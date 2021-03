Daily Schmankerl: Les séquelles de l’Allemagne contre la Roumanie; Plus de nouvelles sur l’intérêt du Bayern Munich pour Kalidou Koulibaly; et plus!

L’Allemagne a remporté une victoire 1-0 derrière un but de Serge Gnabry du Bayern Munich. Ce n’était pas le jeu le plus joli ou le plus efficace, mais c’était quand même une victoire. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

La Roumanie jouait un style beaucoup plus compact que l’Islande contre l’Allemagne et cela a semblé être efficace pendant un certain temps. L’Allemagne a réussi à créer régulièrement des occasions, mais n’a tout simplement pas pu en terminer autant qu’elle aurait dû. Le Roumain Valentin Mihalia a fait un travail fantastique en chronométrant sa course pour prendre le pas sur Matthias Ginter à la 12e minute. Cela aurait pu être désastreux pour l’Allemagne. Par coïncidence, Mihalia est l’un des coéquipiers de Joshua Zirkzee avec Parma Calcio 1913. L’Allemagne a connu de beaux moments et des mouvements offensifs, mais a manqué de précision jusqu’à ce que nous voyions Kai Havertz se libérer du côté droit et envoyer un ballon à travers la surface à Serge Gnabry. Le ballon d’Antonio Rudiger à Havertz était également assez impressionnant. J’étais l’un de ceux qui pensaient que Havertz avait la qualité d’être un attaquant / milieu de terrain de type touche-à-tout lorsqu’il était lié au Bayern Munich. La vitesse et la vision de Havertz montrent que j’aurais peut-être été sur quelque chose. J’ai un peu la même chose avec Musiala et comment il ressemble à un joueur qui peut glisser de manière transparente entre les positions. À partir de là, l’Allemagne a ouvert les vannes, mais n’a pas pu trouver le fond du filet. Avec la pression, Kimmich a fait sauter la barre transversale de loin, Gnabry a failli s’en saisir une autre. İlkay Gündoğan n’a pas pu convertir une tentative. Gnabry a raté un autre coup réalisable. Cela aurait vraiment pu être un match de trois ou quatre buts un autre jour. Le rythme de la ligne de front Gnabry-Havertz-Leroy Sane est incroyable. Gnabry était une poignée complète pour la Roumanie. Les cheveux de quarantaine COVID-19 de Joshua Kimmich sont toujours invaincus.

Personne n’accusera Joshua Kimmich d’avoir enfreint l’un des protocoles de coupe de cheveux allemands.Photo de Cristi Preda / DeFodi Images via . Kimmich – et pas seulement ses cheveux – était une fois de plus exceptionnelle. Le kit de gardien violet de Manuel Neuer le fait passer pour un commandant d’une unité spéciale de l’armée impériale opérant sous les ordres du grand amiral Thrawn. Après une performance très solide, Sane s’est transformé en cirque dans les cinq dernières minutes du match. De mauvaises décisions, pas de bousculades, de mauvaises passes … il aurait dû être remplacé environ 10 minutes avant de pouvoir préserver à quel point il était bon. Je détestais que Joachim Löw le joue aussi longtemps. Lukas Klostermann a été très solide à l’arrière droit en contribuant à la fois offensivement et défensivement. Florin Niță a été exceptionnel entre les bâtons pour la Roumanie. J’aurais préféré que Löw utilise plus de ses joueurs de banc dans le onze de départ – et utilise ses sous-marins plus tôt. Dans l’ensemble, c’était une bonne victoire, mais certains fans vont sûrement réfléchir à ce que le score aurait dû être (et à juste titre). Quant à moi, je suis en mode survie pour la suite de cette pause internationale.

Joachim Löw a dû pressentir qu’il serait critiqué dans le Daily Schmankerl à propos du timing de ses sous-marins, alors il a expliqué pourquoi il n’était pas allé à son banc plus tôt:

« Je n’ai pas changé parce que le match était sous contrôle pendant longtemps », a déclaré Löw capturé par le botteur. «Nous avons à peine permis de marquer des occasions et avons eu de bonnes attaques en avant. Nous étions également en forme, le milieu de terrain fonctionnait bien. Nous étions également dangereux à l’avant. Ce n’était donc tout simplement pas absolument nécessaire.

Ouais … je veux dire … je comprends … mais, c’est l’équipe nationale dans un match de qualification que vous êtes censé gagner.

Cette rumeur de transfert n’a jamais eu beaucoup de sens et cela a encore moins de sens maintenant, mais nous y sommes – le Bayern Munich est une fois de plus lié à Kalidou Koulibaly de Naples. Nous pouvons également ajouter Manchester City et le Real Madrid comme parties intéressées:

Selon le journal La Repubblica, le Bayern Munich et Manchester City restent intéressés par Kalidou Koulibaly avec le défenseur de Naples qui pourrait partir pour 50 millions d’euros. L’international sénégalais verra son contrat expirer en juin 2023 et plusieurs grands clubs européens seraient intéressés à obtenir ses services. En 2018, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a affirmé qu’il avait rejeté une offre de 100 € pour le joueur de 29 ans, mais son prix avait baissé. Compte tenu de la crise économique due à la pandémie COVID et de l’expiration de son contrat qui approche, Napoli pourrait accepter de vendre son défenseur vedette pour 50 millions d’euros. Le Bayern Munich et Manchester City souhaitent obtenir les services du joueur, mais d’autres grands clubs européens, tels que le Real Madrid, ont jeté leur dévolu sur Koulibaly, selon le rapport.

Classons celui-ci comme «improbable» pour le Bayern Munich.

Il semble que le RB Leipzig ajoutera Mohamed Simakan à sa ligne arrière dans le but d’aider à remplacer Dayot Upamecano:

Le RB Leipzig est en pourparlers avancés pour signer Mohamed Simakan. Derniers détails puis la transaction sera finalisée. Il remplacera Upamecano. L’accord est « imminent », sous réserve de soins médicaux [Leipzig are informed about first results of medical tests after injury] ⚪️ #transfers – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 17 mars 2021

Les coéquipiers de Luka Modric avec la Croatie l’ont salué pour être devenu le joueur le plus capé du pays:

Manchester United lorgnerait sur le défenseur du Borussia Dortmund Manuel Akanji: