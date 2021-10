Daily Schmankerl : Manchester City, Liverpool, la Juventus rejoignent le Bayern Munich, Dortmund à la poursuite de Dusan Vlahovic ; Chelsea veut garder Antonio Rüdiger ; Manchester United, le FC Barcelone vise Dani Olmo ; Robert Lewandowski est propriétaire de l’UCL ; et plus!

Si le Bayern Munich s’intéresse vraiment à Dusan Vlahovic de la Fiorentina, il aura beaucoup de concurrence. Le Borussia Dortmund, Manchester City et la Juventus lorgnent également le jeune attaquant selon SI.com :

Sport Witness relaie également que Manchester City « a un œil » sur Vlahovic en raison de son désir de recruter un attaquant l’été prochain, et pour corroborer cela, le média italien Tuttosport a noté que City restait « actif » dans la course à la signature de la star serbe. Parallèlement à cela, Tuttosport déclare également que dans l’état actuel des choses, la Juventus de Serie A est en « pole position » pour signer l’attaquant de La Viola « l’été prochain ».

Selon Sport Witness, qui a traduit et relayé un rapport du média allemand Sky Deutschland, le duo de Bundesliga Bayern Munich et Borussia Dortmund ont rejoint Manchester City en tant que « candidats » dans la course à la signature de Vlahovic. Le rapport note que le Bayern Munich est « en contact » avec les représentants de Vlahovic « depuis l’année dernière » tandis que le Borussia Dortmund « le regardera » si Erling Haaland quitte le club allemand l’été prochain.

De plus, il semble que Liverpool soit également dans le mix pour Vlahovic (par Transfer Market Web):

Les équipes de Premier League Manchester City et Liverpool devraient avoir un avantage dans la poursuite de Dusan Vlahovic lors d’un transfert potentiel en janvier.

Cela vient de La Nazione, qui affirme que la « moitié de l’Europe » regarde l’attaquant de la Fiorentina et qu’une vente en janvier est certainement possible. Si le Serbe est vendu en janvier, les clubs seront intéressés et Liverpool et Man City auront un net avantage en raison de leur situation financière saine.

Eux seuls pourront payer le montant que la Fiorentina souhaite. La Juventus est intéressée mais ne pourra pas payer les frais. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund l’aiment également, mais même eux ne pourront pas payer ce que la Fiorentina veut.