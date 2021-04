Daily Schmankerl: L’intérêt du Bayern Munich pour Eduardo Camavinga est en plein essor alors que le Real Madrid se profile; Franck Ribéry pourrait rester avec la Fiorentina; Wolfsburg fait des mouvements; Inter-scoping Jerome Boateng; et plus!

Le Bayern Munich est lié à Eduardo Camavinga depuis des mois maintenant et il semble que l’intérêt pourrait encore augmenter:

Certes, le duo indestructible formé par Joshua Kimmich et Leon Goretzka (qui s’étendra bientôt jusqu’en 2026) incarne le présent et l’avenir du leader de la Bundesliga, mais le départ de Thiago Alcantara l’été dernier à Liverpool n’a pas été compensé. Et si (Corentin) Tolisso (actuellement blessé) devrait également débuter une cinquième saison sur les rives de l’Isar, les décideurs du Bayern recherchent activement un milieu défensif central capable de soulager les deux internationaux allemands.

Contractuellement lié à Rennes jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga (18 ans) intéresse plus que jamais le Bayern Munich. Malgré la concurrence du Real Madrid, les dirigeants allemands comptent convaincre leurs homologues bretons d’achever le transfert d’Eduardo Camavinga dans les prochaines semaines. La cellule de recrutement de l’équipe bavaroise, magistralement dirigée par Marco Neppe et le Français Laurent Busser, a coché plusieurs noms sur sa liste, dont celui de Florian Neuhaus (24), mais le Borussia Mönchengladbach réclamerait 45 M €, somme jugée excessive par le staff du Bayern, qui, tout à coup, se concentra sur Camavinga.

Alors que Tottenham Hotspur et Arsenal pourraient être en tête dans la poursuite de Jerome Boateng, l’Inter Milan pourrait être sur le point d’entrer dans la course:

L’édition imprimée de Tuttosport indiquait que Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia et Aleksandar Kolarov pourraient tous quitter les Nerazzurri avec leurs contrats expirant cet été.Inter a décidé de ne pas exercer son option pour prolonger le contrat de Kolarov pour une autre saison, qui serait devenue automatique après que le Serbe ait fait sa 20e apparition cette saison (il n’a joué que 11 fois jusqu’à présent).

Ranocchia voudra probablement plus de temps de jeu après avoir joué le deuxième violon à Stefan de Vrij cette saison, tandis que D’Ambrosio pourrait rester mais a également l’intérêt de l’AC Milan (qui a offert un contrat de deux ans). L’Inter était susceptible de signer à nouveau le capitaine du Standard Liege pour 17 millions d’euros, auquel cas Antonio Conte déciderait s’il restait ou s’il était à nouveau prêté.Inter examinera également les agents libres avant la saison prochaine, avec le plus attrayant. joueur à cet égard étant Jerome Boateng au Bayern Munich. Nikola Maksimovic de Naples est actuellement l’option la plus probable après que le Serbe ait été offert par son agent au directeur sportif de l’Inter Piero Ausilio. Lorenzo Pirola pourrait revenir de son prêt à Monza et être envoyé pour acquérir de l’expérience dans une autre équipe de Serie A la saison prochaine.