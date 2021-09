Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le RB Leipzig ; l’impressionnante prise de bière à une main et limace de Jude Bellingham; Le PSG tente à nouveau de prolonger Kylian Mbappe ; et PLUS !

Le Bayern Munich est entré à Leipzig et a battu Die Roten Bullen pour une victoire 4-1 alors que Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer ont tous fait un retour triomphal à la Red Bull Arena. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Voir l’énergie de la foule m’a rappelé à quel point l’atmosphère d’un match de football en direct – avec une foule – peut être formidable. Les fans de Leipzig l’ont apporté alors même que leur équipe se faisait marteler (peut-être l’étaient-ils aussi?) Le Bayern Munich avait l’air extrêmement bien même dans les poussées lorsque le RB Leipzig était capable de contrôler le jeu – ce qui n’était vraiment pas si souvent. Il semblait que le handball de Kevin Kampl était dur au début, mais la rediffusion a montré qu’il était intentionnel ou du moins semi-intentionnel. Robert Lewandowski, bien sûr, a fait payer Kampl avec une conversion sur penalty. Leroy Sane sur le côté gauche a été excellent. Autant le Bayern Munich pourrait préférer que ses ailes jouent à l’envers, pour obtenir le meilleur retour sur investissement à Sane, Nagelsmann devra garder l’international allemand là où il est le plus à l’aise. Quelle est la qualité de Jamal Musiala ? Quand Serge Gnabry est tombé, je n’avais aucun doute que Musiala serait capable d’entrer et d’avoir un grand impact. Le but de Musiala était presque parfait. La passe de Robert Lewandowski à Alphonso Davies l’a mené parfaitement et Davies a livré plus tôt une belle balle à Musiala, qui a utilisé son toucher et son nez fantastiques pour placer le but dans un tir impressionnant. La passe décisive de Musiala à Leroy Sane était également agréable. Pour sa part, Sane ressemble à un joueur différent ces jours-ci et a fait du bon travail en se plaçant juste à l’endroit parfait pour marquer ce but. Alphonso Davies a eu un de ces jeux où il vous impressionne plusieurs fois. Le but de Konrad Laimer était… fantastique. Dayot Upamecano était… décent. Je l’ai toujours un cran en dessous de Niklas Süle et Lucas Hernandez. Hernandez n’avait pas l’air d’avoir raté un battement lors de son premier match de retour. Pavard a également été solide à son retour. Quand Hernandez et Andre Silva échangeaient des barbes en première mi-temps, je me suis demandé quelle langue ils parlaient. Chaque joueur parle probablement deux ou trois langues. Hernandez avait-il des pointes givrées ? Cela aurait pu être le meilleur match de club pour Joshua Kimmich et Leon Goretzka en tant que duo jusqu’à présent cette saison. Je ne dis pas qu’ils étaient géniaux, mais ils ont été très fragiles jusqu’à présent. Je suis toujours stupéfait que Marcel Sabitzer n’ait pas marqué sur ce flux d’Alphonso Davies. Dans l’ensemble, le Bayern Munich a fait exactement ce qu’il devait faire sur la route contre un bon adversaire : affirmer sa domination.

Si vous avez manqué notre analyse initiale, nos récompenses de match, nos observations ou notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

Le penalty d’Erling Haaland était impressionnant, mais il n’a pas été à la hauteur de la performance de Jude Bellingham après la pièce. Bellingham lui a jeté une bière d’une main et l’a bue. Performances de premier ordre de l’Anglais :

Les nombreux fans de Bayer Leverkusen renversant Haaland l’oiseau étaient également amusants (à la manière d’un fan de Leverkusen).

Quelle semaine ce fut pour les joueurs du Bayern Munich en pause internationale.

Il y a eu beaucoup de victoires et de buts et peut-être une blessure ou deux, mais nous avons tous encore atteint le week-end. Préparez-vous pour les prochains jours avec Chuck… et JAKE ! Après des semaines à promettre de faire venir un invité, Jake a sauté dessus pour donner son avis sur plusieurs sujets pertinents. Voici ce que nous avons en attente :

Un bref aperçu de l’équipe allemande redynamisée et de ce que cela signifie sous Hansi Flick pour aller de l’avant. Une discussion sur les rumeurs liant le Bayern Munich à Konrad Laimer du RB Leipzig et à Timo Werner du Chelsea FC. Évaluer comment le Bayern Munich – avec ses jambes fatiguées – correspond au RB Leipzig et au FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain va tenter une nouvelle fois de convaincre Kylian Mbappe de rester en France :

L’équipe française ne renonce pas à lier l’attaquant à un nouvel accord Le Paris Saint-Germain fera une nouvelle tentative pour convaincre Kylian Mbappe de rester. ABC rapporte que l’international français a déjà rejeté six offres lucratives de la Ligue 1, la dernière totalisant 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling / 94 millions de dollars) par saison pendant cinq ans. Le PSG fera une autre offre dans les semaines à venir alors qu’il cherche à l’empêcher de partir gratuitement pour le Real Madrid à la fin de la saison.

Quoi qu’il arrive avec Mbappe, cela pourrait avoir un effet de retombée sur les transferts du Real Madrid, ainsi que de joueurs comme Lewandowski et Haaland.

Konrad Laimer a peut-être arraché un but du candidat de la saison contre le Bayern Munich, mais le milieu de terrain autrichien était amer au sujet des mauvaises performances de son équipe.

« Au final, quatre buts font mal. On ne peut pas encaisser les deux buts après la mi-temps, c’était trop facile. Nous savions que ce serait très difficile. Au final, c’était peut-être un peu trop peu pour prendre quelque chose ici. Ils ont terminé les attaques bien mieux que nous », a déclaré Laimer. « Contre Manchester City, nous devons apporter notre maximum d’efforts. Tout n’était pas mauvais aujourd’hui, mais beaucoup de choses l’étaient.