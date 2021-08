Daily Schmankerl: Les dernières nouvelles sur la poursuite potentielle d’Erling Haaland par le Bayern Munich; Le PSG rejette l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappe ; Julian Draxler « parfait » pour Liverpool ?; Chelsea, Manchester United à la poursuite de Saul Niguez ? ; et plus!

Les rumeurs liant le Bayern Munich à l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland semblent vraies. Il semble au moins y avoir un certain intérêt des deux côtés. Si l’agent de Haaland, Mino Raiola, réussit, cependant, Haaland ira au plus offrant, peu importe ce que veut son client. Voici ce que nous savons (ou du moins ce que Sport Bild prétend savoir) :

Haaland a failli déménager au Bayern Munich en 2019, alors qu’il était au RB Salzbourg. Le père de Haaland, Alf-Inge, a même déclaré aux Bavarois que son fils pouvait “imaginer” jouer pour Die Roten. La décision a toutefois échoué car le Bayern Munich ne pouvait pas garantir suffisamment de temps de jeu pour le Norvégien. Rétrospectivement, c’était une décision intelligente pour Haaland, qui a continué à prospérer. Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, est un grand fan de Haaland et de sa mentalité. La clause libératoire de Haaland (75 millions d’euros avec des escalators pouvant atteindre 90 millions d’euros) peut être gérée par les Bavarois, mais ses revendications salariales pourraient effrayer le front office du Bayern Munich. Raiola demanderait 50 millions d’euros (!?) par saison comme salaire pour Haaland, avec des honoraires d’agent de 40 millions d’euros (!?!?). (Note de la rédaction : si un club verse 40 millions d’euros à Raiola, il doit être excommunié).

Alors voilà… les dernières et meilleures informations sur Haaland.

Cette saga de transfert a un long chemin à parcourir… alors attachez-vous, ça va être une course folle.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a adoré la lettre d’encouragement d’Alphonso Davies à l’équipe paralympique des réfugiés :

Le milieu de terrain de l’Atletico Madrid, Saul Niguez, aurait été sur le radar du Bayern Munich à un moment donné plus tôt dans l’été, mais il est maintenant fermement poursuivi par le Chelsea FC et Manchester United :

Chelsea envisage de faire un pas tardif pour le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saul Niguez avant la date limite de transfert de la semaine prochaine, selon le Daily Telegraph. Les champions d’Europe tentent de s’assurer les services de l’international espagnol de 26 ans en prêt pour la saison 2021/22. Le joueur de 26 ans, produit de l’académie des jeunes de l’Atletico, est l’un des joueurs les plus en vue de l’Atletico Madrid au cours des 3 dernières années. Il est récemment tombé dans l’ordre hiérarchique bien qu’il ait réussi à marquer 337 buts et marqué 43 buts et 19 passes décisives jusqu’à présent avec son club d’enfance. Il est également une cible pour Manchester United.

Il y a eu de nombreux rapports selon lesquels le Real Madrid avait fait une offre en plein essor au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappe et il semble qu’une offre ait eu lieu (peut-être ?) :

Fabrizio Romano avait également une perle sur ce qui se passait :

Confirmé. Le Real Madrid a fait une offre officielle de 160 millions d’euros pour signer immédiatement Kylian Mbappé. AUCUN feu vert du Paris Saint-Germain pour le moment. ⚪️ #Mbappé #RealMadrid Kylian Mbappé a refusé plus de trois propositions différentes du PSG pour prolonger le contrat. Il attend aussi. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 août 2021

Apparemment, cette offre était définitivement de 160 millions d’euros (MAIS QU’EN EST-IL DES FRAIS D’AGENT ????????) :

Rupture | Le PSG a rejeté une offre d’ouverture de 160 M€ du Real Madrid pour Kylian Mbappé, selon TF1. Plus suit. – Recevez l’actualité du football français (@GFFN) 24 août 2021

Quel monde…

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, pourrait bien jouer avec tout le monde lorsqu’il demandera au club de libérer ses formations en 4-2-3-1.

Lors de la victoire de son équipe contre le FC Köln, Nagelsmann a complètement changé les rôles et les responsabilités sans vraiment l’appeler comme cela était. Le nouveau patron en aura-t-il plus à la carte ? Nous couvrons cela et bien plus encore dans cet épisode de Bavarian Football Works. Voici le récapitulatif de ce que nous avons à disposition :

Les points les plus fins de la victoire du Bayern Munich sur le FC Köln, la formation et ce qui s’est bien passé pendant le match. Comment les ailes s’empilent et qui devrait commencer sur les flancs offensifs. Ce que signifierait la signature de Marcel Sabitzer et un aperçu de la façon dont il pourrait s’intégrer. Parler « Title Hamsters », dessert avant le dîner, et plus encore !

Julian Draxler du Paris Saint-Germain essaie de préparer son avenir, mais au moins un expert pense qu’il serait le transfert idéal pour Liverpool :

Julian Draxler du Paris Saint-Germain pourrait être la signature idéale de Liverpool selon l’ancien attaquant de la Premier League Kevin Phillips. Les Parisiens s’adaptent à la vie avec la légende vivante Lionel Messi après avoir bondi à l’expiration de son contrat à Barcelone. Son départ d’Espagne a mis fin à une carrière riche en trophées avec les Blaugrana, dont quatre couronnes en UEFA Champions League. Et pour cette raison, l’ancienne star de Sunderland pense que cela pourrait ouvrir la voie à un départ de Julian des géants de la Ligue 1. «Il pourrait être la signature parfaite de Liverpool. Draxler renforcerait vraiment leur équipe, nous savons tous à quel point il est bon », a déclaré Kevin à Football Insider. “Klopp est toujours à la recherche de joueurs, j’en suis sûr. S’ils pouvaient nick Draxler au bon prix, il serait une excellente signature. Ils sont à la recherche d’un autre attaquant avec [Xherdan] Shaqiri et [Divock] Origi passe à autre chose, il pourrait donc être un remplaçant parfait.

Je ne sais pas si notre fan de Liverpool, Tommy Adams, est un fan de Draxler, mais j’aimerais le savoir.

Le Bayern Munich affrontera Bremer SV dans le DFB-Pokal dans ce qui ne devrait (espérons-le) pas être une grande bataille.

Même sans Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Lucas Hernandez et Kingsley Coman, les Bavarois devraient pouvoir gérer leurs affaires de manière efficace. Quoi qu’il en soit, cela pourrait en fait être un match important pour quelques joueurs qui cherchent à se mettre en valeur. C’est ce dont nous discutons :

Un regard sur qui est dedans et qui est dehors. Un débat interne a été diffusé sur la question de savoir s’il s’agirait d’une configuration à trois ou à quatre. Pourquoi ce match est important pour des joueurs comme Corentin Tolisso et Leroy Sane. Il y a fort à parier que nous verrons Bouna Sarr partir. Un pronostic sur le match.

L’attaquant du RB Leipzig Alexander Sorloth a plusieurs prétendants, mais la Real Sociedad aurait un avantage dans la compétition :