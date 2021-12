Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le VfB Stuttgart ; Le père de Frenkie De Jong méprise le Bayern, Manchester United à cause de la météo; Antonio Rüdiger de Chelsea au Real Madrid se réchauffe; le Borussia Dortmund renforce sa défense ; & PLUS!

Le Bayern Munich est passé en mode bête pour la seconde mi-temps contre une équipe très disputée du VfB Stuttgart pour battre l’équipe locale 5-0. Le score ne dicte pas vraiment quel genre de match il s’agissait, mais lorsque les Bavarois ont commencé à cliquer en seconde période, rien ne les a arrêtés.

Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Le Bayern Munich a joué et fonctionné comme s’il s’agissait d’un véritable back-quatre bien plus que dans tout autre match de mémoire récente. J’imagine que c’était l’ajustement fait lorsque le milieu de terrain de départ est devenu Jamal Musiala et Marc Roca. Le duo a fait un effort admirable. Souvent, ils ont été bouleversés de telle manière que Roca a agi comme un milieu de terrain défensif profond, tandis que Musiala s’est souvent aventuré plus haut dans ce qui ressemblait à un 4-1-4-1. Quoi qu’il en soit, les deux joueurs étaient très bons. Après s’être retrouvé le plus souvent sur le banc ces derniers temps, il semble que Serge Gnabry ait joué avec un grand sens de l’urgence. L’absence de Joshua Kimmich et de Leon Goretzka allait toujours être difficile, mais le match était si agité pour le Bayern Munich au début. Le jeu de construction reposait sur des passes aux ailes ou des balles plus longues des défenseurs aux attaquants dans des positions avancées. Finalement, le Bayern Munich s’est installé et a pris un bon rythme. Robert Lewandowski a été placé par Thomas Müller à la 12e minute, mais Lewandowski a tiré directement sur le gardien Florian Müller. Il était évident sur ce jeu que Thomas Müller allait essayer d’impliquer son attaquant tôt après quelques matchs calmes. Lewandowski était en train de s’effondrer pour s’impliquer dans l’accumulation. Vous pouviez voir que ça devenait nerveux de s’impliquer dans le match. Les ailes ne cherchaient même pas à passer au début. Gnabry et Coman avaient tous les deux en tête de marquer des buts (parfois quand passer était une meilleure option). Gnabry a fait une excellente course à la 19e minute, mais sa puce a été détournée par Florian Müller et sa tentative ultérieure a mal tourné. Cela aurait dû être un objectif. L’international allemand se rattraperait cependant. En fait, Gnabry est passé en mode Carl Lewis complet, « Je vais me rattraper maintenant » :

Le terrain a-t-il accueilli une reconstitution d’une bataille de la Seconde Guerre mondiale ou quelque chose du genre ? Quel bordel! Omar Marmoush du VfB Stuttgart aurait dû marquer à la 25e minute après un travail défensif bâclé d’Alphonso Davies, mais il l’a raté. Le mouvement de la 30e minute a été formidable pour Leroy Sane (après être entré pour Kingsley Coman, blessé), mais sa finition a fait défaut. Le VfB Stuttgart est sorti avec une énergie et une concentration renouvelées en seconde période, tandis que le Bayern Munich a eu besoin de quelques minutes pour se débarrasser des toiles d’araignée. Cependant, lorsque les Bavarois l’ont fait, le Bayern Munich a pris le relais. Niklas Süle, qualifié de « Man Mountain », est la raison pour laquelle je suis ici en ce qui concerne les commentaires. Süle était génial ce jour-là. La finition de Serge Gnabry (sur une passe habile de Sane) a été spectaculaire pour le but du Bayern Munich en première mi-temps. Quelle beauté de cliché. Thomas Müller a envoyé un ballon parfait à Gnabry à la 54e minute et Gnabry a fait un geste formidable pour se libérer pour un autre but. Le Bayern Munich a parfois eu un peu de chance. Le VfB Stuttgart a eu quelques occasions, mais les a toutes gonflées. Heureusement, Lewandowski a finalement atteint son but. Sa patience est stupéfiante… Je pensais toujours qu’il pourrait détruire le vestiaire s’il se faisait exclure. Le jeu altruiste de Gnabry sur sa passe décisive pour le deuxième but de Lewandowski était excellent. Le timing de la course de Lewandowski était tout simplement parfait. Gnabry a été récompensé par son troisième but un peu plus tard après le retour de son #StepOverKing… et il avait l’air bien ! Il s’est cependant mis en colère lorsque Lewandowski a choisi de tirer plutôt que de lui passer alors qu’il était grand ouvert.

Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong a été lié à la fois au Bayern Munich et à Manchester United, mais n’a pas rendu service à son fils en indiquant qu’il pourrait se méfier du froid :

Après beaucoup d’exaspérations de la part de l’UEFA, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions est enfin terminé et le Bayern Munich affrontera définitivement le RB Salzbourg au prochain tour. Ce tirage au sort a été plutôt mouvementé et a suscité des tonnes de controverses – au début, le Bayern a attiré l’Atletico Madrid après tout. Quoi qu’il en soit, nous devions simplement discuter de tout cela dans une émission de réaction immédiate. Amusez-vous.

Voici nos points de discussion du tirage au sort :

INNN se débat en essayant de comprendre ce qu’est Salzbourg et comment ils pourraient s’empiler. Schnitzel explique certains des joueurs importants du club autrichien et comment ils se sont comportés cette saison. Un débat sur la cible du Bayern Karim Adeyemi – est-il vraiment bon, ou juste exagéré ? Soulagement que nous n’ayons pas à affronter l’Atletico Madrid. Clown de l’UEFA pour leur tirage raté. Un examen du reste des matches des huitièmes de finale, y compris nos choix pour qui passera et pourquoi. INNN et Schnitzel ne sont pas d’accord sur leurs favoris pour la Ligue des champions. Nous passons à un aperçu du match contre Stuttgart, où INNN et Schnitzel ne sont pas du tout d’accord sur la tactique de Nagelsmann. Sérieusement, si vous voulez les deux côtés de l’argument, écoutez ce pod.

Le défenseur du Chelsea FC Antonio Rüdiger pourrait ne pas vouloir quitter Londres, mais son désir d’être payé plus pourrait le conduire au Real Madrid par Fabrizio Romano :

Le Real Madrid fait pression pour signer Antonio Rüdiger comme agent libre – rien n’a encore été convenu car Rüdiger est toujours en pourparlers avec Chelsea. #Rudiger Il aime le club et Thomas Tuchel mais la proposition de contrat initial du #CFC n’a pas été acceptée.

Plus : https://t.co/z7wW728I1C – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 décembre 2021

Le Real Betis a une tradition plutôt cool :

Les vrais fans du Betis ont jeté des milliers de jouets en peluche sur le terrain à la mi-temps hier C’est une tradition annuelle de s’assurer que les enfants défavorisés ne se privent pas d’un cadeau à Noël ❤️ pic.twitter.com/WYpfLKVUlt – ESPN FC (@ESPNFC) 13 décembre 2021

Le Borussia Dortmund réfléchirait à une acquisition de Konstantinos Mavropanos :

Selon les informations de Bild, le Borussia Dortmund est intéressé à améliorer sa défensive, qui a été encore et encore chancelante cette saison – avec Konstantinos Mavropanos. Selon le rapport, le défenseur central du VfB Stuttgart est considéré comme un candidat chaud au transfert après avoir fait un fort développement avec les Souabes. Mavropanos – actuellement prêté par l’Arsenal FC avec les Souabes, qui auraient désormais obtenu une option d’achat – coûterait 3 millions d’euros au VfB selon les informations, mais leur rapporterait 25 millions d’euros s’ils étaient revendus à Dortmund. Le Grec de 24 ans aurait été sur le point de passer au BVB en 2018, qui a ensuite choisi Manuel Akanji et a finalement laissé Mavropanos aller à Arsenal.