Daily Schmankerl : l’intérêt de Tottenham Hotspur pour le milieu de terrain du Bayern Munich, Corentin Tolisso, s’intensifie ; Jerome Boateng a failli renverser son coéquipier ; Alvaro Odriozola remercie le Bayern pour son aide dans sa carrière ; et plus!

Les rumeurs se multiplient à propos de Tottenham Hotspur poursuivant le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso :

Tottenham Hotspur est à la tête de l’Inter et de la Juventus dans la course pour décrocher Corentin Tolisso avec Fabio Paratici qui pourrait enfin s’assurer les services du milieu de terrain après avoir échoué à le signer en 2017. Paratici était en charge des transferts de la Juventus lorsque la Vieille Dame était en pourparlers pour signer Tolisso de Lyon il y a plus de quatre ans. Le Français était considéré comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs d’Europe à l’époque, mais les géants de la Serie A n’ont pas réussi à obtenir ses services alors que Lyon a conclu un accord pour vendre leur starlette au Bayern Munich pour 40 millions d’euros. Tolisso a rejoint le Bayern Munich de Carlo Ancelotti en jouant 26 matchs lors de sa première saison à l’Allianz Arena.

Plus tôt dans la semaine, le botteur a lié Tolisso à Tottenham et à l’Inter Milan. Le Français a encore une tonne de talent et avec un peu de chance en ce qui concerne les blessures, il pourrait être un joueur d’impact ailleurs.

Alvaro Odriozola a beaucoup appris sur son jeu lors de son prêt au Bayern Munich. Bien qu’il n’ait pas vu beaucoup de temps sur le terrain, il a certainement évolué en tant que joueur.

« J’ai beaucoup appris du côté défensif du jeu. C’est un nouvel Odriozola. J’ai beaucoup appris de mes coéquipiers. Ce fut une expérience très enrichissante et inoubliable. J’ai appris de Joshua Kimmich, surtout de sa mentalité. J’ai une excellente relation avec lui », a déclaré Odriozola. « C’est un gars qui vit le football avec une passion indescriptible. »

Odriozola, bien sûr, se prépare maintenant pour la Fiorentina.

Le phénomène du Bayern Munich Jamal Musiala a réussi son examen de permis de conduire.

Tout cela signifie que sa maman ne le conduira plus au travail :

Le Bayern Munich revient de la trêve internationale non pas en fanfare, mais avec un gémissement alors que les champions d’Allemagne se sont effondrés sur une défaite 2-1 contre le FC Augsburg. Personne n’a vu venir cette défaite, mais certaines tendances inquiétantes ont commencé à émerger sous la direction de l’entraîneur Julian Nagelsmann. Qu’est-ce qui ne va pas ici ?

Voici nos points de discussion sur le jeu :

Pourquoi Nagelsmann s’est complètement trompé sur son alignement, à commencer par la ligne de fond à trois et ses inconvénients. Comment jouer Serge Gnabry au RWB provoque un effet en cascade sur le reste du système. Pourquoi Benjamin Pavard n’est tout simplement pas au niveau requis pour le Bayern Munich. Comment Niklas Sule pourrait être le joueur le plus important dans la défense de cette équipe. Les malheurs de Marcel Sabitzer au milieu de terrain et pourquoi il pourrait devenir Leroy Sane 2.0. L’état absolument déroutant de la ligne arrière. Qu’est-ce qui ne va pas ici? Est-ce la tactique, le personnel ou autre chose ? Critiquant les sous-marins de Nagelsmann. Le cas curieux de Jamal Musiala, et pourquoi il faut s’inquiéter de son évolution. Comment Thomas Muller est mal utilisé dans le système actuel. Réflexions finales sur ce que nous voulons voir contre Kiev en milieu de semaine.

Jérôme Boateng était mécontent de l’effort de son coéquipier Rayan Cherki et les deux ont eu une altercation verbale à l’Olympique Lyon:

Comme le rapporte désormais le journal français « L’Équipe », l’ex-professionnel du Bayern (2011 à 2021) se serait heurté à son coéquipier Rayan Cherki (18 ans) sur le chemin du tunnel et aurait eu un vif échange de mots avec l’international français U21. Boateng n’était pas d’accord avec plusieurs des actions de Cherki dans les phases finales du match et a frappé son coéquipier. « Qui pensez vous être? Tu as 18 ans, tu n’as rien fait ! Vous devez me respecter », aurait grondé Boateng, selon le rapport.

Ces enfants d’aujourd’hui… Je vous le dis, aucun respect.

Quoi qu’il en soit, Boateng ayant de la chaleur avec quelqu’un n’est pas vraiment une surprise.