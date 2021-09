Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre SpVgg Greuther Fürth ; Matthijs de Ligt à Chelsea ?; Le Bayern a de la concurrence pour la star du FC Dallas Ricardo Pepi ; Le Bayern lorgne Dan-Axel Zagadou ?; et plus!

Le Bayern Munich a écrasé SpVgg Greuther Fürth 3-1 derrière un effort dominant d’à peu près tout le monde sur le terrain. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

C’était une formation assez intéressante pour Julian Nagelsmann alors que Lucas Hernandez jouait à l’arrière gauche et poussait Alphonso Davies à l’aile gauche (au moins sur la feuille de composition). Il était difficile de dire quelle formation (le cas échéant) le Bayern Munich essayait de jouer tôt. Cela ressemblait à un 3-5-2 avec Leroy Sane jouant un rôle central. Au début du match, Sane et Davies étaient tous les deux sur le côté gauche, Sane errant vraiment partout. À mon époque, nous appelions ces pantalons que portait Nagelsmann, « inondations ». Alors que Greuther Fürth commençait à mettre un peu la pression sur le Bayern Munich, Die Roten a eu une évasion alimentée par Alphonso Davies, qui a envoyé un joli centre dans la surface, qui a trouvé Thomas Müller pour une avance rapide de 1-0. Je le répète, comme le VfL Bochum, Greuther Fürth a choisi de jouer le jeu et de ne pas simplement s’asseoir et… pourquoi pas ? Ils n’avaient rien à perdre. J’admire l’état d’esprit courageux. Je pensais que les uniformes Greuther Fürth étaient plutôt cool. Je n’aime généralement pas les lettres dorées et les chiffres sur une base blanche. Il est difficile de croire que Julian Green a 26 ans, il a l’air d’avoir 40 ans. J’ai l’impression que si vous le renvoyiez au début des années 90 dans une machine à remonter le temps et le laissiez tomber dans une vidéo de Digital Underground, il irait tout de suite. Cela a-t-il un sens ? Cela a été une longue semaine. Joshua Kimmich est une machine à marquer de nos jours. Un si beau placement pour donner au Bayern Munich un 2-0. Benjamin Pavard n’a pas eu besoin de relever ce défi. C’était beaucoup plus risqué que récompensé. Pour un joueur sous le feu, Pavard ne s’est pas rendu service. Julian Nagelsmann a également raté sa chaise : le jeu a vraiment dégénéré en négligence en seconde période. Sur son propre but, Müller avait trois joueurs (trois !) qui le couvraient. Manuel Neuer a perdu sa cage inviolée, mais c’était un très beau but de la tête de Cedric Itten. Dans l’ensemble, le Bayern Munich a fait exactement ce qu’il devait faire dans les circonstances. Prenez les trois points et avancez.

Chelsea est apparemment toujours impliqué dans des rumeurs de transfert majeures ces jours-ci, alors pourquoi ne pas ajouter les dernières nouvelles sur Matthijs de Ligt au mélange :

L’avenir d’Antonio Rüdiger à Chelsea est encore incertain – et semble prêt à chercher un remplaçant. Selon le Mirror, les Bleus s’intéresseraient à Matthijs de Ligt de la Juventus Turin. Le journal rapporte que le défenseur central est désormais en tête de liste de souhaits de Thomas Tuchel après qu’un transfert de Jules Koundé aurait pu être rompu. Un transfert pourrait être intéressant pour de Ligt, car le joueur de 22 ans n’est pas considéré comme indispensable à Turin et est critiqué à plusieurs reprises. Pour Chelsea, l’engagement du Néerlandais sera probablement extrêmement coûteux et se situera probablement dans la fourchette des millions à trois chiffres. Cependant, ils ont prouvé à plusieurs reprises que les bleus peuvent gérer de tels transferts.

Plus tôt dans la semaine, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le Bayern Munich envisageait une acquisition de la star du FC Dallas Ricardo Pepi. Bologne et l’AC Milan aimeraient cependant également faire venir la star de l’USMNT :

Pour s’appuyer sur le rapport de Ricardo Pepi de @ CJSmith91 hier, j’ai entendu dire que le plus grand intérêt venait de Bologne, du Bayern et de l’AC Milan. – Transferts MLS (@MLSTransfers) 23 septembre 2021

Le Bayern Munich a été lié à un autre défenseur central. Cette fois, c’est Dan-Axel Zagadou du Borussia Dortmund :