Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre le VfL Bochum ; Liverpool a exhorté à poursuivre Karim Adeyemi au lieu de Robert Lewandowski ou Erling Haaland; Haaland au Real Madrid ? ; De toute façon, Manchester United n’a jamais voulu Leon Goretzka ; et plus!

Le Bayern Munich a écrasé le VfL Bochum 7-0 derrière un effort dominant d’à peu près tout le monde sur le terrain.

Les Bavarois étaient fantastiques dans tous les aspects du match et ont fait exactement ce qu’ils devaient faire contre une équipe inférieure. Voici quelques frappeurs rapides sur le jeu:

Le kit de l’édition spéciale avait l’air sympa. Adidas a fait un excellent travail sur le kit Oktoberfest, le kit Alps et le kit extérieur. Même le kit maison grandit un peu sur moi, même s’il reste mon préféré. J’ai aimé que Julian Nagelsmann ait choisi de reposer Jamal Musiala, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano. J’aurais préféré que Kimmich soit également reposé, mais le nouveau patron ne voulait probablement pas se réveiller avec un maniaque debout au-dessus de lui la nuit dernière. Les défenseurs centraux sont tous si bons ; il devrait y avoir une rotation et Pavard vient de sortir d’une longue période d’exclusion. Comme nous l’avons vu la saison dernière, Pavard est infiniment meilleur quand il est à 100% – et son temps de récupération semble généralement être un peu plus long que la plupart des joueurs. Alors que j’appelais Kimmich à se reposer, il a répondu en me donnant le double oiseau et a marqué un doublé. Kimmich typique. Quant à Musiala, le gamin a besoin de rester frais. L’international allemand a été si bon que la fatigue est vraiment l’une des seules choses qui peuvent le ralentir. C’était un beau coup franc plongeant pour un but de Leroy Sané. Sané a l’air complètement rajeuni au cours des trois dernières semaines. Le mur du VfL Bochum devrait recevoir une aide pour ouvrir la voie à la tentative de passage. L’étude du film ne sera pas amusante pour ces gars. Dès le début, il était clair que le VfL Bochum était surclassé. Ce n’était pas le jeu le plus propre pour Josip Stanisic, mais le gamin est résistant et ne lâche jamais. Il a tourné dans un effort très solide, même s’il s’est un peu bagarré. Le Bayern Munich avait l’air de s’éclater dans son jeu de préparation. L’attaque de l’équipe était altruiste et divertissante. Le but de Serge Gnabry était un bel exemple de ce style amusant dans l’accumulation résultant en une pause. Je donne crédit au VfL Bochum, ils ne se sont pas contentés de rester les bras croisés et d’essayer d’absorber l’attaque du Bayern Munich pendant 90 minutes. Ils ont essayé de jouer, mais étaient juste dépassés. J’ai adoré voir le manager du VfL Bochum, Thomas Reis, porter ce qui semblait initialement être un sweat à capuche générique que j’aurais peut-être pu récupérer dans la version allemande de Costco. Ineednoname m’a informé qu’il était écrit Bochum au dos (que j’ai finalement vu), mais c’est quand même génial. La variété des tenues vestimentaires des entraîneurs de Bundesliga est toujours superbe. Oooof. Le quatrième but du Bayern Munich n’était qu’un terrible but contre son camp du VfL Bochum. Aie. La défense de Sané a été la surprise inattendue de son mandat jusqu’à présent. Après que Hansi Flick l’ait mis sur le banc la saison dernière, il l’a eu. Robert Lewandowski méritait ce but marqué. Le deuxième de Kimmich était bien aussi. Eric Maxim Choupo-Moting a mis trois pour un dollar pour marquer son but. Thomas Müller a failli marquer le but de Müller-est jamais pour ce qui aurait été le huitième total de l’équipe de la journée. Malheureusement, il a été appelé hors-jeu. Globalement, que pouvez-vous dire? C’était génial.

Si vous avez manqué notre analyse initiale, nos récompenses de match, nos observations ou notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

Certains observateurs de Liverpool pensent qu’obtenir Robert Lewandowski du Bayern Munich ou Erling Haaland du Borussia Dortmund n’est pas réaliste. Au lieu de cela, ils veulent que le club s’en prenne à Karim Adeyemi du RB Salzbourg :

Liverpool a peut-être été lié à Robert Lewandowski et Erling Haaland alors que Jurgen Klopp veut renforcer son attaque. Mais Fenway Sports Group (FSG) aura probablement un objectif en tête. Deux attaquants qui sont apparus dans des rapports récents sont Lewandowski et Haaland – mais un transfert en janvier ne se produira tout simplement pas. Si l’un ou l’autre devait être examiné de plus près, l’été 2022 serait plus raisonnable, mais même cela ferait sortir le bateau. Alors qu’Adeyemi est loin des goûts de Lewandowski et Haaland en termes de capacité, son potentiel pour devenir un joueur comme celui-ci est ce qui attirerait le plus Liverpool et la FSG.

L’ancien PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré qu’il pensait qu’Erling Haaland du Borussia Dortmund déménagerait au Real Madrid après la saison :

La star du Borussia Dortmund Erling Haaland a été pressenti pour signer pour le Real Madrid avant Liverpool par l’ancien PDG du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge. S’exprimant dans une interview, relayée par MARCA, l’ancien PDG du Bayern Munich et personnalité du football réputée, Karl-Heinz Rummenigge, a affirmé qu’il ne voyait pas Erling Haaland passer à Liverpool, mais a refusé d’exclure la possibilité qu’il signe pour le Real. Madrid. Haaland est actuellement l’un des grévistes les plus demandés en Europe. Le joueur de 21 ans a signé pour le Borussia Dortmund en janvier de l’année dernière et a marqué 66 buts en 66 matches toutes compétitions confondues pendant son séjour avec les Noirs et les Jaunes. Son ascension rapide vers la célébrité a mis Haaland sur les radars de plusieurs grands clubs à travers l’Europe. Le Real Madrid a été le plus lié à une décision de l’international norvégien, même s’il reste également intéressé par la signature de Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain. Le président de Los Blancos, Florentino Pérez, chercherait un moyen pour le club de signer les deux attaquants prolifiques.

Après avoir échoué à attirer Leon Goretzka en Angleterre, Manchester United veut que l’on sache qu’il ne s’intéressait pas à lui de toute façon :