Daily Schmankerl: Les séquelles du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain; Mario Götze est à la recherche d’une place dans le Big 5; Liverpool et le Borussia Dortmund lorgnent Marcel Sabitzer; Le Bayern vise toujours Kalidou Koulibaly ?; et plus!

Quand une victoire n’est-elle pas une victoire? Hier en Ligue des champions, bien sûr. Le Bayern Munich aurait pu s’échapper avec une victoire 1-0 sur le Paris Saint-Germain, mais les Bavarois étaient loin d’être aussi précis ou cliniques qu’il le fallait pour avancer dans la compétition. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

Les grandes chances du Bayern Munich en première mi-temps de Leroy Sane et Joshua Kimmich devaient être enterrées. La tentative de Kimmich en particulier … cela devait être un objectif. Manuel Neuer a réalisé au début deux énormes arrêts sur Neymar qui ont été sensationnels. Ce fut un moment énorme dans le match que le Bayern Munich n’a pas pu capitaliser. Tout au long du match, Neymar était une poignée. Il peut être un clown, mais il est sacrément bon. Il aurait facilement pu réussir un tour du chapeau en première mi-temps. Et oui … je faisais partie de ces personnes qui se sentaient extrêmement mal à l’aise à chaque fois que Neymar ou Kylian Mbappe avaient le ballon et commençaient à avancer. Le Bayern Munich a de nouveau eu du mal avec sa précision dans le dernier tiers. Ce n’est pas une excuse, mais je dirais que les jambes lourdes de l’équipe ont joué un grand rôle dans les raisons pour lesquelles les choses ont si mal tourné offensivement ces derniers temps. Alphonso Davies a parfois été bâclé dans sa défense et a été assez horrible ce jour-là malheureusement. Cela aurait pu être le pire effort de Davies depuis son entrée dans la formation de départ. Est-il blessé? Est-il en mauvaise forme? Est-ce une sorte de récession de deuxième année que nous voyons souvent dans d’autres sports au cours de la deuxième année après qu’un joueur a eu une saison d’évasion? Quoi qu’il en soit, j’espère qu’il pourra se faire trier bientôt. Les coins de Kimmich laissaient à nouveau à désirer. Le jour où Kimmich et Thomas Müller n’étaient tout simplement pas assez bons. Vous pouvez également ajouter Leroy Sane à cette liste. C’était un jeu où vous aviez besoin de joueurs de cet acabit pour prendre le relais et cela ne s’est pas produit. Müller n’a pas livré ce type de performance magistrale dont l’équipe avait besoin et Sane a eu des moments, mais son produit final manque pour dire le moins. Kimmich, cependant, était vraiment en difficulté et cela a tué le Bayern Munich.

Le PSG l’a fait … ils ont trouvé un moyen d’étouffer Joshua Kimmich.Photo de Matthias Hangst / . Peut-être que mes attentes – et probablement beaucoup d’autres personnes – étaient tout simplement trop élevées pour Kimmich. Il est toujours si bon, calme et efficace que nous nous attendons tous à ce qu’il soit infaillible. Il a forcé de manière inhabituelle à passer trop à l’extérieur au lieu d’attendre patiemment d’autres options. Il semble que sans Leon Goretzka, le plan de match de Mauricio Pochettino pour supprimer les voies de dépassement de Kimmich a fonctionné à la perfection. Il est difficile de remettre en question Hansi Flick, je ne suis pas sûr que David Alaba ait été le bon choix au milieu de terrain – et pas à cause de sa propre performance au poste. En fonction de la situation réelle avec Davies, un couple Alaba-Lucas Hernandez aurait pu être plus efficace – et aurait au moins mis Jamal Musiala sur le terrain pour une offensive supplémentaire. Ce n’est en aucun cas un coup à Alaba, mais je pense que Musiala aurait probablement pu offrir quelque chose de plus dangereux d’un rôle au milieu de terrain – surtout s’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec Davies. Alaba a en fait bien performé et a été le meilleur milieu de terrain de l’équipe pour le match. Je suppose que lorsque vous commencez à comprendre comment les choses auraient pu être meilleures, ce n’était pas autant la performance d’Alaba (ce qui était bien) autant que le fait qu’il aurait pu aider à sécuriser la ligne de fond avec une performance similaire là-bas. Bon sang, il semblait qu’Eric Maxim Choupo-Moting était cuit environ 10 minutes après le début de la seconde période, j’aurais aimé voir Müller en tête avec Musiala derrière lui. Je ne pense pas que Musiala soit une panacée ou quoi que ce soit – et il n’a certainement pas pris le relais lorsqu’il a été remplacé – mais il a fallu plus de 19 minutes pour ce match. Le match a vraiment montré à quel point Goretzka est précieux pour le Bayern Munich. Il est essentiellement le tapis dans le salon de Jeff Lebowski … il lie tout simplement ensemble. Lucas Hernandez a probablement fait de son mieux dans un uniforme du Bayern Munich. Cela devrait donner aux fans un peu d’espoir pour la saison prochaine. Hernandez n’a pas eu une course facile jusqu’à présent dans sa carrière au Bayern Munich, mais il était extrêmement impressionnant. C’était agréable de voir Hernandez donner des ennuis à Neymar un jour où peu de gens pouvaient égaler le rusé Brésilien. Manuel Neuer était très bon. Après combien de fois il a été accroché pour sécher dans cette cravate, il pourrait probablement utiliser un jour de congé. En toute honnêteté, le Bayern Munich n’aurait jamais même dû être trop compétitif dans le match nul ou tenir le Paris Saint-Germain aussi étroitement qu’il l’a fait sur les deux jambes. Le Bayern s’est battu et ils se sont battus, mais à la fin, ils n’étaient tout simplement pas assez bons ce jour-là pour obtenir ce deuxième but. Pourtant, le fait qu’ils aient joué si dur et se soient battus si courageusement montre la mentalité de championnat qui réside dans la liste. Malheureusement, le Bayern Munich regrettera environ 90 secondes du match aller et déplorera la multitude d’occasions qu’il a eues pendant la majeure partie de chaque match. Parfois, le jeu est tout simplement cruel comme ça.

C’est une autre de ces rumeurs qui ne semble pas vouloir disparaître. Le Bayern Munich aurait (terme utilisé vaguement) lorgner Kalidou Koulibaly de Naples:

A 30 ans le 20 juin, le défenseur central international sénégalais Kalidou Koulibaly, selon Transfermarkt.de, est toujours une cible de marché pour le Bayern Munich. Alors que le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, vient de nier être à la poursuite de la centrale de Naples, le backliner né en 1991 pourrait encore quitter le club italien, moyennant des frais de transfert d’environ 45 millions d’euros, avec plus de ses anciens prétendants (dont Manchester United, RB Leipzig et PSG). éventuellement en train de revenir.

Mario Götze semble prêt à revenir dans l’une des cinq grandes ligues européennes après ce qui pourrait être un court passage avec le PSV Eindhoven:

Le passage de Mario Götze du BVB au PSV Eindhoven il n’y a pas si longtemps. Mais selon un reportage médiatique, le héros de la Coupe du monde 2014 vise un transfert. Mario Götze n’est passé du Borussia Dortmund au PSV Eindhoven que lors d’un transfert gratuit en octobre dernier. Maintenant, il est apparemment déjà en train de planifier le prochain déménagement. Selon les informations de Sky, le joueur de 28 ans devrait viser la prochaine étape cet été – dans une meilleure ligue que l’Eredivisie. Un plan qui pourrait être parfaitement logique, étant donné que Götze a fait un pas de géant ces derniers mois. Le héros de la Coupe du monde 2014 a récolté onze points de buteur en 22 matchs de compétition et a souvent fait ressortir son génie d’antan. Son contrat avec Eindhoven court jusqu’à l’été 2022 – ce devrait donc être une option très abordable pour de nombreux clubs. Sky rapporte également que Götze s’est déjà séparé de son agence de conseil Lian Sports. Au lieu de cela, il aurait rejoint la direction de Marc Kosicke.

Le Borussia Dortmund et Liverpool sont deux autres équipes qui seraient intéressées par le milieu de terrain vedette du RB Leipzig, Marcel Sabitzer:

Quittant peut-être le RB Leipzig avec des frais de transfert d’environ 36 millions d’euros, le milieu offensif international autrichien Marcel Sabitzer (27 ans), selon sportnet.at, a été ciblé à la fois par le Borussia Dortmund et Liverpool. Le capitaine des géants de la Bundesliga est également suivi par Arsenal, Manchester United, Tottenham et l’AC Milan.

Le Borussia Dortmund a été classé comme le meilleur club «Big 5» d’Europe pour développer de jeunes joueurs, tandis que le Bayern Munich se classe 9e de la Bundesliga:

Cliquez sur le lien dans l’en-tête pour obtenir la répartition spécifique à la Bundesliga. Vous pouvez manipuler les listes à partir de là pour voir comment chaque équipe développe ses jeunes joueurs.

Bien que les informations soient basées sur le temps de jeu – et non sur n’importe quel type de mesure de succès ou d’impact – elles sont néanmoins intéressantes.