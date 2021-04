Daily Schmankerl: Les séquelles de l’Allemagne contre la Macédoine du Nord; Plus de rumeurs de Lucas Vazquez au Bayern Munich; Les plans d’urgence du Real Madrid pour David Alaba; Le plan de 350 millions d’euros de Manchester City pour Erling Haaland; et plus!

Derrière un fort contingent de joueurs du Bayern Munich, l’Allemagne semblait prête à terminer cette trêve internationale avec un record invaincu dans le groupe J … jusqu’à ce que la Macédoine du Nord se produise. Comme le Mexique et la Corée du Sud il y a quelques années, la Macédoine du Nord a pris le relais et a frappé l’Allemagne. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Le match a traversé un long processus d’émotion qui a vu l’Allemagne contrôler le jeu et être le principal agresseur, mais Die Mannschaft n’a pas pu profiter de leurs opportunités. Leon Goretzka et Serge Gnabry ont chacun eu de grandes chances de donner une avance rapide à l’Allemagne, mais la tentative de Goretzka a frappé la barre transversale et Gnabry a sur-frappé son tir. Kai Havertz a eu ses hauts et ses bas dans celui-ci, mais je pense qu’il a très bien joué à l’extérieur au cours de ces trois matchs. Curieusement, ce sont ses touches qui l’ont abattu ce jour-là. Parfois, son toucher était trop important et à d’autres, ce n’était tout simplement pas suffisant. Cette incohérence a conduit à une performance qui a commencé fort, mais s’est mal estompée. Robin Gosens a bien commencé, mais lui aussi s’est évanoui et est devenu un obstacle pour son équipe. Donnez du crédit à la Macédoine du Nord, ils ont été solides dans l’exécution de leur plan de match. Ils ont limité les chances de l’Allemagne (du mieux qu’ils pouvaient) et ont tenu bon. Le but de Goran Pandev juste avant la mi-temps était le résultat d’une mauvaise défense de l’Allemagne. Il semble que pendant toute la pause, nous avons attendu que la défense allemande s’effondre – et c’est finalement le cas. Et il l’a fait encore une fois pour le but final de la Macédoine du Nord. Bien que l’attaque n’ait pas converti suffisamment d’occasions, la défense ne peut pas être aussi bâclée qu’elle l’était dans ce match. Timo … oh … Timo Werner. Ce n’était pas l’occasion parfaite, mais c’était proche. Vous devez terminer celui-là. Dans une saison remplie de moments inoubliables pour l’ancien homme du RB Leipzig, celui-ci était probablement celui qui le hantera le plus. Si ce n’est pas déjà clair, ça devrait l’être … vous ne pouvez pas avoir une équipe en lice avec Antonio Rüdiger comme défenseur central. L’Allemagne a besoin de Niklas Süle de retour et en bonne santé dès que possible. Aussi bon que Serge Gnabry était dans les deux premiers matchs, il était léthargique dans celui-ci. La peur de Joachim Löw de tout type de rotation a conduit à des jambes lourdes. L’équipe n’a pas eu l’énergie normale dont elle a fait preuve lors des deux premiers matchs. Alors que vous pouviez frapper la précision de l’Allemagne et sa capacité à être clinique offensivement, au moins l’énergie était là. Ce match a bien commencé pour l’Allemagne, mais ils avaient l’air fatigués. Les jambes lourdes ont conduit à des erreurs et c’est ce que nous avons vu. Ne pas utiliser de véritable rotation ou utiliser des remplaçants précoces au cours de ces trois matches était une terrible erreur. Dans l’ensemble, ce n’était pas bon … pas bon du tout.

Les rumeurs liant Lucas Vazquez du Real Madrid au Bayern Munich ont été largement rejetées, mais comme un personnage d’opéra mal écrit qui a été tué, ils ne cessent de revenir.

