Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Naples ; Pas encore de mouvement sur Léon Goretzka ; Arsenal et Everton lorgnent sur Matthew Hoppe de Schalke ? ; Léon Bailey à Aston Villa ; Un échange entre Joao Felix et Paulo Dybala ? ; et plus!

Le Bayern Munich a fait de belles choses en première mi-temps et de bonnes idées. La précision manquait pourtant. Les vétérans qui faisaient leur première apparition avaient tous l’air assez rouillés. La plus grande nouvelle a été le départ de Kingsley Coman au cours de la première mi-temps avec une blessure apparente aux côtes. Eric Maxim Choupo-Moting est entré et a été extrêmement actif, même s’il a été hors-jeu à trois reprises en première mi-temps. Benjamin Pavard et Josip Stanisic avaient fière allure en tant que deux arrières extérieurs. Mis à part une erreur, Leon Goretzka était solide. Dayot Upamecano a fait de bonnes choses, mais a été négligent avec le ballon et semblait parfois paniquer. Jamal Musiala est juste un problème pour tout le monde. Donnez à cet enfant un rôle de départ sur l’aile. L’ensemble de la deuxième unité était assez horrible dans l’ensemble. Chris Richards était – de loin – le meilleur du lot. Il a fait une erreur sur le troisième but de Naples, mais il essayait de couvrir chaque centimètre d’espace étant donné le manque de soutien défensif de Bright Arrey-Mbi et Bouna Sarr. Vous pourriez descendre la ligne… Michael Cuisance, Malik Tillman, Armindo Sieb, Christopher Scott, Sarr, Omar Richards, etc. Ils n’étaient… pas bons. Torben Rhein a eu quelques moments, mais ce n’était pas non plus sa meilleure performance de la pré-saison. Ce qui séparait Rhein et Richards était leur activité globale et leur capacité à faire avancer le ballon efficacement. Le personnel d’entraîneurs a probablement vu assez de chaque jeune joueur pour savoir ce qu’ils ont maintenant… et c’est ce qui était le plus important de ces quatre matchs amicaux. Au final, ce n’est qu’une défaite en amical. Il y a des gens qui s’énervent avec Julian Nagelsmann – et le manager aura probablement une courte laisse avec de nombreux fans. N’oubliez pas, cependant, qu’il n’a même pas déployé son XI de choix – et il n’a toujours pas réalisé que Musiala est sa meilleure option à l’aile. Espérons que ces deux choses se produisent pour lancer la saison dans le DFB-Pokal.

Si vous avez manqué nos réactions initiales, nos récompenses de match, nos observations ou notre podcast d’après-match, jetez-y un coup d’œil ou écoutez-les :

Selon le journaliste de Sport1, Florian Plettenberg, il n’y a pas de mise à jour sur les pourparlers de prolongation de contrat entre Leon Goretzka et le Bayern Munich :

Le journaliste Grant Wahl dit que l’Arsenal FC et Everton pourraient être intéressés par Schalke 04 et l’attaquant de l’USMNT Matthew Hoppe :

Entendre Matthew Hoppe (qui a une bonne Gold Cup) suscite maintenant l’intérêt d’Arsenal et d’Everton. Il semble probable qu’il quittera Schalke après la Gold Cup. – Grant Wahl (@GrantWahl) 31 juillet 2021

La Juventus pourrait faire un pas pour la star de l’Atletico Madrid Joao Felix si elle ne parvient pas à un accord avec Paulo Dybala sur une prolongation :

La Juventus reste optimiste quant au renouvellement de Paulo Dybala, mais, si elle ne parvenait pas à poursuivre la collaboration avec l’attaquant argentin, elle serait prête à investir dans un autre attaquant. Venant d’Espagne, et rapporté par le portail fichajes.net, Il Bianconeri pourrait être intéressé par Joao Felix, attaquant né en 1999 de l’Atletico Madrid, coéquipier de Cristiano Ronaldo en équipe nationale. Si Dybala devait être vendu, la Juve s’en prendrait au Lusitanien, qui est pourtant une cible de longue date de Manchester City. L’Atletico Madrid l’a signé pour un énorme 127,20 millions d’euros de Benfica en 2019, et maintenant, selon transfermarkt.com, il est actuellement évalué à 80 millions d’euros.

Chaque fois que je vois une vidéo d’Australie impliquant des animaux ou des insectes, je ne manque jamais d’être étonné :

Ce fut une grosse semaine sur le front de l’actualité pour le Bayern Munich.

Il y a eu quatre matchs de pré-saison sans victoire, mais certaines nouvelles intrigantes concernant l’équipe font que certains fans pensent davantage à l’avenir qu’au groupe actuel de jeunes se faisant passer pour l’équipe senior.

Dans cet épisode on parle de :

Le rapport de Sport1 selon lequel Timo Werner, Erling Haaland et Federico Chiesa ont tous été discutés en interne comme options futures au Bayern Munich. Mises à jour sur Leon Goretzka et Corentin Tolisso. Le prochain documentaire de Robert Lewandowski. Quelques gagnants et perdants de la pré-saison jusqu’à présent.

Il semble que le début du Bayer Leverkusen, Leon Bailey, se dirige officiellement vers Aston Villa: