Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le Hertha Berlin ; Manchester City veut Robert Lewandowski, Erling Haaland ou Dusan Vlahovic ; Le Bayern lorgne Donny van de beek ?; La Juventus lorgne Eden Hazard; et plus!

Comme l’a dit (parfois) un homme sage lors de l’émission Bavarian Podcast Works Preview Show, Hertha Berlin attrapait le Bayern Munich au mauvais moment.

Et garçon n’ont-ils jamais.

Les Bavarois ont dominé du début à la fin et grâce à un onze de départ mortel, l’équipe de Julian Nagelsmann a pris une avance rapide et n’a jamais eu à regarder en arrière. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Je ne vais pas trop insister sur quelqu’un que je ne l’ai déjà fait, mais Jamal Musiala est le meilleur ailier de l’équipe et devrait commencer chaque match. L’enfant est un joueur et il doit commencer dès qu’il le peut. Est-ce qu’on vient de voir Leroy Sane devenir Wally Pipp ? Sane est entré dans le match et a eu un impact positif en enregistrant une passe décisive. Pourtant, pour moi, Musiala est le choix clair pour aller de l’avant. J’ai demandé à Thomas Müller de s’affirmer plus offensivement et il a répondu à la cloche (fictive). Le Bayern Munich est tout simplement meilleur quand Müller se souvient que l’équipe est encore plus dangereuse quand il a faim de buts. Le travail entre Musiala, Alphonso Davies, Robert Lewandowski et Müller sur le but de Raumdeuter. C’était juste un travail d’équipe fantastique. Le pressing du Bayern Munich était génial. Ils ont fait tant de ravages pour le Hertha Berlin. Niklas Süle et Dayot Upamecano ont connu des moments difficiles au début, mais Süle a continué à avoir un match solide, tandis qu’Upamecano est parti tôt pour se reposer. Lewandowski est tout simplement imparable. Quel effort sur son premier but, mais tous les trois étaient le produit de sa volonté de marquer. Lewandowski était également tout simplement excellent avec son jeu. Tanguy Nianzou est encore trop bâclé avec son positionnement et ses défis. Pour le jeu, cependant, Nianzou avait plus de points positifs que négatifs. Davies était très bon… et avait l’air très à l’aise de travailler avec Musiala. Et si ces deux-là s’alignaient complètement… ouais ! Josip Stanisic a de nouveau été impressionnant. Je n’ai pas aimé le travail de Joshua Kimmich et Leon Goretzka ce jour-là. Ils peuvent être bien meilleurs… et je m’attends à ce qu’ils le soient. C’était génial de voir Manuel Neuer obtenir une feuille blanche. Dans l’ensemble, c’était un effort pour le moins impressionnant du Bayern Munich.

Manchester City pourrait-il être sur le point de pousser Lewandowski ? Ian McGarry le pense :

Manchester City a recherché un attaquant tout l’été après le départ de Sergio Aguero, et a vu les tentatives de faire venir Harry Kane apparemment tomber à plat plus tôt cette semaine. Après qu’il a été récemment rapporté que Lewandowski avait apparemment dit au club allemand qu’il souhaitait partir, McGarry avait ceci à dire sur la possibilité qu’il passe aux côtés de Pep Guardiola cet été. Il a déclaré : « La décision de Robert Lewandowski de vouloir relever un nouveau défi dans le football a intéressé Manchester City. Bien sûr, Pep Guardiola a travaillé avec Lewandowski au Bayern Munich pendant trois ans. Là encore, même avec des personnes proches de l’accord, il reste à espérer que Lewandowski espère que l’effet de levier de sa volonté de partir conduira le Bayern à lui proposer une prolongation de contrat lucrative. “Cependant, Manchester City explore la possibilité et l’option de Lewandowski parce que Guardiola est déterminé à recruter un buteur éprouvé et quelqu’un qui leur donnera un avantage en termes de frappe, plutôt que de dépendre de faux neuf ou de Gabriel Jesus pour mener la ligne pour City cette saison alors qu’ils cherchent, une fois de plus, à remporter la Premier League.

Lewandowski, cependant, n’est que l’une des trois options que City va envisager. Erling Haaland du Borussia Dortmund et Dusan Vlahovic de la Fiorentina seraient également sur le radar de Manchester City :

Il n’y a que trois joueurs qui pourraient compléter l’équipe de Pep Guardiola et occuper le fer de lance de l’attaque citoyenne : – Erling Haaland : l’option que vous aimez le plus et, logiquement, la plus compliquée. Le Borussia Dortmund ne veut pas perdre son meilleur footballeur le même été qu’il a sorti Jadon Sancho. Mais le passé du père du Norvégien à l’Etihad Stadium le rapproche de ce neuf qui complète l’une des meilleures équipes du monde. – Robert Lewandowski : ce ne serait pas la première fois que l’attaquant polonais appellerait à quitter le Bayern Munich. Face à tant d’ancienneté, les Bavarois envisagent la possibilité de lui soutirer de l’argent avant qu’il ne soit trop tard. Mais oui, il est toujours l’un des meilleurs attaquants du monde. Un buteur insultant qui pourrait être l’élu. -Dusan Vlahovic : l’attaquant serbe est conscient qu’il va quitter l’ACF Fiorentina et la caisse d’alto lui a mis un prix, donc cela pourrait être l’option choisie par un Manchester City qui veut ajouter des talents jeunes et de grande qualité, comme Dusan Vlahovic.

Selon Fichajes (nous savons, nous savons), Nagelsmann veut que le Bayern Munch cible le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek :

Après avoir coûté ni plus ni moins 40 millions d’euros, Donny van de Beek aurait pu compter ses jours en tant que footballeur de Manchester United un an après son arrivée à Old Trafford en provenance de l’Ajax Amsterdam — qui pourrait être la Bundesliga et plus précisément le Bayern Munich le nouvelle destination dans la carrière du milieu de terrain néerlandais de 24 ans. Et c’est que Julian Nagelsmann, entraîneur de l’équipe bavaroise, aurait mis le nom de Van de Beek sur la table pour renforcer l’entrejeu du Bayern Munich, dans lequel il y aurait des sorties comme celle du Français Corentin Tolisso, qui aideraient faire de la place dans le noyau du champion allemand, qui serait couvert par le joueur néerlandais, qui malgré une demande expresse de l’entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer ne lui a jamais pleinement fait confiance pour jouer un rôle de premier plan à Manchester United.

Avec Cristiano Ronaldo à Manchester United, la Juventus pourrait chercher à ajouter une certaine puissance de star sous la forme d’Eden Hazard du Real Madrid :