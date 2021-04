Daily Schmankerl: Les conséquences du Bayern Munich contre Mayence 05; Le Bayern et le RB Leipzig lorgnent l’attaquant italien ?; Jerome Boateng offert à l’Inter Milan ?; Marco Friedl a frappé pour le trifecta; et plus!

Le Bayern Munich n’était pas tout à fait «avec» samedi contre Mayence 05. Les Bavarois étaient plats, lents et léthargiques au départ et ont à peine accéléré le rythme pour l’intégralité du match. Ce n’était pas un jeu pour la bobine des temps forts. Quoi qu’il en soit, voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Manuel Neuer aurait probablement dû arrêter le but de Jonathan Burkardt de Mayence 05, mais Alphonso Davies était probablement tout aussi fautif car il a été surpris en train de faire la sieste défensive et a semblé sur-poursuivre le jeu. Davies se rachèterait un peu plus tard quand il a effacé la tentative de tête fulgurante de Danny Latza qui a détourné Leon Goretzka. Ce jour-là, Davies et Benjamin Pavard auraient pu être les deux meilleurs joueurs du Bayern Munich. Neuer devait se sentir constamment sous le feu des critiques en première mi-temps. Le Bayern Munich est sorti à plat, est resté à plat, n’était pas créatif et était complaisant. Malheureusement, c’était un danger pour le match – un danger que j’ai ignoré parce que j’avais l’impression que l’équipe serait capable de sentir le sang dans l’eau. Mainz 05 était la meilleure équipe, la plus affamée. Parfois, c’est aussi simple que cela. Le Bayern Munich a obtenu à peu près zéro des ailiers partants Kingsley Coman et Leroy Sane. Je pense que les deux joueurs ont besoin de repos / temps d’arrêt dans une grande mesure. J’ai dit sur Der Ausblick que j’aurais joué Jamal Musiala à l’aile à cause de sa performance et de sa production. Ce petit geste aurait pu faire une différence contre Mayence. Musiala n’était en aucun cas génial non plus une fois qu’il est entré en tant que sous-marin, mais j’avais l’impression qu’il aurait dû être là-bas en tant que partant de toute façon. Sane a l’air parfois énervé et indécis. Il est clairement dans une offensive un peu funk. Défensivement, cependant, il a maintenu son rythme de travail – et c’est la clé. Lorsqu’il ne se sent pas bien ou confiant offensivement, il serait facile pour Sane de le ranger, mais il a continué à se battre. Joshua Kimmich pourrait également fonctionner avec des fumées. Autant qu’il détesterait cela, un repos serait de mise. C’est une bonne chose qu’il y ait un écart dans le calendrier le week-end prochain pour beaucoup de ces joueurs. Hansi Flick a été excellent pour savoir quand donner à ses garçons le temps de se ressourcer. Disons qu’il les fait glisser quelques jours de congé. Robin Quaison a sûrement rendu son compatriote suédois Marcus Iredahl fier de ce sprint, conduisant la tête pour le deuxième but de Mainz 05. Tanguy Nianzou a réalisé sa performance la plus impressionnante à ce jour. Bravo le jeune! C’était aussi bien de voir Robert Lewandowski revenir en action. Pour sauver quelque chose de positif du match, Lewandowski a ajouté son 36e but, ce qui le place fermement à distance de frappe du record de Bundesliga en une saison. Je ne réagirai pas de manière excessive à cette perte. Le Bayern Munich aurait pu – et aurait dû – être bien meilleur. Cela a été une longue saison, cependant, remplie de jambes fatiguées, d’un emploi du temps compact, de blessures, de drames hors du terrain et de grandes déceptions. Cette équipe est toujours formidable, mais elle est fatiguée et fatiguée. Espérons simplement qu’ils pourront mobiliser suffisamment d’énergie pour terminer cette saison en beauté.

