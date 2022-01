Daily Schmankerl : Liverpool, Chelsea, Manchester City préparent les coffres de Robert Lewandowski du Bayern Munich ; Erling Haaland au FC Barcelone se réchauffe?; L’avenir du Real Madrid dépend de Kylian Mbappe ; et plus!

Liverpool, Chelsea FC et Manchester City pourraient tous chercher à affronter la star du Bayern Munich Robert Lewandowski au cours de l’été si la situation du contrat du Hitman polonais n’est toujours pas résolue :

Liverpool et Chelsea ont été pressentis pour s’engager dans une bataille à trois pour signer Robert Lewandowski après qu’un rapport a insisté sur le fait que lui et son camp envisagent de déménager. Il a été tout ce que le Bayern Munich pouvait espérer et plus encore depuis sa signature du Borussia Dortmund en 2014. Cependant, selon FourFourTwo (citant Sky Germany), son passage bavarois pourrait toucher à sa fin. Ils déclarent que Lewandowski – dont le contrat expire à l’été 2023 – « déménagera » à la fin de la saison. Lewandowski aurait pour objectif la Liga ou la Premier League. Cependant, un déménagement à Barcelone ou au Real Madrid semble désormais peu probable. Le Real est déterminé à faire atterrir Kylian Mbappe, tandis que Barcelone s’est placé en tête de la file d’attente pour Erling Haaland. En tant que tel, le rapport suggère que ce sera une bataille à trois entre Liverpool, Chelsea et Manchester City pour débarquer Lewandowski. Liverpool ou Man City pourraient garder l’avantage si Lewandowski partait. Leurs deux managers (Jurgen Klopp et Pep Guardiola) ont des liens avec le Polonais en le gérant dans le passé respectivement à Dortmund et au Bayern Munich. Le journaliste de Sky Germany, Marc Behrenbeck, a fait la lumière sur l’évolution de la situation. Ce faisant, il a révélé que le joueur et son agent, Pini Zahavi, feraient pression pour un transfert dans six mois. « Lewandowski veut vraiment faire ce grand déménagement, en Espagne ou en Premier League », a déclaré Behrenbeck. Lewandowski et son agent essaieront donc de faire ce mouvement cet été. Le Bayern veut prolonger son contrat. Alors, que se passe-t-il actuellement au Bayern? Le premier point de contact est Lewandowski pour prolonger son contrat et si cela ne fonctionne pas, ils seront de retour dans le jeu autour d’Erling Haaland. Pour le moment, ils veulent prolonger son contrat. Mais Lewandowski rêve de l’Espagne et de la Premier League.

Le Bayern Munich n’est pas encore dans une situation désespérée avec Lewandowski, mais il semblerait que cet été représentera un moment « faire ou mourir ». Soit Lewandowski prolongera son contrat, soit certaines de ces rumeurs pourraient commencer à sembler un peu plus réelles.

Il semble que le FC Barcelone ait tourné toute son attention vers Erling Haaland du Borussia Dortmund :

Pour le moment, il ne se passe pratiquement pas un jour sans qu’il n’y ait de nouveau développement concernant un éventuel changement d’Erling Haaland. Selon la chaîne de télévision bien informée Cuatro, l’attaquant vedette du BVB passera au FC Barcelone l’été prochain. La société de médias espagnole parle d’un accord entre le consultant Haaland Mino Raiola et l’association. En conséquence, son protégé devrait passer au Barça si le club peut réunir les fonds nécessaires pour le joueur de 21 ans. Il y a des frais de transfert de 70 à 95 millions d’euros. La clause de sortie du contrat BVB de Haaland devrait également évoluer dans ce cadre. Selon les informations de SPORT1, un tel accord n’existe pas. Jusqu’à présent, il n’y a eu qu’un seul échange entre Raiola et le président Joan Laporta. En marge de l’élection mondiale des footballeurs, les deux ont parlé spécifiquement d’un déménagement à Haaland et ont nommé des numéros. Mais il ne s’est plus rien passé depuis. Mais force est de constater que le club catalan veut vraiment le Norvégien dans son effectif. Après les derniers temps mouvementés, ce serait un signe pour la compétition que le FC Barcelone est de retour dans le business des grands clubs. Mais on ne sait toujours pas comment le club peut se permettre le joueur du BVB. Enfin, le Barça est en proie à de gros soucis financiers. Selon Laporta, le club a accumulé une montagne de dettes de 1,35 milliard d’euros. Ousmane Dembélé, Luuk de Jong, Philippe Coutinho et Samuel Umititi sont à vendre. Cela permettrait également aux Catalans d’économiser un peu de salaire afin de se conformer aux règles de la ligue pour le montant total des salaires professionnels. Mais Barcelone n’est pas seule à avoir des intérêts à Haaland. D’autres grands clubs tels que le Real Madrid et les deux clubs de Manchester ont tâté. « Bayern, Real, Barcelone, City – ce sont les grands clubs où il peut aller », a déclaré Raiola dans l’interview de SPORT1, nommant les objectifs possibles. Alors que les responsables du FC Bayern ne sont actuellement pas intéressés, les rumeurs sur l’avenir d’Erling Haaland ne s’arrêteront pas dans les semaines et les mois à venir.

