Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre l’Eintracht Frankfurt ; Personne ne sait ce qui se passera ensuite avec Erling Haaland ; Manchester City mène sur Darwin Nunez ; Bernd Leno de retour en Bundesliga ?; et plus!

Le Bayern Munich a subi sa première défaite sous la direction de Julian Nagelsmann alors que l’Eintracht Frankfurt a réussi à résoudre le casse-tête bavarois avec quelques buts opportuns et le jeu régulier de Kevin Trapp :

La foule était assez bruyante et excitée, mais a finalement été déçue par la défaite. Pourtant, c’était une atmosphère assez géniale pour un match – malgré les restrictions en place. C’était bon de voir Oliver Kahn et Hansi Flick rire avant le match. Cela doit être au moins un peu bizarre pour Flick. Il y a seulement un an, il était dans le box des entraîneurs à l’Allianz Arena. Je ne pense pas avoir fait de commentaire à ce sujet, mais les maillots d’échauffement du Bayern Munich sont parfaits. Tout ce à quoi je pouvais penser pendant les séquences de débrayage montrant Thomas Müller et Niklas Süle était s’ils discutaient du parcours vers l’or qu’ils atteindraient plus tard dans la semaine. Le Bayern Munich a été dominant et créatif au début du match. Cela a été une bonne tendance sous Nagelsmann – l’équipe joue un style offensif amusant. Je m’inquiétais du fait que les joueurs du Bayern Munich aient des «jambes lourdes» et pendant que l’équipe se battait et se battait, leur manque de précision était un peu usé. L’équipe a une excellente profondeur et Nagelsmann va devoir commencer à l’utiliser. Joshua Kimmich ne ressemblait pas à lui-même. Je pense vraiment qu’il pourrait bénéficier d’un temps d’arrêt (faites un tour du chapeau de Kimmich la prochaine fois qu’il jouera). Lewandowski enterre presque TOUJOURS cette tête à la quatrième minute. Alphonso Davies a fait un jeu spectaculaire pour le traverser. La tentative de Süle à la 25e minute était glorieuse. Cela aurait été irréel s’il avait enterré ça. C’était une petite passe habile de Robert Lewandowski pour envoyer Leon Goretzka dans l’espace ouvert pour le but du milieu de terrain. Dayot Upamecano a parfois eu du mal. Ce fut probablement le match le plus inégal de son mandat au Bayern Munich. Kristijan Jakic a confié l’affaire à Upamecano juste avant que l’ancien défenseur du RB Leipzig ne décide de ne pas se lever et de défier Martin Hinteregger sur le but du défenseur de l’Eintracht Frankfurt. Upamecno (comme un million d’autres défenseurs) vient d’en avoir plein les bras avec Filip Kostic. Comme l’ont noté plusieurs observateurs, le terrain de l’Allianz Arena était extrêmement lisse. Notre propre météorologue de fortune, Phillip Quinn, était cependant au courant de la situation. Selon Phil, Munich a été frappé par la pluie au cours de la semaine dernière. Kostic est tellement bon et tellement sous-estimé par les fans non-Bundesliga. Quel joueur. Kevin Trapp a joué le jeu de sa vie. On dirait que le Bayern Munich aurait pu facilement marquer trois ou quatre buts. Manuel Neuer était assez fantastique (comme d’habitude). L’objectif de Kostic était délicat – et probablement celui que Neuer arrête généralement – ​​mais cela ne devrait pas nuire à l’effort global de Neuer. La précision de Neuer sur ses longues passes ne cessera jamais de m’étonner. Cela fait toujours bizarre que le Bayern Munich ait perdu. J’avais l’impression qu’ils étaient assez dominants pour la plupart, mais je ne pouvais tout simplement pas trouver un moyen de tirer le meilleur parti des opportunités qu’ils avaient.

L’expert Jan Aage Fjørtoft est un confident de la famille Haaland et il dit que même les membres de la famille d’Erling Haaland ne savent pas quelle est la prochaine étape pour le phénomène norvégien :

Interrogé sur l’avenir du jeune attaquant et où Haaland va cet été, Fjörtoft déclare : « Je pense que l’équipe Haaland et la famille ne savent pas non plus où il va. Parce que le monde du football est en train de changer. Il y a tellement de choses qui affectent ça. Ils ne savent pas où il jouera lors de la saison 2021/22. “ Mais selon Fjörtoft, BVB n’est pas sans chance quand il s’agit de savoir où se trouve l’attaquant : « Haaland et son équipe sont toujours à la recherche de développement. Et si c’est le cas à Dortmund, alors il y restera. “

Le gardien d’Arsenal Bernd Leno semble bien qu’il va bientôt quitter le club et un retour en Bundesliga n’est pas exclu :

Bernd Leno a perdu sa place habituelle dans le but d’Arsenal au profit d’Aaron Ramsdale. Pour le gardien national un coup dur pour le bureau, il veut juste se présenter au nouveau sélectionneur national Hansi Flick de la meilleure des manières afin de manifester sa place dans l’équipe de la DFB. Leno fuira-t-il désormais Londres pour rejoindre un nouveau club si sa situation ne s’améliore pas bientôt ? “Bien sûr, vous devez penser à toutes les options que vous auriez”, a déclaré Leno à la photo. Un retour en Allemagne, où il a travaillé pour le Bayer Leverkusen entre 2011 et 2018, est tout à fait possible. « On ne sait jamais ce qui s’en vient. La Bundesliga est toujours une ligue attrayante », a déclaré Leno. Mais “en tant que footballeur, il n’y a rien de plus grand que de jouer en Premier League”.

Le Bayern Munich semble imparable et a remporté une nouvelle victoire déséquilibrée contre les champions ukrainiens du Dynamo Kiev en Ligue des champions. Nagelsmann a fait tous les bons choix jusqu’à présent, et cette équipe a l’air vraiment formidable et est certainement un prétendant aux triples. Oui, le nouvel entraîneur n’a pas encore été testé par une opposition d’élite, mais les premiers signes sont très prometteurs.

Le Bayern affrontera ensuite l’Eintracht Francfort à domicile, et nous pouvons nous attendre à une victoire d’une équipe qui semble surpuissante en ce moment.

Manchester City ressemble au leader du club-house pour se procurer l’attaquant de Benfica Darwin Nunez :

City est désormais lié au sensationnel attaquant montant de Benfica, Darwin Núñez, après que des éclaireurs de l’Etihad aient été repérés lors d’un récent match de Ligue des champions contre Barcelone, et cette apparition pourrait être la conséquence d’une demande très spéciale de Pep Guardiola lui-même. Núñez a été lié au club Etihad à quelques reprises avant cela, et le besoin désespéré d’un attaquant de Manchester City signifie qu’il sera sûrement sur la liste restreinte de Txiki Begiristain avant les prochaines fenêtres de transfert. Confirmant les soupçons après que les éclaireurs de Manchester City ont été repérés à l’Estádio da Luz, selon un rapport exclusif du Daily Star, Manchester City pense qu’ils “détiennent l’avantage” dans la course pour Darwin Núñez de Benfica. Un certain nombre de grands clubs européens – à savoir Manchester United, Liverpool, Chelsea et le Bayern Munich – sont en lice pour la signature du joueur de 22 ans après ses récents exploits, mais les champions de Premier League pensent qu’ils sont aux avant-postes en raison de leur “superbe relation” avec le club portugais sur le marché des transferts.

Nunez était lié à la fois au Bayern Munich et au Bayer Leverkusen.

Le joueur prêté par le Bayern Munich, Lars Lukas Mai, passe la saison en prêt au Werder Brême et a connu des hauts et des bas avec ses performances pour la plupart. Mais par malchance, Mai a dû se retirer de la trêve internationale pour l’équipe allemande des moins de 21 ans :