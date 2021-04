Daily Schmankerl: Les conséquences du Bayern Munich contre le RB Leipzig; Le Bayern a offert à Lucas Vazquez du Real Madrid un contrat de 4 ans ?; Chelsea ne commentera pas Erling Haaland; Le Bayern veut un ailier géorgien; et plus!

Le Bayern Munich a résisté à un effort extrêmement fort du RB Leipzig et a remporté une victoire très disputée 1-0 sur le RB Leipzig. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La débâcle de la déchirure dans le filet pour commencer le match était juste une façon étrange de faire avancer les choses. Le RB Leipzig est sorti avec un programme de pressage très agressif qui semblait un peu déstabiliser le Bayern Munich. D’accord, beaucoup … mais les Bavarois ont tenu bon et ont respecté leur plan de match. Le chiffre d’affaires de Thomas Müller et le jeu éraflé de Lucas Hernandez contre Neuer à la 8e minute ont montré à quel point le Bayern Munich était secoué à ce stade si le match, cependant. Müller a lutté tôt. Le vétéran était parfois indécis et nerveux sur le ballon. Pendant ce temps, le décès de David Alaba a également été assez terrible au début. Les deux joueurs se débarrasseraient des départs difficiles et fourniraient d’excellents efforts, cependant. En fait, vous pourriez affirmer qu’ils étaient deux des meilleurs joueurs du Bayern Munich à la fin du match. Le Bayern Munich forçait les choses et essayait d’en faire trop sur le ballon dès le début. Il a fallu du temps aux Bavarois pour vraiment se faire une idée du jeu. Le rythme de travail au sein de la presse de RB Leipzig était fantastique. Ils s’y sont tenus et ont donné au Bayern Munich une tonne de problèmes. Joshua Kimmich s’est finalement fait couper les cheveux. Il y avait donc cela aussi. Les ailes du Bayern Munich dérivent souvent et perdent leur largeur et contre le RB Leipzig qui a blessé l’attaque offensive à plusieurs reprises. Lorsque l’espace s’ouvrait au milieu, il y avait des moments où les ailes étaient trop étroites pour être une option. L’implication de Manuel Neuer dans ses relations avec la presse RB Leipzig était vitale. Le jour, Neuer était superbe (comme d’habitude). Le carton jaune donné à Kimmich était faible. Quel excellent travail de Kimmich à Müller à Leon Goretzka sur le but du Bayern Munich. Müller a parfaitement chronométré cette course, l’a réduit et a donné une balle parfaite à Goretzka qui a absolument enterré son tir. Tout a commencé avec la grande vision et la précision des passes de Kimmich. Le RB Leipzig aurait facilement pu marquer quatre fois pour commencer la seconde période. La décision de Neuer de passer à Niklas Süle après que le grand gars venait de tourner la cheville était curieuse. Je pense que les supporters du Bayern Munich partout ont retenu leur souffle collectivement lorsque Süle est tombé. Le joueur de 25 ans a déjà vécu tellement de choses physiquement qu’il aurait été horrible de le voir subir une autre blessure. Süle était très fort ce jour-là et faisait équipe avec Alaba, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez pour garder le RB Leipzig sous contrôle pour la plupart. Süle était également le joueur le plus rapide du match en Bundesliga. La capacité de RB Leipzig à dominer la possession était impressionnante. Die Roten Bullen avait le Bayern Munich sur ses talons. Il est rare que vous voyiez les Bavarois étouffés comme ça. La fatigue des pauses internationales est réelle. Eric Maxim Choupo-Moting a effectué un virage solide. Choupo n’a rien fait de spectaculaire, mais il était bon et n’a pas fait beaucoup d’erreurs. Le milieu de terrain du RB Leipzig – dirigé par Marcel Sabitzer – a fait un travail fantastique de contrôle du jeu. Dans l’ensemble, le Bayern Munich a fait ce qu’il avait à faire et a survécu au match. Je dirais que le RB Leipzig a dominé les Bavarois pour la plupart, mais le Bayern Munich a fait le seul jeu de but nécessaire pour remporter la victoire.

