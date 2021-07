Le Bayern Munich a ouvert sa saison avec une défaite amicale contre le FC Köln. La formation jeune déployée par Julian Nagelsmann a connu de bons moments et a également parfois eu du mal. Dans l’ensemble, c’était juste bon de voir le Bayern Munich de retour sur le terrain. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

L’ambiance était plutôt géniale sur le site. C’était presque comme si le Bayern Munich et le FC Köln disaient « Rencontrons-nous au parc et faisons ça » et un groupe de personnes se sont présentées pour regarder. Une chose qui a été remarquée tôt était que beaucoup de jeunes du Bayern Munich étaient physiquement surpassés en termes de force. « Mettez Léon Goretzka en ligne ! » C’était bien de voir Sven Ulreich revenir dans les buts. Armindo Sieb semblait à l’aise sur l’aile. Sieb a profité d’une défense terne du FC Cologne et a décoché un tir parfaitement placé pour le premier but du Bayern Munich. Sieb a absolument joué comme un gars pour prouver qu’il appartient à la première équipe. Steffen Baumgart est un personnage. Sa tenue vestimentaire et son chapeau étaient énormes. Il ressemble à tous les bookmakers que j’ai vu travailler depuis un tabouret dans un bar de plongée. Je l’aime. #NagelsmannOut, #BaumgartIn Oh, la ligne haute a été mal battue… encore une fois. Upamecano et Chris Richards ont été rattrapés trop haut, tandis que le chiffre d’affaires d’Omar Richards a créé l’occasion. Dans l’ensemble, Chris Richards et Upamecano ne semblaient pas trop souvent sur la même longueur d’onde, mais il faut s’y attendre à ce stade de la pré-saison. Chris Richards était également un peu en retard pour rejoindre Mark Uth sur le deuxième but de Cologne, mais il a dû se déplacer dans la zone d’Upamecano pour couvrir également cet espace vide. Encore une fois, il n’y a aucune raison de s’inquiéter à ce stade. Les problèmes de communication ont été endémiques sur le terrain pendant tout le match. Christopher Scott n’avait pas fière allure. De tous les jeunes joueurs, il semblait le plus se bagarrer. Il est également parti avec une blessure, ce qui signifie qu’il est probablement prêt pour l’action en équipe première. Torben Rhein et Taylor Booth ont assez bien géré le centre du parc. Je suis ressorti impressionné par les deux joueurs. Bien sûr… ce n’était pas parfait, mais une bonne performance des deux jeunes. Quelle passe de Booth au but de Joshua Zirkzee USA ! ETATS-UNIS! ETATS-UNIS! Bouna Sarr ne prenant pas le départ était curieux et il ne lui a pas fallu longtemps pour établir qu’il est toujours en difficulté. La tête d’Uth sur le troisième but du FC Köln était sensationnelle. Sarr faisait partie des défenseurs du Bayern Munich qui pointaient du doigt après le jeu. (Hrugs emoji) Ce jour-là, Sarr était probablement le pire joueur du Bayern Munich et il a été abattu sur les réseaux sociaux pour cela. Je pense – si le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic peut trouver preneur – le club devrait vendre Sarr dès que possible. Lucas Copado est probablement encore en train de se punir pour ne pas avoir pris une touche de plus dans l’espace. Le jeune a failli marquer un but égalisateur dramatique. Baumgart vérifiant ses chaussures comme s’il le faisait à la 67e minute était formidable. Obtenez des caméras sur lui 24×7. Les unités défensives du Bayern Munich ont été un désastre toute la journée. Je n’aime pas le positionnement ou le toucher de Tanguy Nianzou en ce moment. Il a l’air… mal à l’aise ? Ce n’est pas la première fois qu’il regarde de cette façon non plus. Au dire de tous, Nianzou a beaucoup de talent – ​​et est encore très jeune – mais je ne suis pas sûr qu’il soit prêt à être un « joueur aux heures de grande écoute ».

La Juventus tient à la star du Borussia Dortmund Erling Haaland :

La Juventus est intéressée par la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, selon des informations parues dans The Sun. Le club de Bundesliga a déjà rejeté la proposition informelle de joueur plus cash de Chelsea pour l’international norvégien, selon Sky en Allemagne.

Philippe Coutinho du FC Barcelone a été étroitement lié à l’Inter Milan et à l’Olympique de Marseille, mais il semble que Leicester City et Everton pourraient toujours être dans le mix :

Même pas nommé par l’entraîneur-chef du Brésil Tite pour le récent événement de la Copa America – parmi les blessures qui lui sont survenues une par une au cours de la dernière saison régulière, – dont le dernier match Carioca vient de perdre contre l’Argentine, milieu de terrain offensif et ailier international brésilien de 29 ans Philippe Coutinho est à nouveau sur le point de quitter les rangs du FC Barcelone. Cette fois, peut-être, pour de bon. Fortement lié à un retour en Premier League au cours des deux dernières années, l’ancien meneur de jeu de Liverpool et du Bayern Munich, alors que le Paris Saint-Germain ne semble plus être sur ses traces, est maintenant devenu un rêve de marché majeur pour l’AC Milan. Alors que Rossoneri pourrait aller jusqu’au bout pour le signer, même en lui offrant un salaire annuel à près de 2 chiffres, Coutinho a été interrogé par ses rivaux de la ville, l’Inter Milan. En 2010/11, ainsi qu’au cours des premières mi-temps 2011/12 et 2012/13, Cou avait déjà fait un bref passage à Neroazzurri, puisque les géants italiens l’avaient acheté, à Vasco da Gama, en 2008. Bien qu’il n’y soit pas parvenu. pour s’imposer comme une centrale électrique pour l’Inter, ce mandat lui a permis de rejoindre les Reds eux-mêmes et de briller en tant qu’acteur de premier plan sur la scène européenne. Toujours en contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Coutinho, doté d’une double nationalité portugaise, vient en plus d’être visé par l’Olympique de Marseille. En outre, les clubs anglais qui l’aimaient récemment, notamment Everton et Leicester City, pourraient également avoir une chance de jouer avec le meneur de jeu du Barça.

Les Championnats d’Europe sont terminés et maintenant l’attention se porte pleinement sur Bayern Munichles préparatifs de cette saison. Julian Nagelsmann travaille actuellement avec une équipe dépouillée, mais le jeune entraîneur profite au maximum de ce temps.

La finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre. Les rumeurs liant Robert Lewandowski à Real Madrid, Chelsea FC, et Manchester City. L’avenir incertain de Michaël Cuisance en Bavière. L’histoire complètement improbable du Bayern Munich offrant 80 millions d’euros pour Federico Chiesa.

Le Real Madrid a un plan pour financer un déménagement pour la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe :

Avant que Los Blancos puissent effectuer le transfert, cependant, ils doivent retirer de gros revenus de la masse salariale. Les professionnels suivants doivent être mentionnés en premier : Marcelo (33), Isco (29), Gareth Bale (32) et Mariano Diaz (27).

Il est peu probable que Los Blancos puisse générer des fonds avec les ventes de ces joueurs, mais retirer ces salaires du budget libérerait certainement du butin.

Le Paris Saint-Germain envisagerait une course contre le milieu de terrain Manuel Locatelli :

Alors que Marco Verratti va entamer sa dixième saison consécutive en jouant pour le Paris Saint-Germain, les géants de la Ligue 1 eux-mêmes, selon les dernières rumeurs, envisagent de se présenter à un autre vainqueur de l’Euro 2020 qui vient d’être nommé, à savoir 23 ans. Le milieu de terrain international italien Manuel Locatelli. Suivi par de vrais A-listers et aspirants dans toute l’Europe, y compris la Juventus, l’Inter Milan, l’AS Roma, Manchester City, Arsenal, le Borussia Dortmund et le Real Madrid, l’éminent meneur de jeu Sassuolo est censé être sur le 42 millions d’euros de frais de transfert. Issu d’une campagne continentale qui lui a valu, bien qu’il ne soit pas exactement aligné comme titulaire principal titulaire, d’inscrire un doublé très important, le premier de sa carrière (parcours en club inclus), face à la Suisse, Locatelli, un ancien des deux L’AC Milan et l’Atalanta, était déjà proche de rejoindre Bianconeri, de retour entre l’été et le début de l’automne 2020, comme il l’a confirmé plus d’une fois. Toujours en contrat avec Neroverdi jusqu’en juin 2023, le né en 1998 est viable à la fois en tant que milieu de terrain profond et intérieur. En dehors de l’équipe nationale (15 sélections et trois buts marqués, plein côté), Locatelli, tout au long de sa carrière en tant que pro, a marqué 162 sélections au total, marquant neuf buts.

Le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga semble se diriger vers un avenir en Espagne :