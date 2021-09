Daily Schmankerl: Liverpool a exhorté Leroy Sane du Bayern Munich, mais a ignoré Florian Neuhaus; L’Inter Milan veut Corentin Tolisso et Matthias Ginter ; RIP Michael K. Williams; et plus!

L’Inter Milan pourrait envisager des mouvements pour Corentin Tolisso du Bayern Munich et Matthias Ginter du Borussia Mönchengladbach. Les deux joueurs ont des accords qui se terminent après cette saison et l’Inter chercherait à acquérir les deux sur des transferts gratuits :

L’Inter cherchera à poursuivre les transferts gratuits l’été prochain alors qu’il cherche à renforcer son équipe tout en tenant compte des restrictions budgétaires. Selon l’édition imprimée d’aujourd’hui du journal turinois Tuttosport, qui rapporte leurs poursuites largement rapportées d’Andrea Onana et Lorenzo Insigne, Matthias Ginter et Corentin Tolisso restent sur le radar des Nerazzurri. Le gardien de l’Ajax Andre Onana reste l’un des meilleurs sur la liste des Nerazzurri des candidats possibles pour succéder à long terme à Samir Handanovic.

Ginter était lié au Bayern Munich à la fin du mercato estival, tandis que l’avenir de Tolisso est incertain.

Le milieu de terrain de Gladbach Florian Neuhaus est lié au Bayern Munich depuis près d’un an maintenant, mais l’international allemand n’était pas si convoité par Jurgen Klopp et le Liverpool FC :

Liverpool a eu la possibilité de signer le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus pour seulement 21 millions de livres sterling – mais le club n’a pas bougé. C’est selon The Sunday Mirror (05/09, p62), qui affirme que Liverpool aurait pu faire venir Neuhaus pour beaucoup moins cher que prévu. Gladbach s’en tenait à la clause de libération de 34 millions de livres sterling que Neuhaus avait dans son contrat, avec un contact établi plus tôt cet été selon The Mirror. Christian Falk de Bild a noté que Neuhaus avait à cœur de déménager à Anfield, sentant apparemment que c’était sa grande chance de déménager à Liverpool. Florian Plettenberg de Sport1 a ajouté que Liverpool était “très intéressé” par Neuhaus, mais les choses se sont ensuite un peu calmées.

Avec la trêve internationale toujours en marche, nous n’avons pas grand-chose à dire sur le Bayern Munich. Mais cela ne veut pas dire que notre podcast va faire une pause, car il y a toujours l’Allemagne ! Et plein d’autres sujets sans rapport aussi…

Dans cet épisode, Ineednoname et Samrin discutent :

Comment les jeux allemands sont devenus une bouée de sauvetage pour Timo Werner et Leroy Sane. Werner peut-il continuer à être un acteur clé pour l’Allemagne ? Un effondrement rapide sur les blessures du Bayern. Parler de la carrière de Mario Mandzukic et de l’héritage du Bayern. L’équipe de Wolfsburg des anciens du Bayern Mark van Bommel – y compris leurs chances en Ligue des champions! Certaines plaisanteries d’Arsenal pour clore les choses, y compris une référence à ce tweet digne d’un mème comparant Nagelsmann et Arteta.

Nous pouvons ajouter Liverpool à la liste des clubs invités à courir contre la star du Bayern Munich Leroy Sane – qui n’est probablement même pas à vendre :

La nomination de Julian Nagelsmann représente un nouveau départ, mais la patience est mince au Bayern. La concurrence ne manque pas non plus, avec Kingsley Coman, Serge Gnabry et le talent prometteur Jamal Musiala représentant tous d’excellentes options. Une seule passe décisive sur trois apparitions jusqu’à présent cette saison n’est probablement pas le genre de forme qui sauvera l’avenir de Sané au club. Cela ne manquera pas d’intéresser Liverpool. Klopp n’aurait jamais eu une perspective réaliste de récompenser l’ailier directement de ses rivaux Man City, mais s’il y a une chance de le récupérer via le Bayern, cela pourrait être un transfert parfait. A seulement 25 ans, il rafraîchirait considérablement la ligne de front – les inquiétudes concernant les attaquants vieillissants seraient en bonne voie d’être résolues si Sané rejoignait Diogo Jota (24 ans). Avec une feuille de route éprouvée en Premier League, il y a de quoi attirer la FSG. Une préoccupation pour Liverpool serait que les luttes relatives de Sané en Allemagne se sont produites alors qu’il était déployé à droite, fonctionnant dans le rôle d’ailier inversé qu’il devrait probablement jouer sous Klopp. Le commutateur de position n’est probablement pas la clé de la différence entre sa forme Man City et Bayern, mais il a sûrement joué un rôle. Cependant, avec Trent Alexander-Arnold plutôt que le soutien défensif de Benjamin Pavard, il y a des raisons d’espérer que Sané pourrait se mettre à l’aise sur le flanc droit à Anfield.

Avec une autre semaine folle dans les livres pour Bayer Munich et l’Allemagne, nous sommes ici pour récapituler toute l’action. Avec la fermeture du mercato estival, le coup d’envoi d’une pause internationale et les efforts soutenus du Bayern Munich le week-end dernier, les fans du Bayern Munich ont de nombreuses nouvelles à discuter :

Voici ce que nous avons en préparation pour l’épisode de cette semaine :

L’effort dominant du Bayern Munich contre le Hertha Berlin. L’excellence continue de Jamal Musiala. La date limite de transfert : qui est entré et qui n’a pas réussi à s’en sortir ? Comment et où Marcel Sabitzer pourrait s’intégrer sous Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Premières impressions de ce à quoi ressemblait l’Allemagne sous Hansi Flick et pourquoi la base de fans pourrait avoir besoin de se détendre un peu.

Nadiem Amiri a fait un geste d’une incroyable gentillesse envers 170 réfugiés :

L’international allemand Nadiem Amiri a invité 170 réfugiés afghans au match de l’Allemagne contre l’Arménie hier soir et s’est assis avec eux dans les gradins. Amiri lui-même a des racines en Afghanistan, et sa famille a également fui le pays dans les années 1980 [ Bild] pic.twitter.com/s8gDqbv3iX – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 septembre 2021

