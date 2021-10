Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre l’Union Berlin ; Corentin Tolisso au Real Madrid ?; Le FC Barcelone vendra-t-il Ousmane Dembele pour acheter Kingsley Coman ?; Liverpool pour poursuivre Luka Jovic ?; et plus!

Le Bayern Munich a rebondi de manière spectaculaire avec une victoire fulgurante 5-2 sur l’Union Berlin en Bundesliga. Voici quelques frappeurs rapides sur ce qui était un match vraiment amusant :

S’il y avait le moindre doute sur la réaction du Bayern Munich après la défaite de DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach, les Bavarois ont répondu à cette question tôt – avec un peu d’aide de l’Union Berlin. C’est toujours bon d’entendre Phil Bonney sur l’appel d’un jeu, hein ? Une pénalité de handball a mis Robert Lewandowski sur place tôt et le Polonais Hitman a facilement converti la tentative. Plus tard, une faute juste à l’extérieur de la surface a amené le Bayern Munich à utiliser la magie du terrain d’entraînement que Lewandowski a terminé. Leroy Sane était au milieu d’une première mi-temps très bonne, mais peu satisfaisante, avant de mettre fin à un jeu formidable pour donner au Bayern Munich une avance de 3-0. Kingsley Coman a envoyé un centre que Thomas Müller a habilement retourné à Sane, qui a poussé le ballon dans le filet. Quel objectif et effort formidables de la part de tous les joueurs impliqués. Si Sane avait terminé cette incroyable passe de Lewandowski, cela aurait pu être un candidat au but de l’année. L’avance 3-0, cependant, a eu un prix. La défense a commencé à devenir bâclée et même Manuel Neuer a eu un peu de retard qui a laissé à l’Union Berlin un match de 3-1 à la mi-temps sur un but de Niko Giesselmann. Pour ceux d’entre vous qui ont regardé sur ESPN +, vous avez vu un fantastique package de faits saillants sur Lewandowski à la mi-temps. C’était génial, n’est-ce pas ? Sane utilise toujours ce rôle flottant à gauche. Il est souvent poussé au centre et ça marche. Ce changement de position a totalement changé sa saison. Coman a roulé sur le côté droit et a lancé une roquette du pied droit dans le coin supérieur droit du filet pour le quatrième but du Bayern Munich. Quel tir. Lorsqu’il est concentré et déterminé, ce Bayern Munich est spécial. Jamal Musiala a fait son entrée dans le match à la 62e minute, ce qui était agréable à voir. Toute la ligne de fond du Bayern Munich avait les mains pleines pour le match. Ce n’était pas une performance de bannière pour aucun des partants. Müller a ajouté son propre but lorsqu’il a inscrit le cinquième but de l’équipe avec un tir formidable. Müller a également terminé le match avec trois passes décisives. L’Union Berlin a cependant montré son courage. Le but de Julian Ryerson lors de sa première touche était plutôt bon pour Die Eisernen. Les quatre joueurs de la ligne de fond auraient pu faire beaucoup, beaucoup mieux, cependant. L’Union Berlin continue toujours de pousser, de combattre et d’attaquer. Ils sont amusants, c’est indéniable. Je ne pensais pas que Corentin Tolisso et Joshua Kimmich travaillaient bien ensemble. Tolisso a souvent négligé la défense et Kimmich semble juste jouer avec des jambes lourdes. Josip Stanisic – qui avait été formidable pendant la majeure partie de la saison – a vraiment eu du mal. Espérons qu’il s’agisse plus d’un événement ponctuel que de lui « descendre sur Terre ». Dans l’ensemble, c’était exactement le type d’effort que vous vouliez voir du Bayern Munich. Cela n’allait jamais être facile contre l’Union Berlin et son style intrépide, mais les Bavarois ont tout bien géré.

Il semble que Coretin Tolisso suscite l’intérêt du Real Madrid :

Le Real Madrid se serait vu offrir la possibilité de recruter le milieu de terrain français de 27 ans Corentin Tolisso pour un transfert gratuit l’été prochain. Selon un rapport du média espagnol Defensa Central, le Real Madrid a eu la possibilité de s’assurer les services de Corentin Tolisso sur un transfert gratuit lors du mercato de l’été prochain. Cependant, les géants espagnols ne s’intéressent pas au milieu de terrain du Bayern Munich, âgé de 27 ans, et concentrent plutôt leur attention sur la signature de Paul Pogba. Corentin Tolisso avait plusieurs grands clubs qui le réclamaient lorsqu’il a quitté Lyon à l’été 2017 avant de rejoindre le Bayern Munich. Lors de sa première campagne, l’international français a fait un bon début de vie en Bavière, s’imposant rapidement comme un habitué des géants de la Bundesliga.

Voici ce que nous avons en attente :

Un regard sur le risque qui vient d’être du mauvais côté d’une éruption dévastatrice. Les dernières nouvelles sur ce qui pourrait arriver avec Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg, ainsi que le tandem du Bayern Munich composé de Niklas Süle et Kingsley Coman. Oui, je regarde Squid Game et non, je n’ai pas encore vu le nouvel épisode de Curb Your Enthusiasm. Êtes-vous amateur de paris sportifs? Je ne peux pas entrer dans la nouvelle version scolaire et vous ne voudrez pas manquer une vieille histoire de guerre sur le jeu, couvrant le hockey sur glace au lycée et à quel point les choses peuvent mal tourner lorsque votre photo est dans le journal.

La rumeur selon laquelle le FC Barcelone poursuit l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman signifierait-elle qu’Ousmane Dembele est sur le point de sortir? Cela peut être une option :

Après une autre longue période d’absence en raison d’une blessure, on s’attend à ce qu’Ousmane Dembele revienne enfin à Barcelone ce week-end ou à un moment donné lors des deux prochains matchs. En effet, MARCA suggère que voir le Français à un moment donné du match de samedi soir contre Alaves n’est pas impossible. L’accueil qu’il recevra au Camp Nou sera intéressant, étant donné qu’il ne s’est pas encore engagé dans un nouveau contrat et Sport, cité par talkSPORT, a noté que Newcastle United pendait un accord incroyablement lucratif devant lui. Avec Xavi Hernandez ayant accepté de devenir le nouveau manager de Barcelone selon The Guardian, il est possible que les jours du grand homme soient comptés au club de toute façon.

Notre gars Greyson Detoni était dans la formation de départ de l’équipe du Bayern Munich U-17, qui a remporté une victoire 1-0 sur l’Eintracht Frankfurt :

Jurgen Klopp serait intéressé à faire venir l’attaquant du Real Madrid Luka Jovic :

Liverpool travaille toujours à la planification de son équipe pour la prochaine saison de football européenne, en gardant à l’esprit qu’il doit améliorer son équipe pour rester dans la lutte pour le titre de Premier League et rester un candidat sérieux pour remporter l’UEFA Champions League. Ligue. L’une des positions que le filet veut renforcer est celle d’avant-centre car il n’a pas un profil plus dominant dans la surface qui peut offrir plus de solutions à Jurgen Klopp dans les matchs difficiles. L’un des noms que Liverpool suit de près pour renforcer son avance est Luka Jovic, qui est dans une situation difficile au Real Madrid et a l’intention de quitter le club merengue pour chercher plus d’opportunités dans un autre club. Une opportunité de marché dont tout le réseau sait profiter au mieux.