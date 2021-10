Daily Schmankerl : Liverpool, Manchester United, Manchester City craignent le Bayern Munich à la poursuite d’Erling Haaland ; Liverpool délimitant Florian Wirtz ; Clubs alignés pour Luka Jovic du Real Madrid; Jude Bellingham a failli aller à la Juventus ; et plus!

Plus tôt dans la semaine, nous avons vu l’histoire de Sport Bild détaillant comment Erling Haaland du Borussia Dortmund était discuté comme remplaçant potentiel de Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Maintenant, des clubs comme Liverpool, Manchester United et Manchester City pourraient transpirer un peu plus alors qu’ils se préparent à intensifier leurs poursuites respectives de la star norvégienne. Que les fans du Bayern Munich croient ou non à la validité de la discussion n’a pas d’importance. Les clubs concurrents considèrent les Bavarois comme une menace potentielle :

Le Daily Star a également trouvé la nouvelle du Bayern Munich inquiétante pour Manchester City et Manchester United :

Un autre joueur que le Bayern Munich et Liverpool pourraient éventuellement affronter est le phénomène du Bayer Leverkusen Florian Wirtz – que les fans auront un aperçu de près dimanche:

On pense que le Bayern Munich mène la course à ce stade, mais beaucoup d’autres, dont Liverpool, sont crédités d’un intérêt – et il n’est pas difficile de voir pourquoi.

« Il est au centre de nombreux clubs de Premier League », a déclaré le responsable du football de BILD, Christian Falk, à Liverpool.com via le dernier podcast exclusivement réservé aux membres du Blood Red Club. « J’ai entendu parler des scouts de Man City, mais aussi de Chelsea, Liverpool, Tottenham et Arsenal, donc les Anglais raffolent de lui ! Mais le Bayern Munich aimerait l’avoir aussi. je parlais avec [Germany coach] Hansi Flick à son sujet et il dit qu’en lui, il voit un classique numéro 10 pour l’Allemagne. Il est le deuxième meilleur buteur derrière Erling Haaland en Bundesliga cette saison et dans quelques années il sera numéro 10, mais pour le moment, il peut jouer à tous les postes. Il est comme une version allemande [of Philippe Coutinho] car nous n’avons jamais eu de version brésilienne au sein de l’équipe nationale et pas à l’avenir ! Mais ce n’est pas un problème car il fait les choses très vite, très bien avec le ballon, et la version brésilienne est technique et la version allemande très directe [and direct]. Jürgen Klopp a un style physique allemand à Liverpool et [a move for Wirtz] fonctionnerait parce que tout ce dont vous avez besoin, il l’a déjà, et bien sûr, vous pouvez l’améliorer.