Daily Schmankerl : Lothar Matthäus mécontent du langage corporel d’avant-match de Leroy Sane du Bayern Munich ; Renato Sanches de retour au FC Bayern ?; Inter Milan, Everton lorgnant Denzel Dumfries du PSV; Manchester City fait une offre pour Harry Kane ; et plus!

L’ancienne légende du Bayern Munich et de l’Allemagne, Lothar Matthäus, n’est pas fan de ce qu’il voit de l’ailier actuel du Bayern Munich Leroy Sane.

Matthäus pense que le langage corporel et la léthargie de Sane lors des échauffements d’avant-match font partie de ce qui l’a tenu à l’écart du onze de départ.

« Sane semble avoir pris du retard sur (Joachim) Löw. Je l’ai regardé de plus près pendant l’échauffement et si vous regardez (Joshua) Kimmich avant le match à titre de comparaison, c’est presque un sport différent en termes de langage corporel », a déclaré Matthäus. “Alors peut-être que l’entraîneur national n’aime plus l’attitude du joueur du Bayern et c’est pourquoi d’autres sont actuellement préférés. Cependant, à mon avis, Leroy est le premier candidat en cas d’échec de Thomas Müller. L’Allemagne peut absorber cette perte contre la Hongrie. À plus long terme, il serait extrêmement important de retrouver Thomas sur le terrain. »

Il y avait des rumeurs vagues selon lesquelles Renato Sanches et le Bayern Munich pourraient être intéressés par une réunion. Voici Manuel Veth de Transfermarkt commentant les rapports ci-dessous :

Quelques rumeurs sur le retour de Renato Sanches au #Bayern. Il n’en est qu’à ses débuts mais, personnellement, compte tenu de son évolution, j’aimerais le revoir à Munich. C’est comme une affaire inachevée par les deux parties – Manuel Veth (@ManuelVeth) 21 juin 2021

Christian Falk de Sport Bild est intervenu pour démentir les rumeurs :

Aucune vérité sur les rumeurs selon lesquelles le Bayern envisage de ramener Renato Sanches [@cfbayern] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 21 juin 2021

Le Bayern Munich étant apparemment absent, l’Inter Milan et Everton seraient en compétition pour Denzel Dumfries du PSV Eindhoven :

Après les premières rumeurs qui ont circulé en Italie, des confirmations arrivent également de Hollande. Selon Voetbal International, l’Inter aurait poursuivi sérieusement Denzel Dumfries, latéral droit du PSV et de Hollande. Le contrat de Dumfries avec le PSV expire en 2023, mais lui-même n’a pas caché vouloir une nouvelle aventure, à tel point que le club d’Eindhoven a déjà obtenu le remplaçant (Phillipp Mwene de Mayence). En plus des Nerazzurri, Everton est également sur Dumfries.

Par Fabrizio Romano, Manchester City a fait une offre à Tottenham Hotspur pour Harry Kane. La proposition aurait inclus 116 millions d’euros en espèces, plus les joueurs :