Cela ne semble pas légitime, mais c’est le Schmankerl, alors allez-y:

Le Bayern propose à Lucas Vázquez un contrat de 4 ans avec des salaires plus élevés que ce qu’il gagne actuellement à Madrid. Manchester United, Chelsea et Milan ont également fait des offres pour le joueur. Vázquez sera un agent libre cet été après avoir rejeté l’offre de contrat de Real [@abc_es] pic.twitter.com/Zdvs0p3LAH – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 3 avril 2021

Bien sûr, Vazquez serait un transfert gratuit, donc le Bayern Munich pourrait potentiellement augmenter son salaire, mais pourquoi le feraient-ils? Vazquez serait une pièce de profondeur en Allemagne – une pièce de profondeur décente – mais une pièce de profondeur néanmoins.

Avec Manchester United, Chelsea et l’AC Milan tous dans le mélange, enchérir sur les packages salariaux pourrait devenir coûteux.

Le journaliste de Sport Bild, Christian Falk, a déclaré que tout lien entre le Bayern Munich et la star de Tottenham Hotspur, Hueng Min Son, n’est que des fabrications diffusées dans les médias par les agents de Son:

Pendant ce temps, l’expert Kevin Hatchard a soutenu Falk et a déclaré à talkSPORT qu’il serait choqué si Son revenait en Bundesliga:

« Cela ne ressemble pas vraiment à un mouvement du Bayern pour moi, en soi », a déclaré Hatchard à talkSPORT. «Ils ont évidemment dépensé beaucoup d’argent pour faire venir Leroy Sane et il y a des domaines de l’équipe qui ont besoin d’être renforcés plus que cela. Je serais surpris et je serais également surpris de sa part. Il en a un peu fini avec l’Allemagne. Il était très bon à Leverkusen et était à Hambourg avant, mais sa volonté était toujours de se rendre en Premier League. Qu’il retourne ensuite en Allemagne, je serais surpris. Serge Gnabry est un excellent joueur pour eux, il a fait un plongeon cette saison, mais il a généralement été bon.

Le compte Twitter @iMiaSanMia a capturé un rapport d’Express 24 selon lequel le Bayern Munich pourrait s’intéresser à l’ailier géorgien de 20 ans Khvicha Kvaratskhelia, qui paie son ballon de club pour Rubin Kazan:

Le Bayern a exprimé son intérêt pour Rubin Kazan et l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia (20 ans). L’agent du joueur Nobel Dzhugueli a déclaré il y a quelques jours: « Je suis convaincu qu’il se retrouvera au Real Madrid ou au Bayern ». Le contrat de Kvaratskhelia court jusqu’en 2024 [@express24] pic.twitter.com/FpYqbVIfJm – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 2 avril 2021

Transfer Market Web a déclaré que Kvaratskhelia serait disponible pour 12 millions d’euros:

Selon les dernières nouvelles allemandes, l’ailier international géorgien Khvicha Kvaratskhelia (20 ans) a été pris pour cible par le Bayern Munich. Récemment interrogé par le Borussia Dortmund, Rubin Kazan lui fait payer environ 12 millions d’euros de frais de transfert.

Si vous voulez en savoir un peu plus sur, voici une vidéo des moments forts de You Tube:

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, ne répondra pas aux rumeurs liant son club à la star du Borussia Dortmund Erling Haaland:

Thomas Tuchel est généralement discret sur la perspective d’Erling Haaland de rejoindre Chelsea cet été: «Je ne répondrai pas à cela par respect pour le joueur et le Borussia Dortmund. Il y a de grandes nouvelles autour de lui et de son agent. Il semble qu’ils créent une course pour le joueur. J’accepterai pleinement ce joueur du Borussia Dortmund, un joueur prometteur bien sûr. Mais il n’est pas notre joueur et ne fait pas partie de notre équipe, donc nous ne commenterons rien d’autre concernant Haaland.

Vous savez quoi … j’approuve cela et je l’approuve (même si Chelsea a été battu 5-2 par West Brom après un carton rouge précoce sur Thiago Silva à la 29e minute):

Hoffenheim a abandonné une décision 2-1 contre le FC Augsburg et le prêté du Bayern Munich Chris Richards n’était pas content de la réaction de son équipe aux contre-attaques d’Augsbourg: