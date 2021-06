Daily Schmankerl : les préférences d’Erling Haaland incluent le FC Barcelone, le Real Madrid et Chelsea ; l’accord de Manchester City pour Harry Kane ; Pourquoi le Bayern Munich devrait avoir Eduardo Camavinga – ou pas ; James Rodriguez à l’AC Milan ? ; et plus!

Erling Haaland, cible présumée du Bayern Munich, aurait trois destinations en tête : le FC Barcelone, le Real Madrid et Chelsea :

Le nom du Bayern Munich a également été mentionné dans le moulin à rumeurs, étant donné que les champions allemands ont pris l’habitude de piller les autres clubs de Bundesliga pour les meilleurs talents année après année. Cependant, Falk a rejeté toute idée selon laquelle Haaland pourrait se diriger vers l’Allianz Arena cet été, affirmant plutôt que le joueur de 20 ans serait favorable à un déménagement à l’étranger. Le journaliste de BILD Sport cite alors Barcelone, le Real Madrid et Chelsea comme les trois destinations préférées du jeune attaquant. Même si la préférence de Haaland de signer pour les Blaugrana par rapport au Bayern Munich est un coup de pouce, une décision pour lui pourrait être hors de portée cet été, compte tenu de leur situation financière. Barcelone a déjà renforcé son unité offensive cet été avec les acquisitions de Sergio Aguero et Memphis Depay – tous deux sur des transferts gratuits.

Le Borussia Dortmund va devoir demander à quelqu’un de commencer à filtrer les appels téléphoniques à ce stade.

Manchester City aurait envoyé une offre pour la star de Tottenham Hotspur Harry Kane qui comprenait un mélange de joueurs comme Raheem Sterling, Aymeric Laporte et Gabriel Jesus et 117 millions d’euros :

Offre officielle déjà envoyée de Manchester City pour Harry Kane. – 100M £ garantis comme frais.

– #MCFC disponible pour inclure les joueurs dans le deal.

– Sterling, Laporte, Gabriel Jesus parmi les noms.

– #THFC n’a AUCUNE intention d’accepter cette offre.

– Rien de décidé pendant l'Euro.

L’une des rumeurs de transfert qui a toujours eu le moins de sens pour moi est l’intérêt présumé du Bayern Munich pour le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga. Camavinga est certes un jeune talent, mais il est cher et occupe un poste (pour l’instant) occupé par deux joueurs de classe mondiale (Leon Goretzka et Joshua Kimmich), un très bon joueur (Corentin Tolisso), un joueur assez apprécié. (Marc Roca), et un joyau du campus des jeunes (Torben Rhein).

Quoi qu’il en soit, voici pourquoi ESPN pense que le Bayern Munich devrait faire des folies sur le jeune Français :

L’un des clubs les mieux gérés financièrement d’Europe, même le Bayern ressent le pincement de la pandémie et les bruits qui sortent de l’Allianz Arena sont qu’il n’y aura plus de gros transferts après l’arrivée d’Upamecano. Cependant, avec le contrat de Camavinga expirant l’été prochain, battre la concurrence à sa signature serait une déclaration spectaculaire et le Bayern pourrait avoir les fonds pour y arriver s’ils passent à Corentin Tolisso et Kingsley Coman. Bien que l’élégant milieu de terrain de 18 ans n’ait pas réussi à reproduire les sommets de sa saison décisive lors de la dernière campagne rennaise, Camavinga sera un jour de classe mondiale.

Il semble que le Bayern Munich soit officiellement hors course pour Denzel Dumfries du PSV Eindhoven :

Le défenseur du PSV Eindhoven Denzel Dumfries a été lié à Everton et au Bayern Munich ces dernières semaines. Cependant, Bild affirme qu’il est peu probable que le Bayern déménage pour l’international néerlandais qui coûtera environ 16 millions d’euros cet été. Le retrait du Bayern de la course sera un coup de pouce majeur pour Everton, qui tient à signer le joueur. Bien que le retrait du Bayern de la course soit une bonne nouvelle pour Everton, il est peu probable que l’accord soit conclu tant que leur situation de gestion ne sera pas résolue.

James Rodriguez d’Everton pourrait-il se rendre en Italie?

Milan cherche à remplacer Hakan Calhanoglu et pourrait faire un pas pour le meneur de jeu d’Everton James Rodriguez. Selon Il Corriere dello Sport, les Rossoneri étudient le marché pour un nouveau trequartista après le départ de Hakan Calhanoglu en transfert gratuit pour rejoindre son rival local Inter cette semaine. Le journal rapporte que le Colombien se sent laissé pour compte et a commencé à chercher différentes alternatives après que Carlo Ancelotti ait quitté Everton pour rejoindre le Real Madrid en Liga. Rodriguez a déménagé à Everton en provenance du Real Madrid lors d’un transfert gratuit en septembre 2020 et a contribué six buts et cinq passes décisives lors de ses 23 matchs de Premier League avec les Toffees. L’international colombien est actuellement lié au club jusqu’en juin 2022 et Everton a la possibilité de prolonger son contrat actuel d’un an.

L’ancien joueur du Bayern Munich Justin Che a fait ses débuts pour le FC Dallas et a réalisé une performance exceptionnelle :