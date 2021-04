Daily Schmankerl: Les conséquences du Bayern Munich contre Wolfsburg; Le FC Barcelone lorgne Dani Olmo; Chelsea scoping Jude Bellingham; Pas encore d’offres pour Jerome Boateng; et plus!

Le Bayern Munich a battu Wolfsburg 3-2 en Bundesliga, mais à quel prix?

Leur manager.

D’accord, il y a donc beaucoup de choses à lire et beaucoup plus à venir, mais concentrons-nous sur le jeu réel avant de boire la douleur. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Jamal Musiala continue d’étonner. Avec un doublé, Musiala a montré qu’il était en ligne pour un peu plus de temps de jeu. Avec deux ailiers qui s’affaissent et un autre se remet du COVID-19, Musiala devrait avoir plus de temps. Le plafond de Musiala est hors du commun. Avec un peu plus de raffinement dans son jeu – et une plus grande force physique – Musiala va être une poignée. Leroy Sane est en difficulté. Le talent du joueur de 25 ans est indéniable, mais il semble être «dans sa tête» à ce stade. Les chutes vont et viennent, mais celle-ci semble frapper fort Sane. Qu’il s’agisse de fatigue mentale ou physique, il semble que Sane ait besoin d’un peu de temps – peut-être même un peu de temps loin du terrain – pour se remettre de lui-même. Thomas Müller a récolté une autre passe sur ce qui a fini par être le but gagnant de Musiala. Müller compte désormais 17 passes décisives en Bundesliga et 20 dans toutes les compétitions. Joshua Kimmich a fourni un autre effort solide au milieu de terrain. Après le match du Paris Saint-Germain mardi, la forme et la fatigue de Kimmich ont été remises en question par certains, mais l’international allemand a répondu par une performance stellaire. Alphonso Davies a eu de bons moments, mais quelque chose ne lui semble toujours pas à 100%. J’espère que je regarde cela de si près que je croise des fils dans mon cerveau, mais Davies semble juste un peu bizarre. Il a depuis un certain temps … et c’est ce qui me préoccupe en quelque sorte. Le milieu de terrain central n’est pas la meilleure position de David Alaba, mais il a quand même eu une bonne performance. Dans l’ensemble, je pense juste que cette équipe a besoin de repos. Les garçons ont l’air fatigués … fatigués … usés … quelle que soit la phrase que vous voulez utiliser. Physiquement, ils ont eu une course incroyablement difficile depuis leur retour initial de la quarantaine COVID-19 en 2020 et mentalement, il se passait beaucoup de choses avec l’équipe. Du drame de coaching / front office, aux joueurs qui évoluent, en passant par les négociations contractuelles à venir … les choses n’ont pas été faciles sur la liste du Bayern Munich.

Chelsea pourrait-il chercher à se lancer et à faire une offre pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham?

Selon Eurosport, la direction de Chelsea prévoit même de passer à 3 chiffres au milieu de terrain international anglais Jude Bellingham (18 ans le 29 juin). Se démarquant des rangs du Borussia Dortmund à sa toute première saison, les anciens de Birmingham City ont été achetés, en juillet dernier, sur un montant de 23 millions d’euros de frais de transfert.

Alors que Tottenham Hotspur et Arsenal ont été liés à l’arrière central du Bayern Munich, Jerome Boateng, aucune offre formelle n’a encore été faite selon Christian Falk de Sport Bild:

Le FC Barcelone pourrait être à la recherche de l’attaquant du RB Leipzig Dani Olmo: