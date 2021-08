Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le FC Köln ; Weston McKennie au Bayern repoussé; Danilo veut rester à la Juventus ; Denis Zakaria à l’AS Rome ; Une bagarre en France ; et plus!

Le Bayern Munich a utilisé une formation différente, mais a tout de même réussi à prendre trois points lors de sa victoire 3-2 sur le FC Köln. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Et donc ça commence… peu importe ce que le club a sorti, ça ressemblait bien à un 3-4-3 pour commencer le match, mais c’était difficile à dire car Tanguy Nianzou a commencé sur le côté droit de la défense (en tant qu’arrière droit si vous le considériez comme un 4-2-3-1). Alphonso Davies a parfois été poussé si loin qu’il était très difficile de dire quel type de formation ils jouaient au départ. À différents moments, cela ressemblait à un back-quatre et à d’autres, cela ressemblait à un back-trois. En fin de compte, j’avais l’impression que c’était un 3-4-3 malgré ce que disait la feuille d’alignement d’avant-match. Le Bayern Munich a eu une grande pression au début, mais n’était tout simplement pas complètement synchronisé. Au diable les résultats contre le Bayern Munich, Steffen Baumgart semble être l’homme idéal pour le poste au FC Köln. C’était cool de voir autant de fans revenir dans le stade. Tanguy Nianzou n’a pas eu d’impact lors de son premier début de saison en Bundesliga. Ce n’est pas nécessairement un coup, il n’a tout simplement pas eu la chance de montrer grand-chose. Leroy Sane a réalisé une autre mauvaise performance, ce qui l’a arraché à la mi-temps. Est-ce juste ce qu’il est en tant que joueur ? À quel point Sane était-il mauvais ? Bien…

Leroy Sane a décollé à la mi-temps pour le Bayern Munich.

A été hué au cours de la première mi-temps par certains des supporters locaux.

A terminé seulement 9 des 16 passes. Perte de possession 11 fois.

Un pauvre 45 minutes. #FCBKOE – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 22 août 2021

Serge Gnabry empruntait la même route que Sane, mais a rebondi en seconde période avec un mouvement sur le côté droit. Thomas Müller et Gnabry pressant haut et Robert Lewandowski assis en retrait avaient un look différent. Le FC Köln a fait du bon travail en réduisant les couloirs de tir devant Timo Horn. La rotation de Maradona et le tir de Niklas Süle à la 24e minute étaient brillants. Laissez le grand homme courir librement. Parfois, Lewandowski avait l’air de jouer les 8, 9 et 10 en même temps. Jamal Musiala est le meilleur ailier de l’équipe. Il lui a fallu cinq minutes pour entrer et mettre en place Lewandowski. Il est tout simplement plus percutant que Sane, Gnabry et Coman. C’était aussi une finition soignée du Polonais Hitman. Le premier but de Gnabry lui a fait du bien. Il en avait vraiment besoin. Le but d’Anthony Modeste était assez impressionnant. Il a trouvé un écart entre Süle et Davies. Süle aurait dû revenir en arrière pour lui mettre un corps. Sur le but de Mark Uth, Upamecano vient de le perdre. Après un bon départ pour la défense, il s’est effondré en l’espace de quelques minutes. Les deux buts étaient la faute de plus d’un joueur, mais les défenseurs centraux étaient les plus proches de l’endroit où les choses se sont totalement effondrées. Le tandem de milieu de terrain de Joshua Kimmich et Leon Goretzka n’était pas génial ce jour-là. Je suis face, ils étaient parfois très pauvres. Le deuxième but de Gnabry était une explosion absolue. Quel coup ! Gnabry ressemblait à un nouveau joueur en seconde période. Jouer Musiala à gauche permet à Gnabry de jouer à droite, où il pourrait se sentir plus à l’aise. Dans l’ensemble, la deuxième mi-temps a été très amusante pour la plupart. Les deux équipes ont secoué le marasme de la première mi-temps pour donner le spectacle.

Quand nous avons entendu dire que le Bayern Munich était lié au milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie, nous avons tous en quelque sorte… ri. C’était tellement absurde que nous ne l’avons même pas mis dans le Schmankerl, nous nous sommes plutôt concentrés sur la partie de l’histoire qui liait McKennie au Borussia Dortmund.

McKennie est un grand talent, mais est pris dans l’impasse du milieu de terrain à Turin. Il doit probablement déménager, mais avec un prix demandé de 30 millions d’euros, cette destination ne sera pas le Bayern Munich. Si vous aviez le choix entre Marcel Sabitzer du RB Leipzig à 18 millions d’euros ou McKennie à 30 millions d’euros, je pense que le Bayern Munich prendrait à chaque fois le meilleur joueur, le plus polyvalent et le moins cher.

Quoi qu’il en soit, voici les dernières nouvelles de McKennie au Bayern Munich de Patrick Berger de Sport1 :

Weston McKennie n’est pas un sujet pour le Bayern Munich pour le moment. Aucun contact, aucune négociation. @FCBayern fait toujours pression pour signer le milieu de terrain de Leipzig Marcel Sabitzer. L’ancien joueur de #Schalke McKennie est sur le marché au juste prix. La Juve veut 30 millions d’euros. ⚫️⚪️ @plettigoal @SPORT1 – Patrick Berger (@berger_pj) 22 août 2021

L’arrière droit de la Juventus Danilo veut rester à Turin :

Danilo exprime son désir de continuer à la Juventus malgré l’intérêt du Bayern Munich Le défenseur de la Juventus Danilo a exprimé son désir de rester aux Bianconeri malgré l’intérêt de plus d’un club. Daniele Longo a rapporté que Danilo devient de plus en plus le leader de l’équipe et que sa polyvalence et sa flexibilité en tant que joueur ont impressionné Massimiliano Allegri. Le nouveau patron de la Juve est convaincu que le Brésilien jouera un rôle clé pour lui lors de la saison 2021/22. Ces derniers jours, Danilo a clairement exprimé son désir de continuer à la Juve, même si le Bayern avait pris contact avec le défenseur. La Juve a clairement indiqué qu’elle voulait plus de 30 millions d’euros pour l’ancien homme de Manchester City, ce qui montre à quel point le joueur est apprécié au sein du club.

Je n’ai aucun intérêt pour Danilo. Je me contente de monter Benjamin Pavard et Josip Stanisic cette saison. Je ne pense pas que ces joueurs soient assez faibles pour nuire à l’équipe. En fait, voir comment ils se débrouillent cette saison permettra au club de prendre une décision sur ce qui doit être fait pour aller de l’avant.

Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria était lié au Bayern Munich à un moment donné, mais semble maintenant se diriger vers l’AS Roma :

La distance entre #Roma et #BorussiaMönchengladbach pour le milieu de terrain #Zakaria a été de plus en plus réduite. #Mourinho pourrait ainsi obtenir le joueur tant demandé (après avoir « perdu » #Xhaka) : deal close sur la base d’environ 15M€+bonus. ⚽️ #Football #Transferts #SerieA

Dmitri Payet de l’Olympique de Marseille a reçu une bouteille d’eau contre Nice, l’a renvoyée dans la foule, et puis c’était la pagaille :

Voici la bouteille en rapport avec la tête de Payet :