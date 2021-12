Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Mayence 05 ; Ivan Perisic rêve d’un retour au Bayern ; Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid ?; Liverpool, Manchester City et le Bayern lorgnent sur Frenkie de Jong du FC Barcelone ; et plus!

Ce n’était pas joli, mais le Bayern Munich a récolté trois points clés avec une victoire 2-1 sur Mayence qui a été entachée par un jeu bâclé. Pire encore, la diffusion ESPN a été une débâcle en raison de problèmes techniques. Cependant, trois points font trois points, alors commençons par quelques frappeurs rapides du match (ou ce que nous en avons vu de toute façon):

Le Bayern Munich a pris le contrôle dès le début et a limité les bonnes tentatives de Mayence. Les Bavarois semblaient avoir une belle vie dans leurs jambes respectives après une semaine chargée… mais cela n’a pas duré trop longtemps. Ces jambes, cependant, se sont un peu fanées alors que Mayence maintenait la pression et finissait par épuiser le Bayern Munich. Dayot Upamecano aurait facilement pu être sifflé pour un penalty, mais quelques minutes plus tard, les dieux du football ont remboursé Mayence alors que Jonathan Burkardt et Karim Onisiwo ont frustré la ligne de fond du Bayern Munich, Onisiwo obtenant finalement le premier but du match. Le Bayern Munich a finalement commencé à avoir l’air fatigué. Vous pouviez le voir avec la prise de décision, la précision et le jeu stagnant du ballon. Stale… si je devais décrire la première moitié, je dirais rassis. Kingsley Coman était la jonction dysfonctionnelle sur le côté droit. Leroy Sane défendait bien, mais n’arrivait pas à faire grand-chose offensivement. Thomas Muller et Robert Lewandowski semblaient honnêtement les plus frais et les plus capables. Corentin Tolisso et Jamal Musiala n’ont pas été affûtés au milieu de terrain. Les absences de Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont été ÉNORMES dans ce match. L’histoire de ce match, cependant, (pour les téléspectateurs américains de toute façon) était le terrible flux d’ESPN, qui a laissé les téléspectateurs incapables de voir la seconde mi-temps. J’étais en train de tweeter en direct et je suis passé à la webradio de l’application Bayern Munich pour avoir un play-by-play. J’utilise souvent l’application lorsque je joue à des jeux et que je conduis. Quoi qu’il en soit, Coman a égalisé à la 53e minute. Nagelsmann a fait appel à Niklas Süle, Serge Gnabry et Marc Roca pour Lucas Hernandez, Leroy Sane et Corentin Tolisso et bien qu’il soit difficile de dire que les sous-marins ont eu un impact direct, ils étaient au moins des jambes fraîches. D’après ce que j’ai pu voir (tôt) et entendre (tard), Tolisso a eu un match difficile. Il semblait que Mayence s’épuisait avec une solide première mi-temps et que le Bayern Munich ne comptait que sur sa profondeur et sa qualité supérieures pour prendre le relais. Jamal Musiala a marqué le but vainqueur à la 74e minute… et laissez-moi vous dire que ça sonnait bien. Dans l’ensemble, ce n’était pas génial, mais les victoires en Bundesliga n’auront pas toujours un flair artistique. Prenez les trois points et courez.

Si vous avez manqué notre analyse initiale, nos récompenses de match, nos observations et notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

L’attaquant de l’Inter Milan Ivan Perisic « rêve » d’un retour au Bayern Munich s’il ne parvient pas à trouver un accord pour rester en Italie :

Ivan Perišić « rêve » d’un retour au FC Bayern. Le Croate est en fin de contrat cet été et les pourparlers avec l’Inter ont été reportés à février-mars 2022. Perišić considère que déménager au Bayern est un scénario de rêve pour lui s’il devait quitter l’Inter. [@CorSport] pic.twitter.com/1yucCkCktQ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 10 décembre 2021

Cela ne me dérangerait pas de revoir Perisic en Bavière pour le bon prix.

Les vautours commenceront à tourner autour du FC Barcelone d’un jour à l’autre et Liverpool prévoit de participer au tirage au sort de Frenkie de Jong :

Jouant pour le FC Barcelone depuis 2019/20, le milieu de terrain central international néerlandais de 24 ans Frenkie De Jong, selon Sport Witness, devient de plus en plus une cible majeure pour la direction de Liverpool. Racheté à l’Ajax, il y a deux ans et demi, contre 86 millions d’euros de frais de transfert, De Jong vaut à l’époque un peu moins qu’une telle somme. Déployable également en tant qu’arrière central, le joueur est actuellement en accord avec les géants espagnols jusqu’en juin 2026. Alors que les Reds pourraient organiser un échange impliquant Thiago Alcantara, De Jong a récemment été interrogé par le Bayern Munich et Manchester City également.

Outre le fait que le Bayern Munich et Manchester City s’intéressent à De Jong, l’échange potentiel contre Thiago Alcantara était également accrocheur – aussi improbable que cela puisse être.

Le Bayern Munich a connu une autre grosse semaine.

Après une victoire quelque peu controversée sur le Borussia Dortmund à Der Klassiker, les Bavarois ont affronté le FC Barcelone en Ligue des champions – et ont ensuite envoyé les Catalans faire leurs valises en Ligue Europa.

Alors que c’était la grande nouvelle de la semaine, nous en avons encore plus :

Un regard sur les retombées de la grande victoire du Bayern Munich sur le FC Barcelone. Joshua Kimmich est aux prises avec les séquelles de son combat avec COVID-19, alors peut-être que les gens devraient le licencier en le martelant et espérer qu’il se sentira mieux bientôt. Quelques réflexions sur la rumeur de poursuite de Nico Schlotterbeck et ce que cela pourrait signifier pour le noyau actuel de défenseurs du Bayern Munich sur la liste – et en prêt. Un aperçu rapide de la nouvelle saison de It’s Always Sunny In Philadelphia et des autres comédies qui me font toujours rire aux éclats une ou plusieurs fois par épisode.

Avec Ralf Rangnick maintenant à l’aide de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait être à la recherche d’une sortie – et le Real Madrid pourrait être là à attendre à bras ouverts :

Depuis cet été, Cristiano Ronaldo poursuit à nouveau des buts pour Manchester United après son départ de la Juventus Turin – et avec un grand succès. Grâce en partie aux buts des Portugais, les Anglais ont atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et lors d’une victoire 1-0 à Norwich City samedi, le joueur de 36 ans a marqué le but décisif avec un penalty et ainsi son premier but sous Ralf Rangnick. Comme le rapporte Football Insider, l’engagement de l’entraîneur par intérim allemand semble être une épine dans le pied de la superstar, car Ronaldo ne pouvait pas faire grand-chose avec le changement du système de jeu en pressing intensif. Même avec les performances de United en Premier League, où ils sont déjà à la traîne, Ronaldo, qui a l’embarras du succès, serait tout sauf d’accord. Cette évolution aurait incité l’ex-club de Ronaldo au Real Madrid, où il a joué pendant neuf ans. Selon le rapport, Los Blancos sont apparemment sur pied si la star offensive veut quitter Manchester en hiver. Cette rumeur doit cependant être traitée avec prudence, car l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti avait déjà déclaré cet été qu’il n’était pas intéressé par la signature de Ronaldo.