Quelle que soit l’équipe qui débarquera, Haaland deviendra une superstar. Tout ce processus sera fascinant à regarder se dérouler.

Nous avons enregistré ce podcast en partant du principe que le Bayern Munich affrontera le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga.

Cela arrivera-t-il vraiment ? Personne ne semble le savoir à ce stade, nous allons donc procéder comme d’habitude (bien qu’absolument rien ne soit normal en 2022 jusqu’à présent).

Quoi qu’il en soit, jetons un coup d’œil rapide à ce qui est prévu pour cet épisode (et ce serait choquant si la plupart des fans du Bayern Munich ne se dirigent pas directement vers le robinet pour regarder celui-ci):

Un regard sur qui est dedans et qui est dehors pour ce match. Pourquoi Gladbach pourrait être encore plus en désordre à ce stade que le Bayern Munich. Une certaine excitation pour voir les jeunes du Bayern. Un pronostic sur le match.

L’Inter Milan, Newcastle United et le Bayern Munich sont tous impliqués dans la poursuite de Matthias Ginter selon les rapports :

Selon Inter Live, Newcastle et le Bayern Munich se battent pour recruter le défenseur du Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter. Eh bien, Inter Live pense qu’un certain nombre de grands clubs sont intéressés par le joueur de 27 ans, dont l’Inter Milan, bien que Newcastle et le Bayern Munich soient les plus sérieux. On dit même que Newcastle – grâce au Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) – a les finances pour tenter Ginter. Les Magpies languissent actuellement 19e en Premier League, donc cela en dit long sur le fait qu’ils sont capables de rivaliser avec un club de la taille du Bayern Munich sur le marché. Récemment, le Borussia Mönchengladbach a annoncé que Ginter quitterait le club en juin à l’expiration de son contrat.

Le Borussia Dortmund envisagerait que Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg et Dusan Vlahovic de la Fiorentina soient des remplaçants potentiels d’Erling Haaland, ce qui fait du BVB un concurrent direct de Liverpool pour ces joueurs :

La forme époustouflante de Haaland depuis son arrivée en Allemagne en janvier 2020 a créé une demande pour ses services parmi une multitude de meilleurs clubs européens qui, à la fin de la saison, savent qu’ils n’auront peut-être jamais la chance de le signer pour un prix inférieur. Reste à savoir si Liverpool concourra pour sa signature. Cependant, leurs plans de transfert pourraient également être anéantis si le joueur de 21 ans se retrouve ailleurs. Le Mirror rapporte (via le point de vente espagnol Marca) que les patrons de Dortmund ont quatre remplaçants en tête si Haaland décide de partir – et deux des joueurs ont été liés à Liverpool. Marca affirme que les géants de la Bundesliga ont exhorté Haaland à prendre une décision sur son avenir d’ici la fin de la fenêtre de transfert de janvier. S’il signale son intention d’y aller, le rapport suggère également que Karim Adeyemi deviendra la cible principale de Dortmund. L’attaquant du Red Bull Salzburg sera un nom familier aux fans de Liverpool, ayant été pressenti pour déménager à Anfield depuis un certain temps déjà. De même, Dusan Vlahovic a déjà été présenté comme une cible potentielle pour le patron des Reds, Jurgen Klopp. Mais l’attaquant de la Fiorentina, 21 ans, serait également sur la liste restreinte de quatre hommes de Dortmund pour remplacer Haaland, à la suite de ses performances impressionnantes en Serie A.

Kylian Mbappe a clairement indiqué qu’il ne quitterait pas le Paris Saint-Germain cet hiver, mais déménager au Real Madrid cet été pourrait se rapprocher de la réalité :

Est-ce que ça va vraiment vite entre le Real Madrid et Kylian Mbappé ? Selon l’agent de transfert italien Giovanni Branchini, Los Blancos veulent signer l’international français en hiver – et auraient déjà dû faire une offre officielle. « Tout dépend du PSG maintenant », a déclaré le Branchini bien connecté de la Gazzetta dello Sport. « Le Real Madrid a offert 50 millions d’euros il y a quelques jours. Branchini, qui a été impliqué dans les engagements Bayern de Pep Guardiola, Luca Toni et Lucas Hernández, pense qu’il s’agit d’une offre « qui mérite d’être examinée de plus près ». Dès l’été dernier, les Blancos auraient fait une offre pour l’avant-centre d’un montant de 180 millions d’euros, que le PSG a rejetée. Pour le finaliste français de la saison dernière, cependant, ce serait la dernière fois que Mbappé percevrait une indemnité de transfert, car son contrat expire dans environ six mois. Ce n’est un secret pour personne que Mbappé envisage de déménager à Madrid depuis un certain temps. Que les Français rejoindront réellement l’équipe royale en janvier est plus que discutable. Mbappé a récemment exclu un déménagement hivernal, déclarant à CNN qu’il « ne bougera pas en janvier et terminera la saison à 100% au PSG ».

En matière de buts marqués, aucun trio n’a été meilleur que Robert Lewandowski, Leroy Sane et Serge Gnabry du Bayern Munich :