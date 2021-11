Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le SC Freiburg ; Le Real Madrid lorgne Kingsley Coman; Le Bayern Munich prévoit que Thibaut Courtois succédera à Manuel Neuer ?; Eden Hazard offert au Bayern ?; et plus!

Ce n’était certainement pas facile, mais le Bayern Munich est entré dans la pause internationale avec une victoire 2-1 sur une équipe très embêtante du SC Freiburg qui semble légitime. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Julian Nagelsmann, encore une fois, n’a changé que quelques éléments. Niklas Süle a commencé en défense à la place de Benjamin Pavard dans ce qui ressemblait à cette formation hybride arrière (attaque)/quatre arrière (défense). Dans cette configuration, Alphonso Davies fonctionne souvent plus comme un ailier et Leroy Sane pousse au centre. Cela a fonctionné avec succès pour la plupart, mais aussi – parfois – semble créer un trou où Davies serait normalement défensif à quatre s’il n’est pas de retour assez rapidement pour défendre. L’autre inconvénient de cette configuration a fait son apparition contre le SC Freiburg: l’espacement offensif était finalement suffisamment encombré pour que le Bayern Munich ne puisse pas fonctionner de manière optimale. En termes simples, la présence de Sane dans un endroit plus central a créé beaucoup de congestion et les Bavarois ne pouvaient pas comprendre comment rester à l’écart à certains moments. L’espacement est si crucial et il semblait qu’aujourd’hui c’était la première fois que le Bayern Munich avait du mal à s’y retrouver. Pour moi, il semble que Nagelsmann repoussera à trois la saison prochaine si le club prolonge le contrat de Süle. Cet alignement n’est qu’une préparation pour cela. Davies bourdonnait tôt alors qu’il avait réussi deux tentatives dans les six premières minutes du match. Comme on pouvait s’y attendre, le SC Freiburg a causé des problèmes au Bayern Munich dès le début. Fribourg n’est pas une blague. Christian Streich n’obtient peut-être pas toujours de résultats, mais il a toujours son équipe prête à jouer et propose toujours un plan pour au moins (temporairement) troubler l’opposition. Le Bayern Munich n’a pas joué un jeu intelligent dès le début. Les Bavarois ont négligé leur positionnement et ont pris de mauvaises décisions. Sane a eu une grande chance à la 21e minute, mais a besoin d’un peu mieux d’un pied droit. Sane n’a pas obtenu une bonne partie du ballon sur son tir. Le SC Fribourg voulait clairement le match plus tôt. Ils jouaient avec passion, énergie et beaucoup de combat. Le Bayern Munich n’a tout simplement pas semblé affûté à divers moments du match. Il était facile de comprendre pourquoi le SC Freiburg avait autant de succès cette saison. Ils ont joué un style offensif, implacable et cohérent. La presse du SC Fribourg a définitivement du mal au Bayern Munich. Ce sera quelque chose à surveiller pour aller de l’avant. Même avec cela, Leon Goretzka a profité d’une possession soutenue à la 30e minute lorsque Thomas Müller (qui d’autre) a envoyé un ballon parfait au milieu de terrain après une course déterminée de Goretzka. L’international allemand a déposé son tir à domicile facilement pour une avance de 1-0. Ce que j’aime le plus chez SC Freiburg cette saison, c’est que c’est vraiment une équipe qui se concentre plus sur sa somme que sur ses parties. Bien sûr, ils ont une bonne qualité individuelle, mais la façon dont ils jouent ensemble est ce qui les rend si qualités. Robert Lewandowski a fait ce qu’il fait, il a marqué en seconde période pour donner l’avantage au Bayern Munich 2-0. Ce n’était pas son match le plus propre, mais il devient incroyablement difficile de garder le Polonais Hitman hors de la feuille de match pendant un match entier ces jours-ci. L’impact de Lewandowski sur les matchs va toujours plus loin que la feuille de match ces jours-ci. Sa capacité à faire partie de la préparation et sa reconnaissance du moment où il fallait s’écarter pour aider à battre la presse dans ce match était fantastique. Voici en espérant que Nagelsmann tourne davantage après cette pause. Dans l’ensemble, c’était facile et ce n’était pas toujours joli, mais les grandes équipes trouvent des moyens de gagner ce type de matchs. Le Bayern Munich n’a pas fait que ça.

Il semble que le Real Madrid rejoindra le FC Barcelone, Liverpool, le Paris Saint-Germain et Chelsea en tant que clubs qui poursuivront Kingsley Coman cet été :

Madrid a jeté son dévolu sur l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman. Le joueur ‘gaulois’ termine son contrat en 2023 et pourrait être une opportunité de marché pour l’avenir. Le club allemand pourrait le mettre en vente pour éviter un « cas Alaba ». De l’équipe blanche, ils veulent suivre le plan établi avec Alaba et Coman pourrait être le prochain joueur à venir du Bayern Munich. L’ailier français est apprécié dans la capitale et sa signature pourrait être une option pour le club. Coman termine son contrat en 2023 et tout indique que le joueur ne renouvelle pas avec le club allemand. Par conséquent, Munich ne veut pas qu’il se passe la même chose qu’avec Alaba et pourrait le mettre en vente cet été, bien qu’il soit un acteur important pour Julian Nagelsmann. Le Bayern veut tirer profit de l’un de ses meilleurs joueurs, même s’il est pour le moment confiant que Coman pourra renouveler son contrat et continuer en Allemagne encore quelques années.

