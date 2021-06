Daily Schmankerl : Lothar Matthäus fait allusion à la flexibilité du Bayern Munich sous Julian Nagelsmann ; Chelsea, PSG, Bayern liés à nouveau à Achraf Hakimi ; Mises à jour sur Sergio Busquets et Jerome Boateng ; Réflexions finales sur Mare of Easttown; & PLUS!

La légende du Bayern Munich, Lothar Matthäus, n’est jamais à court d’opinions et il a de fortes réflexions sur le prochain mandat de Julian Nagelsmann en Bavière.

“Je pense qu’il doit améliorer l’équipe, pas seulement les joueurs individuels”, a déclaré Matthäus. « Si vous suivez le Bayern depuis deux ans avec Hansi Flick comme entraîneur-chef, vous les voyez toujours jouer le même système : 4-2-3-1. C’était le système du Bayern à chaque match et rien n’a changé. Avec Nagelsmann, ils vont changer. Il passe constamment d’une défense à trois à quatre et même à cinq. Parfois, il joue avec deux attaquants, parfois avec un seul attaquant. Cela va changer au Bayern, mais avec les joueurs, il doit les mettre derrière lui de la même manière que Hansi Flick le faisait et ensuite il passera un bon moment à Munich.

Malgré cela, Matthäus s’attend à ce que Nagelsmann obtienne le soutien du club, des joueurs et des fans.

“Le Bayern est le club spécial en Allemagne – vous pouvez le lire dans l’histoire de la Bundesliga”, a déclaré Matthäus. «Être au Bayern est fantastique quand vous gagnez. C’est le meilleur travail au monde pour Nagelsmann d’être l’entraîneur-chef du Bayern parce que tout le monde le soutiendra et vous devez gagner des titres, ce qu’il n’a pas fait, alors il doit l’apprendre.

Le journaliste de Sport Bild, Tobias Altschäffl, s’est penché sur ces informations en provenance d’Espagne indiquant que le Bayern Munich s’intéressait au milieu de terrain du FC Barcelone Sergio Busquets.

Sans surprise, Altschäffl n’a trouvé aucun mérite dans les histoires :

Mise à jour : le Bayern n’est pas intéressé par Sergio Busquets. Le joueur est trop âgé et ne correspond pas au profil recherché par le Bayern. Il ne viendra pas à Munich. https://t.co/6KdFzcKr3y – Tobi Altschäffl (@altobell13) 1er juin 2021

Pour faire bonne mesure, le collègue d’Altschäffl, Christian Falk, s’est également penché sur la rumeur :

L’intérêt présumé du Bayern Munich pour Achraf Hakimi de l’Inter Milan a été nié à plusieurs reprises par les médias allemands, mais des rapports continuent de sortir.

La destination évidente pour Hakimi est Paris Saint-Germain, mais plusieurs sources ont toujours le Bayern Munich et Chelsea comme prétendants – aussi incroyable que cela puisse être pour les Bavarois :

Selon le Corriere dello Sport (via Paris Fans), l’Inter Milan souhaite recevoir le plus d’argent possible de la vente de Hakimi. Malgré une offre de 70 millions d’euros, bonus compris du club de la capitale, l’équipe de Serie A souhaite augmenter le prix à 80 millions d’euros. Avec divers rapports suggérant que Hakimi a accepté un contrat avec les géants français, quelle est la probabilité que des clubs comme le Bayern Munich et Chelsea décident de participer à la vente aux enchères sachant que le défenseur est à un pas de rejoindre le PSG.

Même le gourou des transferts Fabrizio Romano fait référence au Bayern Munich dans son dernier tweet sur le sujet :

Le Paris Saint-Germain travaille toujours pour recruter Achraf Hakimi de l’Inter. Prix ​​​​de 80 millions d’euros, le PSG doit donc augmenter l’offre. Le FC Bayern n’a pas ouvert les pourparlers. Chelsea s’intéresse à Hakimi mais le PSG mène la course – également Adama Traoré dans la liste #CFC, comme l’a rapporté @matt_law_dt. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1er juin 2021

L’essentiel pour le Bayern Munich est que le club a toujours déclaré qu’il n’avait pas le budget pour se permettre un transfert important.

Falk était de retour pour – encore une fois – démentir les informations selon lesquelles l’AS Monaco souhaite faire venir Jérôme Boateng :

La Hongrie va manquer l’une de ses armes majeures pour les Championnats d’Europe car Dominik Szoboszlai souffre toujours d’une blessure :

Dominik Szoboszlai du RB Leipzig s’est retiré de l’équipe hongroise en raison de ses problèmes de blessures persistants, selon le botteur. Grosse perte pour la Hongrie. #RBL – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 1er juin 2021

