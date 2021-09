Daily Schmankerl : Liverpool veut Robert Lewandowski du Bayern Munich ; Comment Lewy pourrait-il s’intégrer sous Jürgen Klopp? Le FC Barcelone cherche-t-il à se reconstruire en Russie ? ; et plus!

Il semble que les rumeurs liant la star du Bayern Munich Robert Lewandowski au Liverpool FC fassent fureur :

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, fait pression pour retrouver une “vieille connaissance” l’été prochain, selon une source en Espagne. L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a été lié aux Reds, qui ont été désignés comme “l’un des principaux acteurs à prendre les services de Lewandowski”. L’été prochain, Liverpool fera apparemment un pas pour le joueur de 33 ans, selon Fichajes. La source affirme que les Reds considèrent l’attaquant polonais comme une option sérieuse l’été prochain après une fenêtre de transfert sans incident cet été.

Le Daily Star a essayé de déterminer comment Klopp utiliserait Lewandowski et a proposé ces trois options :

Première option : 4-3-3 Onze de départ : Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Thiago, Jordan Henderson, Mo Salah, Robert Lewandowski, Sadio Mane. Deuxième option : 4-4-2 Onze de départ : Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Thiago, Jordan Henderson, Diogo Jota, Mo Salah, Robert Lewandowski. Troisième option : 4-3-3 Onze de départ : Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Thiago, Jude Bellingham, Mo Salah, Robert Lewandowski, Sadio Mane.

Si vous remarquez “Option Trois”, cela inclut Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Ce serait tout un transfert pour Liverpool l’été prochain, hein ?

Le Bayern Munich devrait affronter le VfL Bochum ce week-end après avoir démantelé le RB Leipzig et le FC Barcelona la semaine dernière.

Nous sommes sur le point d’en savoir beaucoup sur la façon dont Julian Nagelsmann a l’intention de faire tourner son équipe dans les semaines à venir, mais plusieurs autres sujets brûlants sont à l’ordre du jour. Le Bayern Munich a également signé un nouveau contrat avec Leon Goretzka, qui le maintiendra au club jusqu’en 2026.

Clairement, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La force folle du Bayern Munich défensivement et pourquoi le club doit signer Niklas Süle. La domination du Bayern Munich sur le RB Leipzig et le FC Barcelone. La prolongation du contrat de Leon Goretzka et ce que cela signifie pour l’avenir du milieu de terrain. Pourquoi il serait peut-être temps de se reposer Joshua Kimmich et Jamal Musiala.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @TommyAdams71 et @bfwinnn.

Pour les dernières et meilleures actualités sur le football, les actualités du Bayern, les actualités de l’Allemagne et transférer des rumeurs, assurez-vous de visiter www.bavarianfootballworks.com!

Ayant besoin d’un rafraîchissement de l’alignement, le FC Barcelone serait en train de regarder la Russie avec amour :

Selon les rapports de Fichajes, Barcelone souhaite attirer les jeunes talents pour renforcer l’avenir du club et un nom est devenu une cible potentielle. Arsen Zakharyan, le dynamique milieu de terrain central de 18 ans du Dynamo Moscou, a fait son apparition sur la liste restreinte du Barca. Les éclaireurs du club l’ont surveillé de près, un mouvement pour lui pourrait se concrétiser en janvier ou l’été suivant, en juin. Son contrat à Moscou expire à la fin de la saison 2023/24 et il sera relativement bon marché à environ 10 millions d’euros, sur la base de sa clause de libération fixée par Dynamo.

Découvrez un autre épisode de la web-série du Bayern Munich sur son World Squad :

La machine du Bayern Munich est sur une lancée, et après leur démolition de Barcelone, l’équipe de Nagelsmann cherchera à séparer une équipe de VFL Bochum inférieure à la normale pendant le week-end. Bochum vient de remporter un de ses 4 matches de Bundesliga, tandis que le Bayern Munich se lance dans le match après sa 6e victoire consécutive toutes compétitions confondues, cherchant à s’emparer de la première place du classement de Bundesliga, à condition que Wolfsburg perde des points.

Dans ce podcast, nous présenterons un aperçu du match du Bayern contre Bochum. Voici les principaux points de discussion :

Le « nouveau look » de Nagelsmann La solidité défensive du Bayern La forme de Bochum avant le match Les joueurs clés de Bochum La composition attendue pour le Bayern et une prédiction du score

C’est assez génial :

Avant que Jerome Boateng ne signe un accord avec l’Olympique de Lyon, l’Allemand a présenté une offre de Wolverhampton :

Selon International Business Times, Boateng a refusé un salaire potentiellement plus élevé en faveur d’un chemin plus propre vers le temps de jeu :