Nous y sommes… voici le bip que nous sommes ! C’est le podcast d’échauffement du week-end qui vient de sortir d’une grosse semaine pour le Bayern Munich. Après quelques grosses victoires et juste avant une nouvelle pause internationale, les Bavarois semblent revenir à la normale. Voici ce que nous avons en attente :

Un rapide coup d’œil sur les succès remportés la semaine dernière dans l’élimination de l’Union Berlin et de Benfica. Un peu de frustration sur le manque de rotation dans certains spots clés de Julian Nagelsmann. Pourquoi Marcel Sabitzer devrait jouer plus, même s’il n’a pas été génial. Idem pour Jamal Musiala, qui devrait également avoir plus de temps de jeu. Les dernières nouvelles sur la situation du contrat de Niklas Süle et les rumeurs d’intérêt de Newcastle United.

Le Bayern Munich serait intéressé par Thibaut Courtois en tant que successeur éventuel de Manuel Neuer (LOL – Neuer joue jusqu’à 50 ans !). Obtenir Courtois serait compliqué, cependant:

Le Bayern Munich n’a pas seulement regardé plusieurs joueurs du Barça, mais a également montré un sérieux intérêt pour certaines des stars du Real Madrid. L’équipe dirigée par Julian Nagelsmann, qui est l’une des plus redoutables d’Europe, veut renforcer l’effectif, et certaines positions doivent être améliorées. Cependant, s’il y en a un qui est particulièrement préoccupant, c’est le gardien de but, en raison de l’âge avancé de Manuel Neuer. Ils ont plusieurs candidats à l’ordre du jour, mais, de tous, l’un des plus appréciés du conseil d’administration est Thibaut Courtois. Le Bayern tentera de tenter Courtois, mais il semble assez compliqué qu’ils parviennent à le faire venir de la capitale espagnole, où il se sent très intégré. Et Madrid ne semble pas non plus avoir le moindre intérêt à le vendre. De plus, il a renouvelé son contrat en août, et il sera valable jusqu’en 2026.

Au moment où Neuer prendra sa retraite, Courtois sera probablement lui-même vieux.

Il y a au moins une certaine anticipation à Londres que Corentin Tolisso pourrait se rendre à Tottenham Hotspur :

Noel Whelan pense que Winks pourrait être la victime si Tottenham renforce ses rangs au milieu de terrain en janvier. Interrogé sur l’approche des Lilywhites pour Tolisso, l’ancien attaquant de Leeds a déclaré à Football Insider : « Est-ce que cela signifierait une sortie pour Harry Winks ? Une sortie du club ? Peut-être. Si un autre milieu de terrain arrive, janvier sera occupé dans cette zone de milieu de terrain pour Tottenham avec Dele Alli, Harry Winks et un nouveau. Winks est toujours un grand footballeur, toujours un bon avantage et avec le meilleur football devant lui. Les choses ont pris un peu de tournure pour Harry. Ce n’est probablement pas la direction dans laquelle il pensait qu’il allait se diriger lorsqu’il a fait irruption dans la même direction.

Le Bayern Munich s’est vu offrir la possibilité de faire venir Eden Hazard, mais a choisi de ne pas le faire.

Hazard n’a plus raison depuis son transfert au Real Madrid du Chelsea FC. Que ce soit sa forme physique, sa forme ou autre, il semble toujours y avoir quelque chose qui cloche avec Hazard.

C’est dommage car lorsqu’il est sur son jeu, Hazard est très amusant à regarder :

Manchester United serait l’un des quatre clubs à avoir rejeté la possibilité de signer Eden Hazard alors que ses difficultés au Real Madrid se poursuivent. Hazard, 30 ans, a eu du mal à atteindre les sommets qui ont convaincu les géants espagnols de débourser des frais initiaux de 89 millions de livres sterling il y a deux ans, avec des incitations basées sur les performances portant ce chiffre à 150 millions de livres sterling. Cependant, des blessures ont fait dérailler les progrès de l’ancienne star de Chelsea à Madrid, où il n’a marqué que cinq buts en 53 apparitions dans toutes les compétitions pour Los Blancos. Et maintenant, avec Hazard n’étant plus dans les plans d’Ancelotti et le président du club Florentino Perez perdant patience envers lui, il semble que le Real cherche à le décharger le plus tôt possible – mais a du mal à le faire, selon le site d’information catalan El Nacional. Le rapport affirme que United est devenu le dernier club à snober une décision pour l’ailier, le Bayern Munich, le PSG et même Newcastle ayant décidé de ne pas parier sur l’ancienne star de Chelsea.