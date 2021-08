Daily Schmankerl : Liverpool et Manchester United poursuivront Robert Lewandowski du Bayern Munich ? Alvaro Odriozola veut rester au Real Madrid ; Weston McKennie a troqué Tanguy Ndombele ?; et plus!

Si l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski essaie de maintenir le bruit extérieur à faible volume, son agent Pini Zahavi ne lui rend aucun service.

En plus de Manchester City et Manchester United, le Liverpool FC pourrait également s’intéresser au hitman polonais (ou son agent ne fait que battre tout cela) :

Liverpool s’est vu offrir Robert Lewandowski, selon des informations. Le Bayern Munich pourrait tirer profit de l’attaquant. Cela vient du journaliste Ian McGarry. Il a déclaré au Transfer Window Podcast que Robert Lewandowski avait été proposé à Liverpool. Ils ne sont cependant pas les seuls. Manchester United et Manchester City ont tous deux la même opportunité. Le trio de clubs de Premier League a apparemment un intérêt « tiède » pour l’attaquant. Il y aura quelques facteurs impliqués dans cela. “Lewandowski a été proposé à Liverpool, à Manchester United et à Manchester City, chacun d’entre eux ayant exprimé un vif intérêt pour le joueur concernant la possibilité de le signer”, a déclaré McGarry. “Cependant, chacun d’entre eux a également déclaré que les 110 millions d’euros (94 millions de livres sterling) que le Bayern divulgue aux médias allemands dont ils auraient besoin pour permettre à Lewandowski de partir sont beaucoup trop pour un joueur de cet âge.”

Zahavi est surmené avec sa capacité à planter des histoires avec les médias :

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a été présenté comme une cible potentielle de transfert à long terme pour Manchester United. Et il y a des spéculations selon lesquelles Kylian Mbappe aller au Real Madrid déclencherait une chaîne d’événements qui pourrait finalement conduire les Red Devils à faire un pas pour l’international polonais. Mais selon l’expert en transfert Duncan Castles, si la star du PSG Mbappe déménage à Madrid, cela pourrait alors conduire Paul Pogba à se rendre au Parc des Princes, laissant à United l’argent nécessaire pour potentiellement faire une offre pour Lewandowski.

Alvaro Odriozola du Real Madrid a des prétendants… il ne veut tout simplement pas quitter Los Blancos :

L’arrière latéral du Real Madrid Alvaro Odriozola ne se laisse pas décourager dans sa quête d’une place de titulaire au Santiago Bernabeu. Odriozola est avec le Real Madrid depuis trois ans, étant arrivé pour 30 millions d’euros de la Real Sociedad en 2018. Mais il n’a disputé que 31 matchs de Liga depuis lors, jouant un rôle mineur au milieu d’une concurrence féroce à l’arrière droit, et il a même été prêté au Bayern Munich l’année dernière. La saison dernière, le joueur de 25 ans a souffert de blessures, perdant une chance de se battre pour la place d’arrière droit en l’absence de Dani Carvajal, qui a également été mis à l’écart. Trois équipes ont déjà demandé l’ancienne star de La Real, selon Diario AS, mais il est catégorique pour rester, pensant qu’il a un avenir au Bernabeu.

Avec une autre semaine folle dans les livres, le podcast Weekend Warm-up est là pour découvrir toutes les dernières nouvelles du Bayern Munich – et cela ne manque pas.

Voici les sujets que nous avons sur le robinet:

Comment les choses se passent après les matchs contre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. La nouvelle que Robert Lewandowski veut expliquer pourquoi cela signifie que le Bayern Munich doit se préparer à soumissionner sur Erling Haaland. Pourquoi personne n’enchérit sur Corentin Tolisso ? Le Bayern Munich prend-il un gros risque en jouant cette saison avec Tolisso et Niklas Süle sur des offres de canard boiteux ? La saison incertaine devant Julian Nagelsmann – surtout après avoir déclaré que son alignement était un peu mince.

Dans Schmankerl de samedi, nous avons vu la rumeur liant le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie au Borussia Dortmund et plus tard dans la journée, nous avons vu le Bayern Munich et Tottenham Hotspur parler d’un accord impliquant Corentin Tolisso et Tanguy Ndombele.

Alors naturellement, si vous faites tourner la roue des rumeurs de transfert, vous avez maintenant une rumeur commerciale McKennie-Ndombele :

À défaut de répondre aux attentes, Weston McKennie est susceptible de quitter la Juventus. Le milieu de terrain est attiré par Tottenham Hotspur, y a-t-il un éventuel accord d’écouvillonnage à l’avenir ? Le remplacement d’Andrea Pirlo par Massimiliano Allegri a donné un grand changement aux Bianconeri. Surtout pour McKennie qui figure sur la liste des transferts du marché, même s’il a des statistiques impressionnantes. L’Américain a réalisé une bonne première saison avec six buts et trois passes décisives en 46 matches officiels pour la Vecchia Signora. Mais cela ne suffit pas quand Allegri devient le nouveau patron du club. Ensuite, Tuttosport affirme que le géant de la Serie A sacrifiera Weston McKennie pour obtenir un autre joueur potentiel. Fait intéressant, il est possible que l’accord implique Tottenham Hotspur. Le fait que les Spurs aient Fabio Paratici comme nouveau directeur va rendre toute possibilité possible avec la Juventus. Le rapport a ajouté que l’équipe de Premier League souhaite utiliser Tanguy Ndombele dans le cadre de l’accord. Cet accord d’échange semble vraiment rentable pour la Juventus qui recherche un autre excellent milieu de terrain. Tanguy Ndombele a de meilleures statistiques que Weston McKennie avec huit buts et en a inscrit huit de plus en 75 matches de Tottenham Hotspur.

Mon gars Schnitzel a fait ses débuts en podcast dans l’émission d’avant-première, alors écoutez-le.

Le Bayern Munich sera de retour en Bundesliga ce dimanche, et contre Cologne, il cherchera à poursuivre sur la lancée de sa passionnante victoire 3-1 contre Dortmund qui lui a valu la DFL Supercup.

Cologne a commencé la saison avec une victoire dominante 3-1 contre le Hertha Berlin, et ne sera donc pas un adversaire facile. Les défenseurs du Bayern auront les mains pleines avec l’attaque rapide de Cologne, mais les Bavarois ne sont pas en reste non plus et viseraient à troubler l’opposition avec un pressing intense et une attaque implacable. Lewandowski en particulier s’élèvera pour porter sa forme de buteur d’élite dans ce match.

Oui, Nagelsmann nous a montré une partie de ce qu’il pourrait réserver aux fans cette saison lors de la victoire contre Dortmund, mais il n’en reste pas moins qu’il n’a pas encore remporté de match de Bundesliga avec le Bayern (je sais, l’équipe n’en a joué qu’un jeu, mais quand même), et ce sera maintenant le meilleur moment pour gagner.

Voici ce que nous vous réservons :

Une introduction rapide (c’est mon premier pod, après tout !) Quelques points à retenir du match du Bayern contre Dortmund La forme des deux équipes entrant dans le match Les joueurs clés et les alignements prévus Une prédiction du score final