Daily Schmankerl: Les conséquences du Bayern Munich contre le SC Freiburg; D’autres rumeurs liant le Bayern à Achraf Hakimi; Le Bayern n’enchérira pas sur Jadon Sancho; Le PSG veut Robert Lewandowski; Cristiano Ronaldo restera à la Juventus; et plus!

Le Bayern Munich n’a pas été en mesure de mettre à l’écart le SC Freiburg et des substitutions douteuses ont contribué à un match nul 2-2. Robert Lewandowski était toujours la star du jour alors qu’il égalait le record de Gerd Müller, mais ce but se serait probablement senti mieux si l’équipe repartait avec trois points. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

J’ai eu l’expérience unique d’écouter le match sur l’application Bayern, puis de regarder le match sur ESPN + plus tard dans la nuit. Les annonceurs de l’application du Bayern (il y en a généralement un, mais il y en a eu deux pour la diffusion Web contre Fribourg) sont intervenus pendant tout le match. J’apprécie toujours une émission de Phil Bonney. Phil capte si bien l’excitation d’un moment. C’était génial de voir Robert Lewandowski égaler le record de Gerd Müller. Comme on dit, les records ont été faits pour être battus – ou du moins égalés dans ce cas. Lewandowski a eu plusieurs chances de qualité pour marquer un doublé dans ce match, mais rien ne semblait aller dans son sens. Les chances du Hitman polonais aux 76e et 77e minutes respectivement, étaient des opportunités qu’il enterre généralement. Il y aura des détracteurs qui diront qu’il a mis en bouteille quelques chances, mais il est difficile de marquer … il y a une raison, seuls quelques joueurs atteignent les sommets que Lewandowski a dans sa carrière. C’était vraiment cool de voir comment l’équipe du Bayern Munich s’est ralliée à Lewandowski après avoir égalé le record. Niklas Süle aurait dû faire mieux pour empêcher Manuel Gulde de déchaîner la tête qui a noué le match. Süle s’est retrouvé pris derrière Gulde et n’avait aucun soutien devant lui. C’était un moyen loin d’être idéal pour suivre le but du penalty de Lewandowski. L’exécution sur la livraison (Vincenzo Grifo) et la tête (Gulde) pour ce but de Fribourg a été formidable. Sinon, j’ai trouvé que Süle était excellent. Crédit à SC Freiburg dans son ensemble. Christian Streich est extrêmement sous-estimé et il semble toujours tirer beaucoup de son alignement. Ils méritaient le tirage au sort, sinon une victoire. La combinaison David Alaba-Thomas Müller-Leroy Sane pour le deuxième but du Bayern Munich était fantastique. La passe décisive était le 18e de la saison de Müller en Bundesliga. La substitution de Flick à Müller était un grattoir à la tête. Cela a été une longue saison – d’accord, deux longues saisons – pour le Raumdueter, mais avec Lewandowski si près de battre le record, j’aurais gardé Müller dans le match. De même, mettre Bouna Sarr pour Süle était regrettable. Les tourniquets se sont ouverts de ce côté du terrain pour le SC Freiburg une fois que Sarr est entré dans le match. Alexander Nübel s’est bien acquitté du match. Marc Roca et Corentin Tolisso n’ont rien fait d’impressionnant, mais on aurait peut-être dû s’y attendre. Les deux joueurs doivent commencer à montrer quelque chose lorsqu’ils en ont l’occasion. Les deux ont du talent, mais les deux n’ont pas vraiment montré leur potentiel cette saison

Si vous avez manqué des récompenses, des observations ou un podcast d’après-match, jetez-leur un coup d’œil ou écoutez:

Les rumeurs liant la star de l’Inter Milan Achraf Hakimi au Bayern Munich semblent absurdes étant donné la valeur du manque de fonds de Hakimi et du Bayern … mais ils ne cessent de revenir! En voici un autre … cette fois de Mundo Deportivo:

Et c’est qu’à l’Inter Milan, tout nouveau vainqueur de Serie A, il pourrait y avoir un exode de joueurs cet été en raison des besoins économiques du club et d’Achraf, dont les (honoraires) n’ont même pas été (entièrement) payés au Real Madrid. dans sa totalité, pourrait être résolu par une vente. Par ailleurs, l’un des aspects positifs de la possible arrivée d’Achraf au Bayern de Munich est que le joueur connaît déjà la Bundesliga depuis qu’il a passé deux ans en prêt dans les rangs du Borussia Dortmund. De cette manière, le Bayern Munich tentera de clôturer sa signature pour continuer avec l’idée de former une équipe de jeunes et de potentiel comme il le fait depuis plusieurs saisons.

Je ne peux toujours pas voir cela se produire.

Même avec la dette de l’Inter Milan envers le Real Madrid encore partiellement ouverte, il semblerait que le Bayern Munich doive augmenter les 50 millions d’euros environ nécessaires pour un talent comme Hakimi.

Christian Falk de Sport Bild a abattu les informations selon lesquelles le Bayern Munich ferait une offre sur la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho. Au lieu de cela, Falk a déclaré que Liverpool et Manchester United étaient les clubs les plus susceptibles de soumissionner sur Sancho:

Il sera fascinant de voir comment Dortmund aborde cette fenêtre de transfert estivale. Avec Sancho et Erling Haaland, BVB a les deux joueurs les plus désirables – et les plus lucratifs – qui ont été impliqués dans le moulin à rumeurs de transfert.

Dortmund encaissera-t-il cet été un ou les deux joueurs? Ou … vont-ils garder le groupe ensemble une saison de plus pour voir s’ils peuvent monter un défi à ce que pourrait être une équipe du Bayern Munich au milieu d’une transition la saison prochaine?

Le journaliste de Goal Ronan Murphy a capturé un rapport de L’Equipe qui déclarait que le Paris Saint-Germain voulait faire une course à Robert Lewandowski:

Le PSG serait intéressé par un déménagement estival pour Robert Lewandowski si Kylian Mbappe part, selon L’Equipe. #FCBayern – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 15 mai 2021

MDR.

Pini Zahavi va planter des graines dans la tête de tout le monde jusqu’à ce que Lewandowski obtienne une extension.

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Arturo Vidal, va quitter l’Inter Milan et pourrait retourner aux Amériques:

Dans une interview à ESPN, le milieu de terrain chilien Arturo Vidal a révélé une liste de clubs pour lesquels il aimerait jouer une fois qu’il quittera l’Inter: «Quand je reviendrai aux Amériques, j’aimerais jouer pour Flamengo, Colo-Colo, Boca, Club America. Ce sont les équipes que je suis et j’aimerais avoir l’opportunité de jouer pour l’une d’entre elles. »Vidal rejoindra d’autres Chiliens notables qui ont joué pour l’Amérique au fil des ans: parmi eux Carlos Reynoso, Reinaldo Navia et le grand Ivan Zamorano, qui par hasard a également joué pour l’Inter Milan avant de rejoindre l’Amérique. Ce serait certainement une signature massive pour l’Amérique, qui joue actuellement en quarts de finale de Clausura et perd 3-1 contre Pachuca après le match aller.

Cristiano Ronaldo restera avec la Juventus au lieu de rentrer chez lui au Sporting Lisbonne: