Daily Schmankerl: Liverpool veut Erling Haaland du Borussia Dortmund; Tottenham Hotspur lorgne la rumeur sur la cible du Bayern Munich, Jonas Hofmann; James Rodriguez se rend au Qatar ; Chris Richards est en plein essor ; et plus!

Erling Haaland du Borussia Dortmund pourrait porter du rouge la saison prochaine même s’il échappe à l’emprise du Bayern Munich.

On dit que Liverpool est impatient de faire venir le phénomène norvégien :

Selon une source, Liverpool tenterait de recruter Erling Haaland devant le Real Madrid et le PSG. Les Reds ont été connectés avec un certain nombre de joueurs avant la saison 2022, beaucoup prédisant une fenêtre estivale chargée. Pendant ce temps, Haaland pourrait être sur le point de quitter Dortmund, Mundo Deportivo rapportant que le Norvégien est une cible pour les Reds. Le joueur a été en excellente forme cette saison et il n’est pas surprenant que les clubs de haut niveau veuillent ses services.

Pauvre Sven Ulreich… il ne méritait pas ça :

Le Bayern Munich se rend à Greuther Fürth dans un derby bavarois ce week-end. Fürth est en bas du tableau avec un seul point à son actif, après avoir été battu par le VfB Stuttgart lors du week-end d’ouverture. Ils ont perdu contre le Hertha Berlin le week-end dernier après avoir marqué un but grâce à un penalty de Branimir Hrgota.

Dans ce podcast, nous examinons certains changements que Julian Nagelsmann pourrait apporter avant le match du Bayern contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions en milieu de semaine ; nous examinons également les difficultés de Greuther Fürth et comment nous pensons que ce match se déroulera. On se demande si Marcel Sabitzer pourrait bien démarrer et si Joshua Kimmich (halètement) pourrait se reposer !

Tottenhan Hotspur serait en train de surveiller Jonas Hofmann du Borussia Mönchengladbach. Hofmann, bien sûr, a été lié au Bayern Munich et semble également revendiquer le poste d’arrière droit de l’équipe nationale allemande :

Jouant pour le Borussia Mönchengladbach depuis la deuxième mi-temps 2015/16, l’ailier international allemand de 29 ans Jonas Hofmann, selon les dernières nouvelles au Royaume-Uni, a été ciblé par Tottenham. Actuellement en contrat avec la Bundesliga jusqu’en juin 2023, l’ancien joueur du Borussia Dortmund et de Mayence 05 vaudrait 16 millions d’euros, selon Transfermarkt.de. Souvent déployé en tant que milieu de terrain offensif, et même en tant que milieu de terrain, les anciens d’Hoffenheim ont jusqu’à présent sélectionné six sélections pour l’équipe nationale senior allemande, marquant un but, il y a moins de trois semaines, contre l’Arménie. En tant que joueur de club professionnel, Hofmann a jusqu’à présent récolté 301 sélections lors de matchs officiels, marquant 47 buts au total.

Après quelques spéculations, James Rodriguez l’a officialisé : le Colombien est passé d’Everton à Al Rayyan SC :

Je ne sais même pas comment décrire cette histoire, alors voilà :

Ce fut une nuit mouvementée pour le vice-président du Suriname, Ronnie Brunswijk. Il a commencé la soirée en faisant ses débuts dans le football professionnel à l’âge de 60 ans, en tant que capitaine de l’équipe qu’il possède, l’Inter Moengotapoe, contre le CD Olimpia. Mais ce sont ses actions après le match qui ont attiré l’attention de la CONCACAF. Après avoir perdu 6-0 lors du match aller d’un huitième de finale de la Ligue de la CONCACAF, une publication sur les réseaux sociaux a semblé montrer que Brunswijk distribuait de l’argent aux joueurs d’Olimpia. “Nous sommes extrêmement préoccupés par le contenu d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui soulève des problèmes d’intégrité potentiels concernant le match de la Ligue CONCACAF entre l’Inter Moengotapoe et le CD Olimpia”, a déclaré la CONCACAF dans un communiqué. L’affaire est renvoyée au comité de discipline de la CONCACAF qui ouvrira une enquête formelle et une nouvelle mise à jour sera fournie lorsque ce processus sera terminé. Brunswijk, qui devient presque certainement le joueur le plus âgé à avoir jamais participé à une compétition internationale de clubs, a été capitaine de son équipe pendant 54 minutes avant d’être remplacé. Selon le résultat de l’enquête de la CONCACAF, le match retour est fixé au 28 septembre à San Pedro Sula.

Fan remarqué du Bayern Munich – et joueur de ligne offensive des Detroit Lions (actuellement dans la réserve des blessés) – Tyrell Crosby s’est fait une nuit :

Welp, je me suis réveillé ce matin avec la police à ma porte qui m’a dit que ma voiture avait été volée – Tyrell Crosby (@Tyrellcrosby) 22 septembre 2021

Eh bien… ce n’est pas bon, mais à quel point cela a-t-il été pire ?

L’officier m’a dit qu’ils se sont lancés dans une poursuite et qu’ils ont dû utiliser la bande à pointes, puis ont envoyé les chiens sur le gars. Donc je veux dire au moins c’était une histoire plutôt cool à partir de ça – Tyrell Crosby (@Tyrellcrosby) 22 septembre 2021

Oooooof ! C’est affreux ! Est-ce que ça peut empirer ? Légèrement:

Fou, je viens de faire changer l’huile aussi. – Tyrell Crosby (@Tyrellcrosby) 22 septembre 2021

Ah… mais il est toujours bon de garder un état d’esprit positif même dans les situations les plus frustrantes :

Au fait, je suis en colère et je me sens violé, mais aucun officier n’a été blessé et je me suis réveillé ce matin / j’ai une bonne assurance, donc je sais que cela pourrait être bien pire. – Tyrell Crosby (@Tyrellcrosby) 22 septembre 2021

Histoires vraies:

Une fois, je me suis fait voler une voiture (dans un centre commercial !)… et je peux vous assurer que ce sentiment ne vous quitte jamais. Chaque fois que j’oublie un peu où je me suis garé, je suppose que ma voiture a été volée. Le pire dans l’histoire, cependant, c’est que mon équipement de baseball était dans le coffre ! Une fois, je suis allé à Détroit et j’ai eu une arme pointée sur moi. A part ça, c’était un beau voyage (honnêtement, ça l’était).

Chris Richards et Hoffenheim semblent juste être un match parfait :

La semaine de matchs a été difficile après la fin de la trêve internationale, mais Julian Nagelsmann et le Bayern Munich les ont brillamment surmontés. Les Bavarois ont marqué 14 buts et n’ont encaissé qu’une seule fois depuis leur retour de service international, qui comprenait des matchs contre des joueurs comme RB Leipzig et Barcelone. Maintenant, avec une semaine de pause à espérer, nous pouvons enfin nous arrêter et faire le point sur le chemin parcouru par l’équipe depuis que Julian Nagelsmann a pris le relais.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Leroy Sané est-il réparé ? Que lui a fait Nagelsmann ? Comment les ailiers du Bayern s’améliorent sous le nouvel entraîneur. Ce que signifient les prolongations de contrat de Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour le Bayern (et l’Allemagne). Parlons de la défense remaniée du Bayern, y compris de notre meilleure ligne de fond. Les nouvelles règles FFP de l’UEFA, et pourquoi elles sont affreuses. Pourquoi la règle des 50+1 doit faire face à un autre défi.