Daily Schmankerl: Liverpool lorgne sur Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Kingsley Coman du Bayern Munich; Lucien Agoume ne quittera probablement pas l’Inter Milan; James Rodriguez à l’AC Milan ? ; Transfert de portée de Cristiano Ronaldo au PSG ou au Real Madrid ?; et plus!

Il semble que Liverpool suive de près les négociations contractuelles respectives de Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Kingsley Coman du Bayern Munich :

Goretzka est maintenant dans la dernière année de son contrat et n’a pas encore prolongé à l’Allianz Arena, tandis que Kimmich et Coman ont tous deux deux ans pour terminer leurs contrats actuels.

Jurgen Klopp et Liverpool seraient “au courant” de la position actuelle du contrat de Kingsley Coman, Joshua Kimmich et Leon Goretzka.

Pourquoi s’arrêter là ? PRENEZ-LES TOUS !!!

Le Bayern Munich organisera mercredi un événement de collecte de fonds lors de la présentation officielle de son équipe :

Le FC Bayern organise un grand événement de collecte de fonds lors de la « Présentation de l’équipe Allianz FC Bayern » mercredi à partir de 14h00 CEST. En achetant un billet, chaque visiteur de l’Allianz Arena contribuera à une bonne cause, car tous les bénéfices de l’événement seront reversés aux campagnes sociales initiées par les athlètes. « WeKickCorona » de Joshua Kimmich et Leon Goretzka, la « Giovane Elber Foundation » et la « Felix Neureuther Foundation » aideront toutes les personnes dans le besoin. Les billets sont disponibles sur la billetterie en ligne du FC Bayern au prix de 10 € (adultes) ou 5 € (enfants/tarifs).

Entre autres choses, le nouvel entraîneur-chef Julian Nagelsmann prendra en charge une séance d’entraînement d’exhibition avec Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski et d’autres coéquipiers, et les FC Bayern Legends joueront un match avec des invités célèbres. Sur l’Esplanade, les champions allemands du record, en collaboration avec la ville de Munich, offriront également à toute personne âgée de 12 ans et plus la possibilité de se faire vacciner contre le COVID-19 dans un bus de vaccination entre 11h00 et 14h00 CEST sans avoir besoin à pré-réserver.