Si vous avez manqué nos Match Awards, Observations ou Podcast d’après-match, jetez-leur un coup d’œil ou écoutez:

Les rumeurs liant Jerome Boateng à l’Inter Milan pourraient prendre de l’ampleur:

Selon L’Interista, Fali Ramadani, agent du défenseur central allemand de 32 ans Jerome Boateng (sur la photo de gauche), vient d’offrir le vétéran à la sortie du Bayern Munich à l’Inter Milan. En outre, le puissant conseiller a proposé aux géants italiens un autre backliner bientôt libre, à savoir le Serbe de 29 ans, Nikola Maksimovic, qui se sépare de Naples.

Le défenseur du Werder Brême et ancien espoir du Bayern Munich, Marco Friedl, a eu beaucoup de mal contre l’Union Berlin Vérifiez ceci:

Des informations en provenance d’Italie indiquent que le Bayern Munich et le RB Leipzig gardent un œil sur l’attaquant de Sassuolo, âgé de 21 ans, Giacomo Raspadori:

Selon Tuttosport, le Bayern Munich et le RB Leipzig suivent l’attaquant international italien des moins de 21 ans Giacomo Raspadori (21 ans), marquant récemment un doublé contre l’AC Milan. Le tueur à gages du zoom est actuellement en train de conclure un accord avec Sassuolo jusqu’en juin 2024 et s’est vu imposer des frais de transfert de 20 millions d’euros.

Timo Werner de Chelsea a subi une énorme chaleur cette saison, mais il a quand même eu un impact:

La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a jusqu’à présent eu une course incroyable en Bundesliga. C’est incroyable? Regarde ça:

Dortmund l’a fait! Même avec 10 hommes pour les 30 dernières minutes, a scié un Wolfsburg édenté. Haaland double typique et compte désormais 38 buts lors de ses 41 premiers matchs BL. Seul le grand Uwe Seeler y est parvenu. BVB maintenant 2 pts derrière WOB. Merci d’avoir regardé @Bundesliga_EN #WOBBVB 0: 2. – Derek Rae (@RaeComm) 24 avril 2021

La DFB a annoncé que la finale de la DFB Pokal 2021 le 13 mai se jouera sans fans. En raison des restrictions à Berlin, la première fois que la DFB pourrait soumettre une demande pour avoir des fans à l’événement est le 9 mai. En raison de la proximité du jeu, la décision a été prise de jouer le jeu à l’Olympiastadion sans fans présents.

Les demi-finales devraient se jouer les 30 avril et 1er mai: le Werder Brême affrontera le RB Leipzig tandis que le Borussia Dortmund affrontera Holstein Kiel.

Dans ce qui peut paraître comique annoncé maintenant que nous sommes à la fin du mois d’avril, la DFB a annoncé l’annulation des A-Junioren-Bundesligen (U-17), B-Juniorinnen-Bundesligen (Frauen U-19), B-Junioren-Bundesligen (U-19) et DFB-Pokal der Junioren. Aucune de ces ligues n’a joué à un match depuis des mois, mais la DFB a finalement officialisé les annulations.

Un nombre incalculable de jeunes joueurs ont perdu plus d’une année entière de développement. Avec un peu de chance, au moment où l’automne arrivera, nous commencerons à retrouver un sentiment de normalité à mesure que le déploiement du vaccin se poursuivra.

Une décision a été prise sur le lieu du match amical pré-Euro 2020 (qui aura lieu à l’été 2021) entre l’Allemagne et le Danemark. Les deux nations se rendront dans les Alpes et joueront dans la ville autrichienne d’Innsbruck.

“Malheureusement, nous ne pouvons pas jouer devant des spectateurs pendant la préparation”, a déclaré Oliver Bierhoff, directeur de l’équipe nationale allemande. «À cet égard, nous utilisons la proximité d’Innsbruck pour gagner un peu de temps pour la formation et la régénération dans la préparation déjà courte en raison de l’absence d’activités de voyage.

Le premier match du Danemark pour l’Euro 2020 aura lieu le 12 juin, tandis que celui de l’Allemagne aura lieu le 15 juin.