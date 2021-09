Daily Schmankerl: Liverpool et Manchester City lorgnent Kingsley Coman du Bayern Munich; Timo Werner pourrait avoir besoin d’une baisse de salaire si le Bayern déménage; Tottenham Hotspur pour chasser Antonio Rüdiger ; et plus!

Il semble que Liverpool et Manchester City aient appris que Kingsley Coman aimerait quitter le Bayern Munich pour la Premier League – et en sont ravis :

Liverpool et Manchester City sont tous deux intéressés par la signature de l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman, selon un rapport publié par le média français Le10sport. Coman a été acclamé pour ses talents de dribbleur soigné et son étincelle créative qu’il fournit depuis de larges zones sur le terrain. L’ancien ailier du Paris Saint-Germain et de la Juventus semblait auparavant avoir le potentiel pour atteindre la tranche de classe mondiale, mais n’a jusqu’à présent pas réussi. A 25 ans, Coman n’est pas assuré de débuter dans l’équipe du Bayern Munich, ce qui doit être une frustration considérable pour un joueur de son niveau. La perspective de son départ de l’Allianz Arena semble désormais devenir de plus en plus réelle, Le10sport faisant le point sur la situation.

Le bruit de Timo Werner-to-Bayern Munich devient un peu plus fort, mais il pourrait y avoir quelques obstacles :

Timo Werner sera pris en considération par le Bayern l’été prochain si Robert Lewandowski ne prolonge pas son contrat et si le club se rend compte qu’il n’a aucune chance pour Erling Håland en raison des énormes exigences salariales. Julian Nagelsmann reste en contact avec Werner. Werner n’est plus titulaire pour Chelsea après la signature de Lukaku. Cependant, il gagne plus de 15 millions d’euros/an. L’international allemand est désormais représenté par l’agence ‘Sports360’, qui représente également Süle, Upamecano et Nagelsmann.

Dans un rapport capturé par Caught Offside, Werner devrait prendre du recul avec son salaire pour faire un pas :

On pense que le Bayern Munich serait intéressé par la signature de Timo Werner de Chelsea, mais certains suggèrent que ses revendications salariales pourraient être une pierre d’achoppement. Chelsea s’est séparé de 45 millions de livres sterling pour obtenir Werner du RB Leipzig l’été dernier, comme cela a été rapporté par Sky Sports au moment de la conclusion de l’accord. L’Allemand ayant marqué 28 buts en 34 apparitions la saison précédant son départ, cela semblait être un bon rapport qualité-prix.

Quelle semaine ce fut pour les joueurs du Bayern Munich en pause internationale.

Il y a eu beaucoup de victoires et de buts et peut-être une blessure ou deux, mais nous avons tous encore atteint le week-end. Préparez-vous pour les prochains jours avec Chuck… et JAKE ! Après des semaines à promettre de faire venir un invité, Jake a sauté dessus pour donner son avis sur plusieurs sujets pertinents. Voici ce que nous avons en attente :

Un bref aperçu de l’équipe allemande redynamisée et de ce que cela signifie sous Hansi Flick pour aller de l’avant. Une discussion sur les rumeurs liant le Bayern Munich à Konrad Laimer du RB Leipzig et à Timo Werner du Chelsea FC. Évaluer comment le Bayern Munich – avec ses jambes fatiguées – correspond au RB Leipzig et au FC Barcelone.

La star du RB Leipzig, Emil Forsberg, ne s’attend pas à ce que les fans de Die Roten Bullen harcèlent l’ancien entraîneur Julian Nagelsmann ou ses anciens coéquipiers Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer à leur retour en Allemagne de l’Est.

« Nos fans sont cool. Je pense et j’espère qu’il n’y aura pas beaucoup de sifflets. Julian et son équipe d’entraîneurs, Dayot et Sabi ont beaucoup fait pour le club », a déclaré Forsberg. « Ils ont tous suivi leurs rêves et ont déménagé au FC Bayern. Cela fait partie du football et nous n’avons pas à être contrariés.

Il semble que Tottenham Hotspur rejoigne les autres équipes qui seraient – ​​prétendument – ​​intéressées par le défenseur du Chelsea FC Antonio Rüdiger. Le Bayern Munich, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont tous été liés à l’international allemand :

L’international allemand disponible gratuitement l’été prochain. Tottenham prépare une décision pour le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger, rapporte Express. Le contrat de l’international allemand à Stamford Bridge expire à la fin de la saison, mais Thomas Tuchel tient à le garder. Mais les Spurs pourraient essayer de l’éloigner des Bleus alors qu’ils cherchent à se renforcer à l’arrière. Tottenham rejoint le PSG, le Bayern Munich et le Real Madrid dans la course au défenseur de Chelsea.

L’heure de la crise est arrivée ! Le Bayern Munich affrontera deux équipes solides en seulement quatre jours : un match du week-end à Leipzig, suivi d’un match de Ligue des champions en milieu de semaine contre Barcelone.

Le RB Leipzig sera certainement un test difficile pour Nagelsmann au début de la saison, avec un casting de stars composé de vétérans chevronnés et de quelques jeunes talents qui peuvent affronter n’importe quelle équipe à leur journée.

Dans ce podcast, nous présenterons un aperçu du match du Bayern contre Leipzig et aborderons d’autres sujets, comme l’impact de Flick sur le NT allemand.

Voici les principaux points de discussion :

Une équipe revigorée du NT allemand RB Leipzig (transferts entrants / sortants et impact desdits transferts) La forme de Leipzig avant le match La crise des blessures du Bayern Composition et prévisions du score final