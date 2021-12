Daily Schmankerl : Les conséquences du Bayern Munich contre Wolfsburg ; Kingsley Coman et Corentin Tolisso au Real Madrid ?; Le Bayern cible la star de Leeds United ? ; Arsenal et l’AC Milan lorgnent sur les talents de la Bundesliga ; et plus!

Le Bayern Munich s’est occupé des affaires contre Wolfsburg alors que l’équipe de Julian Nagelsmann a repoussé les Wolves 4-0 de manière dominante. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Thomas Müller n’a vraiment pas perdu de temps pour lancer le Bayern Munich. Müller s’est écrasé dans le filet après une tentative de tir de Serge Gnabry et a inscrit le rebond. Koen Casteels voudrait absolument que celui-ci revienne. Wout Weghorst a presque égalisé le jeu immédiatement, mais le grand Néerlandais a semblé glisser. Manuel Neuer a également fait un bel arrêt sur le jeu, mais si Weghorst garde le pied sur le jeu, le jeu est probablement noué. Wolfsburg avait l’air passif et édenté pour la plupart. Je ne suis pas sûr que Florian Kohfeldt puisse renverser la vapeur. Luca Waldschmidt se rendant à Benfica a fait dérailler sa carrière. Le reste de la première mi-temps était une série de Bayern Munich travaillant de manière créative pour essayer de trouver un moyen de contourner la flotte de bus garés sur le terrain. Comme le dirait Leroy Sane après le match, le Bayern Munich avait besoin de patience. Cette patience a fini par payer. La deuxième mi-temps s’est ouverte avec une paire de buts du Bayern Munich alors que Dayot Upamecano (57′) et Leroy Sane (59′) ont enterré les Wolves. Müller a inscrit le but d’Upamecano pour sa 13e passe décisive (officielle de la Bundesliga) de la saison de championnat, tandis que Sane a donné sa meilleure impression d’Arjen Robben. Son but mis à part, Upamecano a probablement connu son meilleur match en tant que membre du Bayern Munich. Il s’est bien battu contre un gros adversaire physique à Wout Weghorst. Robert Lewandowski entrerait également dans l’action avec un but à la 87e minute grâce à une passe décisive de Jamal Musiala. La passe décisive de Musiala est surtout remarquable car il n’était encore dans le match que parce que Benjamin Pavard (prétendument) a été touché avec une lance enflammée et a dû immédiatement se retirer dans les vestiaires. Sinon, Pavard a connu un autre match solide. Dans l’ensemble, le Bayern Munich a dominé, Wolfsburg a pataugé et c’était un moyen assez solide de mettre fin au Hinrunde.

Cela semble… aléatoire, mais c’est parti. Le Bayern Munich aurait un intérêt pour l’ailier de Leeds United Raphinha :

L’avenir de Kingsley Coman étant très incertain au Bayern Munich, le club bavarois a commencé à prospecter pour pallier un éventuel départ de l’international français. S’il y a un intérêt pour Ousmane Dembélé dont le contrat expirera en juin prochain au FC Barcelone, le Bayern est également attentif à la situation de Raphinha. Sous contrat jusqu’en 2024 à Leeds United qui connaît actuellement une saison très compliquée et qui vient d’être écrasé par Manchester City (7-0) en Premier League, l’ailier brésilien de 25 ans pourrait clairement envisager un départ en cas d’événement. d’un défi sportif très intéressant. Arrivé en 2020 à Leeds pour un peu moins de 19 millions d’euros du Stade Rennais, Raphinha qui reste sur un gros coup la saison dernière avec 8 buts et 11 passes décisives, est estimé à 32 millions d’euros par le site de Transfermarkt, un peu moins que les 40 millions. euros exigés par l’actuel 16e de Premier League.

Je ne sais pas … ce genre de semble être un étirement.

Kingsley Coman ne manquera pas de prétendants s’il arrive officiellement sur le marché des transferts – et maintenant, le Real Madrid serait dans le coup :

Le Real Madrid se serait vu offrir la possibilité de recruter l’attaquant français de 25 ans Kingsley Coman du Bayern Munich. Selon un rapport du média espagnol Defensa Central, divers intermédiaires ont offert au Real Madrid la possibilité de signer avec Kingsley Coman un accord à prix réduit lors de la fenêtre de transfert de l’été prochain. Le Paris Saint-Germain et la Juventus courtisent également l’attaquant du Bayern Munich, 25 ans.

Je n’ai pas l’impression que Coman veuille quitter le Bayern Munich, mais son entourage va sûrement essayer de le pousser à prendre le plus d’argent.

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Corentin Tolisso, est déjà intéressé par l’AS Roma de Jose Mourinho, mais l’Atletico Madrid et le Real Madrid seraient désormais intéressés par le Français :

Les responsables du club munichois seraient prêts à parler lorsque l’hiver changera, selon les rumeurs, entre cinq et sept millions d’euros. Tolisso pourrait attendre l’été puis quitter le Bayern pour un transfert gratuit et obtenir une généreuse somme d’argent de son nouveau club. Et il y a aussi des parties intéressées bien connues. Le journal italien « Corriere dello Sport » rapporte que Diego Simeone aimerait guider le costaud Tolisso à l’Atletico Madrid. Les champions d’Espagne en titre sont actuellement loin de leurs attentes et comptent déjà 13 points de retard sur le leader du championnat, le Real Madrid. Mais le Real Madrid aurait également jeté un œil sur Corentin Tolisso, selon « Diaro Gol ». Il y a Carlos Ancelotti sur la touche, qui connaît bien les Français depuis leur passage au Bayern et qui serait un grand fan du milieu de terrain de 27 ans.

L’Arsenal FC et l’AC Milan cherchent tous deux à recruter le milieu de terrain d’Hoffenheim Florian Grillitsch – qui est absolument sous-estimé :

Jouant avec compétence pour Hoffenheim depuis 2017/18, le milieu de terrain défensif international autrichien Florian Grillitsch, 26 ans, a été ciblé par l’AS Roma et Newcastle, selon les dernières nouvelles allemandes. Auparavant suivi par un tas d’autres clubs, dont Arsenal et l’Inter Milan, l’ancien meneur de jeu du Werder Brême devrait partir avec des frais de transfert d’environ 14 millions d’euros. Actuellement en contrat avec la Bundesliga jusqu’en juin 2022, et peu susceptible de se prolonger, après sa cinquième saison consécutive en défense d’Achtzehn, Grillitsch, qui a représenté l’Autriche depuis le niveau des moins de 19 ans, a jusqu’à présent marqué 26 sélections pour son équipe nationale senior. , y compris la campagne Euro 2020, y marquant un but.