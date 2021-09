Daily Schmankerl : Liverpool et Tottenham Hotspur veulent Kingsley Coman du Bayern Munich ; Le Borussia Dortmund n’abandonnera pas le maintien d’Erling Haaland même avec Manchester United qui se cache; Un avenir en MLS pour Lionel Messi du PSG ?; et plus!

in

Selon certaines rumeurs, Kingsley Coman du Bayern Munich voudrait quitter l’Allemagne et l’été prochain pourrait être le moment idéal pour les Bavarois de vendre l’ailier rapide :

Liverpool et Tottenham Hotspur seraient parmi les clubs intéressés par la signature de l’ailier du Bayern Munich et de la France Kingsley Coman. Selon un rapport de la publication espagnole Fichajes, les géants de la Premier League Liverpool et Tottenham Hotspur pourraient s’affronter pour la signature de l’attaquant français du Bayern Munich Kingsley Coman à l’été 2022. L’avenir de Coman avec les géants bavarois a été plongé dans un nuage d’incertitude alors que son contrat expire à l’été 2023 et que les discussions sur un renouvellement ne se sont pas déroulées comme prévu. En outre, le rapport ajoute que l’ancien as du PSG pourrait également viser un changement de décor à la recherche d’un temps de jeu plus régulier.

Le Borussia Dortmund pourrait ne pas laisser Erling Haaland s’en aller facilement l’été prochain :

Le Borussia Dortmund ne veut pas abandonner l’attaquant Erling Haaland sans combattre l’été prochain. « Bien sûr, ce sera difficile. Mais je ne dis pas que c’est complètement hors de question », a déclaré le directeur général du BVB Hans-Joachim Watzke du monde : « Avant la saison, il était prédit qu’il nous quitterait définitivement – et il joue toujours ici. Nous verrons tout le reste. En ce moment, c’est très amusant pour lui de jouer dans cette équipe. Haaland a une clause libératoire dans le contrat BVB, selon laquelle le Norvégien de 21 ans peut quitter le club l’été prochain. Selon les informations de SPORT1, les frais de transfert sont d’environ 70 millions d’euros, bonus compris, ils peuvent monter à environ 90 millions. Si Haaland change l’année prochaine, Watzke ne verra toujours pas le noir. « Nous devons avoir confiance en nous pour dire : nous retrouverons un nouvel attaquant de premier plan. Notre chemin n’est pas facile, mais un chemin typique de Sisyphe. Nous continuons à pousser une énorme pierre dans la montagne. Et encore. Et encore. Mais en toute modestie : nous sommes maîtres de ce métier », a expliqué Watzke. “Mais c’est aussi l’une de nos compétences de base, obtenir ces talents exceptionnels, que tous les meilleurs clubs veulent, en fin de compte – parce que les joueurs savent exactement qu’ils sont entre de très bonnes mains ici et qu’ils sont également dans le onze de départ . Pas seulement au premier tour de la coupe, mais en Bundesliga, en Ligue des champions.

Le Bayern Munich devrait affronter le VfL Bochum ce week-end après avoir démantelé le RB Leipzig et le FC Barcelona la semaine dernière.

Nous sommes sur le point d’en savoir beaucoup sur la façon dont Julian Nagelsmann a l’intention de faire tourner son équipe dans les semaines à venir, mais plusieurs autres sujets brûlants sont à l’ordre du jour. Le Bayern Munich a également signé un nouveau contrat avec Leon Goretzka, qui le maintiendra au club jusqu’en 2026.

Clairement, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La force folle du Bayern Munich défensivement et pourquoi le club doit signer Niklas Süle. La domination du Bayern Munich sur le RB Leipzig et le FC Barcelone. La prolongation du contrat de Leon Goretzka et ce que cela signifie pour l’avenir du milieu de terrain. Pourquoi il serait peut-être temps de se reposer Joshua Kimmich et Jamal Musiala.

La star de l’Inter Miami, Gonzalo Higuain, pense que Lionel Messi se dirigera vers la MLS à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain :

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent selon lesquelles Lionel Messi souhaite mettre fin à sa carrière aux États-Unis – des rumeurs selon lesquelles la superstar argentine s’est nourrie de déclarations correspondantes. Avec sa signature du contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain, ces plans étaient initialement très éloignés – mais ils ne sont en aucun cas obsolètes. Or Gonzalo Higuain, actuellement actif pour le club américain de l’Inter Miami, a indiqué que son éminent compatriote figurait toujours sur la liste de son patron de club David Beckham. Higuain : « Il a signé avec le PSG pour deux ans. Le club le veut, on verra”, a déclaré le joueur de 33 ans sur Goal.com. Higuain ne restera aux États-Unis que jusqu’à la fin de la saison MLS en cours. “À l’Inter Miami, j’ai une autre année de contrat, puis je prendrai une année sabbatique loin du football et de tout le reste.”

Le Bayern Munich aurait-il pu être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Ronald Koeman au FC Barcelone ? C’est sûr que ça commence à y ressembler :

L’entraîneur barcelonais Koeman : « Avant le Bayern, je devais répondre si j’allais renouveler pour un an de plus… et maintenant les questions sont de savoir si j’ai peur pour mon avenir. N’oubliez pas qu’il y a des changements dans l’équipe, des blessés et de nombreux jeunes joueurs ». #FCB #Barça @ReshadRahman_ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 septembre 2021

Il semble que tout ne se passe pas bien pour Lionel Messi au Paris Saint-Germain :

Le Bayern Munich a marqué sept buts lors d’une magnifique journée à Munich (enfin, un match à domicile !), montrant ses talents et s’amusant ! Le score à la mi-temps était de 4-0 grâce à des buts de Leroy Sané, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et un but contre son camp. La ligne de score a donné à Julian Nagelsmann la chance de reposer Alphonso Davies et d’amener Richards pour ses débuts.

Le Bayern a ajouté un cinquième de Robert Lewandowski, un sixième de Joshua Kimmich et un septième d’Eric Maxim Choupo-Moting; Le but de Choupo était son 50e but de sa carrière en Bundesliga, une étape importante.

Marcel Sabitzer et Bouna Sarr ont également obtenu des minutes sur le terrain ; Sabitzer, espérons-le, pourrait commencer contre Greuther Fürth mais, peut-être, Nagelsmann ne se sentait-il pas encore prêt.

Thomas Müller semblait avoir marqué un huitième; malheureusement, le but ne tiendrait pas à cause de VAR. Un but de Müller aurait été parfait pour conclure la journée, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui.

Malgré la volonté de Dortmund de garder Haaland (comme indiqué ci-dessus), Manchester United sera de retour à la chasse au Norvégien l’été prochain :