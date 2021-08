Daily Schmankerl: Les dernières nouvelles sur la poursuite présumée de Marcel Sabitzer par le Bayern Munich; Thomas Tuchel dit que tout le monde veut rejoindre Chelsea ; Lionel Messi au PSG ?; Manchester City officialise Jack Grealish ; et plus!

Nous avions entendu des rumeurs précédentes selon lesquelles si le Bayern Munich voulait Marcel Sabitzer, il aimerait devoir vendre Corentin Tolisso et/ou Michael Cuisance. Bien que les deux joueurs aient un grand potentiel – et Tolisso serait disponible pour environ la moitié de ce que le Bayern Munich a payé pour lui – le marché n’est pas nécessairement facile à vendre rapidement.

Le point de vente allemand Süddeutsche Zeitung nous a donné les dernières nouvelles sur la façon dont l’obtention de Sabitzer pourrait nécessiter la vente d’autres joueurs en premier :

Que Marcel Sabitzer, 27 ans, signe également bientôt un contrat avec le FC Bayern ne dépend pas de (Leon) Goretzka, mais d’une ou deux autres données personnelles. Apparemment, Sabitzer pourrait être disponible pour environ 20 millions malgré une valeur beaucoup plus élevée – si les Bavarois parviennent à vendre le Français Corentin Tolisso (ou son compatriote Michael Cuisance) pour un montant similaire, le conseil de surveillance comprenant l’oligarque de la bratwurst pourrait certainement accepter un Engagement de Sabitzer.

Nous avons tellement entendu parler de cette rumeur. C’est peut-être légitime ou c’est peut-être toute la grande invention des médias. Quoi qu’il en soit, cette partie de l’histoire a du sens. Non seulement le Bayern Munich a besoin de l’argent d’une vente de Tolisso et/ou Cuisance pour aider à financer un accord pour Sabitzer, mais il a également besoin d’une certaine place sur la liste.

Marcel Sabitzer une nouvelle fois nommé capitaine du RB Leipzig, pour l’instant. Reste à savoir si l’Autrichien reste ou quitte le club d’ici la fin du mois. #RBLeipzig – Derek Rae (@RaeComm) 6 août 2021

Goretzka et Joshua Kimmich sont les partants et Torben Rhein semble prêt pour une éventuelle inclusion dans la liste des jours de match. Marc Roca est toujours blessé, mais sera de retour en septembre et Jamal Musiala a également la capacité de s’enfoncer plus profondément dans le rôle d’un 8 si nécessaire (mais, donnez-moi lui comme partant sur l’aile toute la journée !). Malgré ce que certains pensent… le milieu de terrain a une profondeur décente.

L’ajout d’un étalon comme Sabitzer rendrait immédiatement Tolisso et Cuisance consommables et un changeur de jeu légitime pour le Bayern Munich, cependant. Si un mouvement peut vraiment être fait… le club doit le faire.

En discutant des rumeurs de transfert liant Romelu Lukaku au Chelsea FC, le manager Thomas Tuchel a déclaré qu’il pouvait “imaginer que beaucoup de joueurs veuillent venir”:

Thomas Tuchel à propos de Lukaku : « Romelu Lukaku est un joueur fantastique, mais il n’est pas dans mon équipe… ». #CFC Puis sur Lukaku acceptant la proposition de Chelsea : « Tout le monde veut rejoindre mon équipe. Je peux imaginer que beaucoup de joueurs veulent venir rejoindre Chelsea », déclare Tuchel via @NizaarKinsella – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 août 2021

“Tout le monde veut rejoindre mon équipe” – devrait être le slogan de la communauté BFW, pas le mantra de Thomas Tuchel.

C’est plutôt sympa :

Selon le journaliste italien Gianluca DiMarzio, le Paris Saint-Germain n’a pas perdu de temps pour prendre contact avec le paria du FC Barcelone (ça a l’air si bizarre, non ?) Lionel Messi :

L’actualité qui a monopolisé la journée concerne Leo Messi. La puce ne renouvellera pas le contrat avec Barcelone, comme annoncé par le club blaugrana. Pour l’Argentin, une période de 21 ans se termine et il se dirige déjà vers l’avenir. Il y a déjà eu les premiers contacts avec le Paris Saint Germain qui est favori de la course. Le cheikh rêve d’un autre super coup et Messi reviendrait volontiers jouer avec son ami Neymar. Manchester City espère aussi.

Bien sûr, l’éruption du mème a également commencé – et c’est bien:

Et là on (beaucoup) plus :

Tu obtiens le point…

Après de nombreuses spéculations, Jack Grealish a été officiellement annoncé à Manchester City :

Je suppose que c’est au revoir pour le moment, Mme Grealish “69” (à moins que Manchester City doive immédiatement vendre Grealish pour financer un accord pour Messi):