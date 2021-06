Daily Schmankerl : Liverpool veut Kingsley Coman ; Joshua Kimmich du Bayern Munich passe à l’acoustique; Nouveau bavardage de Milot Rashica au Bayern ; Chelsea prend au sérieux Achraf Hakimi ; Erling Haaland fait preuve d’audace ; et plus!

Pouvons-nous ajouter Liverpool à la liste des clubs poursuivant Kingsley Coman du Bayern Munich ? Il apparaît ainsi :

Il y aura peut-être beaucoup de mouvement dans les bureaux du Bayern Munich cet été. Comme cela a fuité d’Allemagne, après que David Alaba a fini par quitter l’équipe allemande gratuitement, l’équipe bavaroise a voulu que cela ne se produise pas avec un autre de ses grands joueurs, Kingsley Coman, mais la réponse du footballeur et de son agent, Pini. Zahavi (le même qu’Alaba) a été celui qui a demandé à un millionnaire de renouveler et maintenant, tout indique qu’ils devront se séparer de lui s’ils ne veulent pas qu’il lui arrive la même chose qu’avec Alaba. Pour le moment, la rénovation est complètement arrêtée et le joueur n’est pas pressé de changer la donne puisque le temps joue en sa faveur. Mettant fin au contrat en 2023, le Bayern devra le vendre cet été puisque l’année prochaine, à un an de la fin, il leur sera difficile d’obtenir de l’argent pour lui. C’est là que Liverpool veut agir en tant que médiateur pour sortir les deux parties d’un problème. Zahavi a frappé aux portes en Europe et à Anfield, ils ont manifesté de l’intérêt pour lui. Les Anglais recherchent un ailier gaucher qui épouse le style que Klopp impose et l’option de Coman leur convient parfaitement.

Selon ce rapport, cependant, Liverpool ne veut payer que 35 millions d’euros pour Coman, tandis que le Bayern – prétendument – ​​veut 50 millions d’euros.

Alors que Manchester United conclut un accord pour Jadon Sancho du Borussia Dortmund et Coman seraient mécontents de devoir céder la place financière à Leroy Sane, peut-être que Liverpool est une option ?

Probablement pas, cependant.

Dans cet épisode, nous discutons de ce qui suit :

La programmation prévue pour la France – et comment Corentin Tolisso pourrait être laissé de côté. L’importance de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez pour la France. L’appel difficile de Joachim Löw dans le choix entre Kai Havertz et Leroy Sane. Comment Thomas Müller et Mats Hummels sont passés d’accessoires à des joueurs clés. Pourquoi Manuel Neuer est capable de voler un match nul ou — haleter ! – une victoire. Un pronostic sur le match.

Oh… vous vouliez une vidéo de Joshua Kimmich en train de gratter une guitare acoustique ? Voici:

Le Bayern Munich pourrait-il vraiment se préparer à faire un pas pour Milot Rashica du Werder Brême?

Susceptible de se séparer du Werder Brême moyennant des frais de transfert d’environ 12 millions d’euros, avec seulement un an de contrat à égalité, l’ailier international kosovar Milot Rashica, qui aura 25 ans le 28 juin, a été ciblé par le Bayern Munich, selon les dernières nouvelles allemandes. De plus en plus proche pour rejoindre l’Eintracht Frankfurt de toute façon, l’ancien joueur en devenir de Vitesse, jouant au football allemand au cours des trois dernières années et demie, a été fortement lié à un passage en Serie A ou en Premier League, ainsi qu’à un éminent Bundesliga. côté, à partir de l’été 2019. Approprié comme milieu de terrain offensif et comme deuxième attaquant, Rashica serait toujours suivi par un tas d’autres clubs, dont Aston Villa, RB Leipzig, Sevilla FC, Bayer Leverkusen, Lazio et AS Roma.

Gianluigi Buffon à Parme semble avoir terminé :

Gigi Buffon confirme qu’il ne « prend pas sa retraite » et qu’il continuera à jouer au football la saison prochaine. Il rejoint Parme en 2ème division italienne, c’est parti confirmé ! Incroyable retour où il a commencé sa carrière il y a 26 ans. Contrat à signer jusqu’en juin 2023. #Buffon pic.twitter.com/Nv8ah03R7Y – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 juin 2021

Si vous avez raté la victoire 2-0 de la République tchèque sur l’Écosse, l’as du Bayer Leverkusen Patrik Schick a fait le tour du monde :

C’est super aussi :

J’adorerais voir la réaction de ma femme si j’entrais dans la maison avec ça :

Chelsea n’arrive pas à quitter Achraf Hakimi de l’Inter Milan :