Cette fois, c’est le journaliste de Marca, José Félix Díaz, qui intervient avec son récit de la rumeur de transfert où il dit que le Bayern Munich est «attentif» à la situation et que les Bavarois «envisagent» un déménagement pour le joueur de 29 ans:

Lucas Vázquez a rejeté la dernière offre de contrat du Real Madrid. Le Bayern est très attentif à la situation et envisage la possibilité de recruter le joueur comme une option flexible pour les positions d’arrière droit et d’aile. [@jfelixdiaz] pic.twitter.com/Q7uIACQGTd – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 31 mars 2021

Abendzeitung a indiqué que le Bayern Munich pourrait conclure un accord d’échange de David Alaba contre Vazquez, mais cela n’a aucun sens étant donné que les deux joueurs se dirigent vers le libre arbitre.

Sport Bild a capturé un rapport de The Sun indiquant que Manchester City élabore un plan pour acquérir Erling Haaland du Borussia Dortmund – une stratégie qui inclurait 350 millions de raisons pour que BVB et Haaland acceptent de déménager cet été:

Dans les meilleurs clubs, Erling Haaland (20 ans) est le favori de tous. L’attaquant du BVB est sur la liste de souhaits au Real Madrid, Manchester United, Liverpool et également à Manchester City. Selon «The Sun», les citoyens devraient vouloir monter un paquet de plus de 350 millions d’euros afin de convaincre Haaland. Une partie de celui-ci devrait être un incroyable salaire de 183 millions d’euros dans cinq ans. Avec environ 704 000 euros par semaine (!), Haaland serait le joueur le mieux payé de la Premier League. Avec de telles sommes, seul le Paris Saint-Germain pouvait soumissionner en Europe. BVB ne le laisserait probablement partir maintenant que si les frais de transfert sont nettement plus élevés et que la qualification pour la Ligue des champions est manquée. Il y a 150 millions d’euros dans la salle. Ce qui pourrait être un problème: Son conseiller Mino Raiola (53 ans) n’a pas la meilleure relation avec Pep. Papa Alf-Inge, qui conseille également Erling, devrait s’en occuper. Soit dit en passant, il a déjà joué pour les Sky Blues lui-même.

Une chose est claire … chaque fois que Haaland décide de déménager (et que le Borussia Dortmund le laisse partir), il y aura beaucoup d’argent en jeu.

Le Real Madrid est considéré comme le favori pour signer David Alaba, mais ferait apparemment des plans alternatifs si l’Autrichien décidait de jouer ailleurs. Les noms que Los Blancos rechercheraient incluent Jules Kounde de Séville, Kalidou Koulibaly de Naples, Pau Torres de Villarreal et même le candidat interne Jesus Vallejo, prêté avec le Granada CF:

Le Real Madrid a été largement signalé comme étant le favori pour sécuriser les services du défenseur, mais l’agent du joueur, Pini Zahavi, a récemment révélé que des pourparlers étaient toujours en cours avec d’autres clubs. S’adressant à AS, Zahavi a déclaré: «David doit choisir qui remporte la course. Mais nous parlons toujours avec d’autres clubs. Il n’y a pas de date limite. » En conséquence, le Real garde ses options ouvertes et, selon AS, il a plusieurs autres défenseurs sur son radar. Le rapport nomme la star de Séville Jules Kounde et le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly comme deux options potentielles, tandis que Jesus Vallejo pourrait également avoir une chance d’avoir passé les dernières saisons en prêt. Le Real serait également intéressé par Pau Torres de Villarreal, qui est également sur le radar de Manchester United et de Liverpool.

Il semble que Leeds United et l’AC Milan soient les deux clubs les plus intéressés par Douglas Costa une fois son prêt avec le Bayern Munich terminé. Cependant, il pourrait y avoir «plusieurs» autres parties anglaises également intéressées par Costa. Aucun autre nom n’a cependant été fourni dans le rapport.

Erling Haaland n’a pas eu une grande pause internationale pour la Norvège, mais c’est absolument insensé qu’il n’ait jamais disputé trois matchs sans marquer: