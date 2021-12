Daily Schmankerl : les meilleurs buts du Bayern Munch ; Le Real Madrid enfermé avec Erling Haaland ?; L’option de repli de Patrik Schick BVB ? ; Une autre flamme au RB Leipzig ; Antonio Rüdiger de Chelsea ne se dirige pas vers le Real Madrid ?; et plus!

Selon qui – et quoi – vous croyez, le Real Madrid aurait un accord avec Erling Haaland. La sensation norvégienne embarquerait le Borussia Dortmund après cette saison et se dirigerait vers l’Espagne pour se tailler la prochaine étape de sa carrière en Liga.

Selon Rudy Galetti, Manchester City et le Borussia Dortmund essaieront tous deux de convaincre Haaland qu’ils ont une meilleure offre à long terme que le Real Madrid :

Si Haaland devait vraiment partir, le Borussia Dortmund serait intéressé par l’attaquant du Bayer Leverkusen Patrik Schick :

Schick fait plus que faire ses preuves cette saison en Bundesliga :

Le Bayern Munich était peut-être en pause, mais il y avait beaucoup de choses à dire alors que l’équipe a clôturé un Hinrunde extrêmement fort.

Pendant la pré-saison, certains sceptiques ne savaient pas si Julian Nagelsmann était la bonne personne pour le poste en Bavière, mais que vous l’aimiez ou non, vous ne pouvez pas contester les résultats nets.

Le Bayern Munich est un mastodonte.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un bref merci à la communauté BFW pour tout le soutien continu. Déplorant de ne pas avoir pu rejoindre Tom Adams pour un show à deux. Un moment étonnant en reconnaissant que j’étais en fait seul et que j’avais une maison vide (j’ai donc bu des bières et fait un podcast). Un regard sur l’entraînement, la défense, le milieu de terrain et l’attaque pendant le Hinrunde. Mises à jour sur Sergino Dest, Niklas Süle, Marc Roca et Corentin Tolisso.

Nous avons notre propre version des meilleurs buts de 2021, mais voici ce que le Bayern Munich a compilé pour leur liste :

Il y a eu beaucoup de buzz lorsque Brian Brobbey a signé avec RB Leipzig. Beaucoup pensaient que l’attaquant pourrait aider à ajouter du punch à la formation de Die Roten Bullen qui manquait depuis le départ de Timo Werner.

Pas tellement.

Brobbey s’est éteint et n’a jamais pu prouver qu’il méritait de jouer beaucoup et retournera maintenant à l’Ajax :

Accord de prêt de six mois et aucune option d’achat comme l’a confirmé @mikeverweij. L’Ajax paiera l’intégralité de son salaire. Voilà, c’est confirmé. #transferts pic.twitter.com/GMJ74u1mAp

Il semble que le défenseur du Chelsea FC et international allemand Antonio Rüdiger ne soit pas aussi près de signer avec le Real Madrid que certains rapports l’ont suggéré :

Le joueur de 28 ans fait partie d’une poignée de joueurs de haut niveau qui seront en mesure de procéder à un transfert gratuit en juillet et qui a suscité l’attention d’un certain nombre de grands clubs européens tels que le Bayern Munich, le PSG – et le Real Madrid.

Madrid a démenti les informations selon lesquelles ils auraient des entretiens avec l’agent du joueur le mois prochain. Les rumeurs semblent provenir du représentant de Rüdiger, Sahr Senesie, une manœuvre conçue pour lui obtenir le meilleur accord possible.

Madrid n’aime pas particulièrement l’idée d’entrer dans une guerre d’enchères avec le Bayern et le PSG pour un joueur dont ils n’ont pas besoin. Le PSG, qui a fait signer Sergio Ramos gratuitement l’été dernier, est une autre option pour Rüdiger, tout comme le Bayern, qui n’a pas encore remplacé Alaba et qui a fait face à Niklas Süle et Lucas Hernández comme leur premier choix de défenseur central. Il est également possible que Rüdiger finisse par signer un nouveau contrat avec Chelsea – après tout, on dit qu’il y est heureux et rien n’indique qu’il souhaite désespérément partir.