueur à gages polonais est bien plus qu’un simple buteur. Benjamin Pavard avait fière allure. C’était agréable de voir le Français tant décrié mettre son talent à l’honneur. Pavard a joué un rôle clé dans l’étouffement d’Ousmane Dembele, qui était considéré comme l’arme la plus dangereuse du FC Barcelone avant le match. La conversion par Thomas Müller d’un « croix » en boucle de Lewandowski a donné au Bayern Munich une avance rapide. N’importe qui aurait du mal à dire que Müller a frappé le ballon avec n’importe quel type d’autorité, mais il était normal que Raumdeuter ait marqué d’une manière quelque peu étrange pour son 50e but en carrière en Ligue des champions. Le plan de début de match du FC Barcelone pour faire pression sur le Bayern Munich et chercher une contre-attaque rapide a en fait été quelque peu réussi pendant la première demi-heure, mais finalement le talent, la vitesse et la précision du Bayern Munich sont devenus trop difficiles à gérer pour les Catalans. Pensez-y… Le FC Barcelone n’a pas pu contrôler le match contre le Bayern Munich lorsque les Bavarois ont entamé un double pivot de Jamal Musiala et Corentin Tolisso. Le but de Leroy Sane était un étourdissement à longue distance. Je veux dire… quoi… un… coup. Dans la nuit, c’était étrange, car Sane s’est retrouvé dans plusieurs positions avantageuses pour marquer, mais n’a réussi que sa tentative la plus difficile. Quoi qu’il en soit, sa croissance en tant que joueur l’emporte sur quelques ratés : Alphonso Davies a travaillé sa magie sur le côté gauche du terrain pour préparer Musiala pour le troisième but du Bayern Munich. Musiala a fait un travail admirable en remplaçant Leon Goretzka au milieu de terrain central. L’enfant peut désormais jouer n’importe où sur la ligne de front et au milieu de terrain central. Pourquoi ne pas simplement lui donner une course à l’arrière droit / arrière droit à ce stade. Il peut tout faire : Kingsley Coman a encore eu un excellent match. Le Français fait certainement tout ce qu’il peut pour augmenter sa valeur à l’approche de l’été. J’étais un grand partisan d’avoir des « jeux fantômes » en 2020 parce que nous avions besoin de sports pour vivre dans un monde « Tiger King », mais mec, voir tous ces sièges vides était, eh bien, triste. Cela fait presque deux ans et nous piétinons encore dans cette pandémie. Dans l’ensemble, le jeu ne serait normalement pas quelque chose d’enthousiasmant, mais quand vous avez la chance de battre le FC Barcelone depuis la Ligue des champions, c’est un gros problème. Maintenant, le Bayern Munich doit rester concentré et terminer le Hinrunde de manière forte.

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, semble prêt à profiter des problèmes financiers du FC Barcelone et pourrait jouer un rôle pour le maestro du milieu de terrain Frenkie de Jong :

Tel que rapporté par El Nacional, Manchester United recherche un renfort au milieu de terrain. Frenkie de Jong est donc en tête de liste de l’entraîneur Ralf Rangnick. Ce n’est qu’en 2019 que de Jong a quitté l’Ajax Amsterdam pour les Catalans pour des frais de transfert de 86 millions d’euros. Selon le Mirror, Manchester United serait prêt à payer 55 millions d’euros pour le Néerlandais. Il reste à voir si de Jong quittera le club en difficulté financière de Barcelone. L’entraîneur du Barça, Xavi, a récemment déclaré que le joueur de 24 ans n’était pas à vendre.

De Jong a également été lié au Bayern Munich, entre autres clubs.

L’ancien PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré qu’il signerait Lautaro Martinez s’il était toujours aux commandes du club :

Pour savoir s’il y a des joueurs de l’Inter qu’il signerait : « Lautaro Martinez. Il est très bon, mais comme j’ai encore un peu d’Inter dans mon cœur, j’ai toujours essayé de ne pas acheter de joueurs Nerazzurri. Et l’ancien attaquant et PDG a également donné ses prédictions Scudetto, déclarant que « J’espère que l’Inter le fera, mais j’apprécie aussi vraiment le Napoli de Spalletti. Si j’étais parmi les rivaux, je ne sous-estimerais pas la Juventus : ils ont mal commencé, mais ils vont récupérer.

Liverpool aurait ciblé le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham :

Le Liverpool FC est à la recherche d’un renfort au milieu de terrain. Selon le Mirror, l’équipe de Jürgen Klopp est en pole position pour un engagement de Jude Bellingham. Les Reds ne sont donc pas le seul club à souhaiter signer la jeune star du BVB. Manchester United surveille également de près la situation du jeune de 18 ans. Une indemnité de transfert de 105 millions d’euros devrait être dans la salle.

Bellingham, bien sûr, vient de se retrouver dans l’eau chaude en Allemagne pour les commentaires qu’il a faits sur l’arbitre Felix Zwayer.

Le RB Leipzig allait embaucher l’ancien patron de Schalke 04 Domenico Tedesco comme nouvel entraîneur :

Domenico Tedesco sera le nouvel entraîneur du RB Leipzig. Les rapports correspondants de Sky et Bild coïncident avec les informations de kicker. Cependant, le club n’a pas encore confirmé la nomination. Tedesco (36 ans), qui a notamment entraîné Erzgebirge Aue et Schalke 04 en Allemagne, a récemment entraîné les champions russes du record du Spartak Moscou jusqu’en mai. À l’été, il a démissionné de son poste « pour des raisons familiales ». Leipzig s’était séparé de l’ancien entraîneur Jesse Marsch dimanche. Le nom de Tedesco a été mentionné dès le début des spéculations sur un successeur pour l’américain.

Tedesco cherche à faire une petite tournée de rédemption et il sera intéressant de voir s’il peut ramener le RB Leipzig à ses sommets antérieurs, tout en rachetant sa réputation dans le processus.

Le FC Barcelone veut les stars du Chelsea FC Timo Werner et Hakim Ziyech, mais Thomas Tuchel pourrait ne pas vouloir laisser partir les joueurs :

Le FC Barcelone cherche des renforts et a également sollicité le Chelsea FC. Selon le journal espagnol Sport, les responsables des bleus auraient donné leur feu vert à deux détails personnels. Il devrait s’agir de Timo Werner et Hakim Ziyech, qui ne sont que des joueurs supplémentaires chez Thomas Tuchel. Un prêt ne serait donc pas irréaliste. Mais le coach des Bleus devrait gâcher le match et dénoncer un affaiblissement de son effectif. Par conséquent, les négociations sont actuellement suspendues. Le Barça se retrouve face à un dilemme de transfert. Le club a désespérément besoin de renforts pour sauver la saison mais a peu d’argent à revendre. Il ne semble pas y avoir de solution pour le pont de Stamford.

C’était #TimoTime mercredi contre le Zenit. Werner a inscrit deux buts lors du match nul 3-3 de Chelsea en Ligue des champions. Espérons que Werner puisse retrouver son chemin en Allemagne après cette saison.