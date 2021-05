Daily Schmankerl: Les séquelles du Bayern Munich contre le FC Augsburg; Wout Weghorst à l’AS Roma ?; Luis Suarez lance une fléchette au FC Barcelone; et plus!

Le Bayern Munich a terminé sa saison en beauté alors que les Bavarois battaient Augsbourg 5-2. Le point culminant de la journée était évidemment le but record de Robert Lewandowski, mais il y avait beaucoup à célébrer et à apprécier pour le Bayern Munich. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Donnez-le à Robert Lewandowski, il sait créer un drame. Regarder le Hitman polonais battre le record de Gerd Müller était quelque chose de spécial dans lequel tous les fans devraient vraiment s’imprégner.

Robert Lewandowski a offert à l’épouse de Gerd Müller, Uschi, un souvenir spécial: un T-shirt avec une dédicace personnelle et l’inscription “4ever Gerd”. Lewandowski et Uschi Müller se tenaient à la place du musée du club rappelant la saison record de Gerd 1971/72 [fcb] pic.twitter.com/eO2ADu1bZP – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 22 mai 2021

C’était bon de voir Kingsley Coman se remettre sur la bonne voie. En fait, c’était une forte performance de toutes les ailes. Je sais que c’était le dernier match de l’année, mais j’ai aimé la façon dont les ailes ont attaqué dans l’ensemble. Pour la saison, c’était un tour de montagnes russes puisque Coman, Serge Gnabry et Leroy Sane n’ont jamais vraiment été «chauds» en même temps. Jamal Musiala a donné un énorme coup de pouce à cette position ces derniers temps, mais ce serait très amusant de les voir tous fonctionner à un niveau optimal à un moment donné la saison prochaine (en supposant qu’ils soient tous de retour). Le but de Joshua Kimmich était absolument stupéfiant. Il a peut-être abandonné cinq buts, mais le gardien du FC Augsburg Rafal Gikiewicz n’a rien de moins que spectaculaire ce jour-là. Lucas Hernandez a réalisé un effort très solide. Il semble que le Français commence vraiment à s’installer dans son rôle dans l’équipe et que les choses s’annoncent bien pour son avenir en tant que pilier de la ligne arrière. L’arrêt sur penalty de Manuel Neuer montre une fois de plus qu’il est le meilleur. Je ne comprends toujours pas le besoin apparemment pressant de certains de me débarrasser de Benjamin Pavard. Dans l’ensemble, c’était un effort complètement dominé par le Bayern Munich et il a été couronné de la meilleure façon possible avec le but record de Lewandowski. Le nombre de joueurs et de membres du personnel qui partent est choquant et triste – et maintenant que le moment est venu et que cela se passe réellement, certains fans se sentent «off». Perdre autant d’expérience, de talent et de leadership ne sera pas facile à remplacer. L’émotion sur le terrain – avant, pendant et le match – était hors du commun. Vous pouvez voir à quel point le temps passé ensemble représentait pour ces joueurs et le personnel d’entraîneurs. Il y avait absolument un fort sentiment de famille au sein de cette unité. Ce fut une saison remplie de hauts et de bas (bien plus de hauts que de bas) et a présenté tant de défis uniques. Le fait que le Bayern Munich n’ait remporté que la Bundesliga n’est en aucun cas une indication que cette saison a été un échec.

Le tableau des tirs de Robert Lewandowski pour la Bundesliga montre qu’il est impitoyablement efficace:

Le manager de l’AS Roma, Jose Mourinho, souhaiterait faire appel à l’attaquant de Wolfsburg Wout Weghorst:

Selon un rapport de «Gazzetta dello Sport», José Mourinho, qui prendra le relais de l’AS Roma la saison prochaine, a ciblé le buteur Wout Weghorst du VfL Wolfsburg en renfort. Selon le journal sportif italien, le Néerlandais de 28 ans est l’un des joueurs de rêve des Portugais.

La triste nouvelle que le Bayern Munich II a été relégué a été perdue dans l’excitation d’hier avec l’équipe senior.

En termes simples, les choses ne se sont jamais déroulées cette saison. Des blessures à la mauvaise forme en passant par l’instabilité générale, le Bayern Munich II n’a tout simplement pas pu trouver de cohérence.

L’Atlético Madrid a remporté la Liga et Luis Suarez voulait faire savoir au FC Barcelone qu’il avait commis une erreur en le laissant partir: