Daily Schmankerl: les séquelles du Bayern Munich contre le PSG en Ligue des champions; La liste des prétendants de Corentin Tolisso; Joshua Kimmich est «le meilleur»; Erling Haaland donne un autographe à la réf assistante; et plus!

Le Bayern Munich a pris rapidement du retard sur le Paris Saint-Germain et a finalement été rattrapé une fois de trop par la puissante attaque du PSG lors d’un tour de montagnes russes d’une défaite 3-2. Ce ne sera pas une perte facile pour aucun membre du Bayern Munich à avaler. Voici quelques frappeurs rapides sur le match:

L’effort du Bayern Munich était tout simplement bizarre. Ils ont complètement dominé tout sauf le tableau de bord. Les Bavarois ont battu le PSG 31-6 …. oui 31-6. Deux mauvais moments défensifs se sont avérés coûteux alors que Kylian Mbappe et Marquinhos ont rendu la panne arrière du Bayern Munich très blessante en première mi-temps. Bien sûr, Jérôme Boateng a également adopté une approche trop laxiste en défendant Mbappe pour donner au jeune Français une chance facile pour le vainqueur. Neymar a créé la première chance avec un bon entraînement et un plat à Mbappe. Manuel Neuer aurait dû faire mieux avec celui-là. David Alaba et Lucas Hernandez étaient terriblement hors de position, ce qui a ouvert la voie à une chance assez facile. Quant à l’effort de Marquinhos, il a profité du jeu et du positionnement horribles de toute la ligne arrière – juste avant de quitter le match avec ce qui ressemblait à une blessure à l’aine. La décision de faire venir Alphonso Davies pour Leon Goretzka au début du match était curieuse en surface, mais il s’avère que Goretzka a été blessé. Comme je l’ai dit sur le podcast Der Ausblick, j’aurais lancé Davies pour essayer de suivre le rythme de Mbappe. Davies a apporté un élément différent dans le match pour Hansi Flick. Alaba a poussé jusqu’au milieu de terrain et Hernandez a glissé vers l’arrière central une fois que Davies est entré en action. Croyez-moi, je m’en remets au jugement de Flick, mais j’ai l’impression que, stratégiquement, Davies était mieux adapté contre le PSG. Flick a également remplacé Niklas Süle en faveur de Jerome Boateng. Süle semblait aussi avoir été blessé. Le but de la tête d’Eric Maxim Choupo-Moting était sensationnel. C’était une excellente prestation de Benjamin Pavard, mais Choupo a écarté cette balle avec autorité. Thomas Müller aurait pu facilement avoir un doublé en première mi-temps et il l’admettrait absolument. Müller a fini avec un but formidable (sur une livraison de Joshua Kimmich), mais a été le premier à admettre que son équipe avait eu du mal avec sa précision dans le dernier tiers. Leroy Sane devait faire beaucoup plus. Cela ressemblait à un effort très incomplet de la part de Sane et de Kingsley Coman. Franchement, les ailes étaient la partie la plus faible du groupe des attaquants / milieu de terrain car elles crachaient le ballon trop facilement parfois, forçaient les choses à d’autres et manquaient simplement de précision sur la journée. Il y a eu des moments de brillance des deux, mais la cohérence globale de Coman et de Sane n’était tout simplement pas là ce jour-là. Mec … Mbappe était une poignée. Il a parfois terrifié toute la ligne arrière du Bayern Munich. Mbappe, Neymar et Keylor Navas portés au PSG vers cette victoire. La charge du Bayern dans le match était attendue compte tenu de sa position dominante sur le ballon. C’était vraiment insensé de voir à quel point le Bayern Munich était doué pour contrôler le jeu, seulement pour que quelques moments horribles aient changé le cours du match.

Bayern (4,14) 2-3 (1,54) PSG – La philosophie xG (@xGPhilosophy) 7 avril 2021

En fin de compte, ce sera un match dont on se souviendra pour trois manquements défensifs et l’incapacité de l’équipe à être clinique avec sa finition. Les opportunités étaient bien là, mais le Bayern Munich n’a pas pu en convertir suffisamment pour remporter la victoire.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Corentin Tolisso pourrait quitter le Bayern Munich cet été et le Français ne manquera pas de parties intéressées. La Juventus, l’Inter Milan, Naples, l’Atletico Madrid, Arsenal et Manchester United seraient tous prêts à courir contre le milieu de terrain de 26 ans:

Selon footmercato.net, le milieu de terrain central international français Corentin Tolisso (26 ans) est actuellement suivi par la Juventus, l’Inter Milan, Naples, l’Atletico Madrid, Arsenal et Manchester United. Jouant pour le Bayern Munich depuis 2017/18, l’ancien meneur de jeu lyonnais est sur un accord avec des géants allemands jusqu’en juin 2022; selon l’estime de Transfermarkt.de, Tolisso vaut actuellement environ la moitié des 41,5 millions d’euros de frais de transfert qu’il a achetés il y a près de quatre ans.

Lothar Matthäus pense que la star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, est le meilleur milieu de terrain défensif du monde sans pareil:

Je ne contesterais pas cela.

Dans un acte qui serait au mieux considéré comme non professionnel, l’arbitre assistant Octavian Sovre a frappé la star du Borussia Dortmund Erling Haaland pour un autographe:

Erlling Haaland (20 ans) se voit demander un autographe de l’arbitre assistant Octavian Sovre dans les catacombes. Drôle au début, peu professionnel au deuxième coup d’œil.

Voici la vidéo:

L’attaquant de Palmeiras Luiz Adriano a eu une sacrée semaine. Tout d’abord, Adriano a été testé positif au COVID-19, puis a écrasé un cycliste après avoir rompu sa quarantaine:

Selon des informations au Brésil, l’ancien attaquant du Shakhtar Donetsk et de l’AC Milan a été testé positif à deux reprises et a donc dû s’isoler à domicile pendant 10 jours conformément aux règles du club. Bien qu’asymptomatique, le Brésilien a rompu sa quarantaine obligatoire et a décidé d’emmener sa mère dans un centre commercial de l’ouest de São Paulo. Il a ensuite été impliqué dans un accident de voiture qui a vu un cycliste percuter le parking et subir des blessures légères. Des images d’Adriano attendant que la victime soit soignée dans la foulée ont été diffusées en ligne à la suite de l’incident de lundi.

L’attaquant allemand Kacper Przybyłko a remporté le match lors de la victoire 1-0 de la Ligue des champions de la CONCACAF de l’Union de Philadelphie contre Saprissa, mais son but n’a même pas été le plus gros succès du match. Découvrez cette faute de Ricardo Blanco sur Kai Wagner (un autre joueur de l’Union né en Allemagne):