Daily Schmankerl : Manchester United, Arsenal pour défier le Bayern Munich sur Florian Wirtz ; Le Borussia Dortmund lorgne Timo Werner de Chelsea ?; Le FC Barcelone veut Karim Adeyemi ; Après l’échec de Leon Goretzka, le Real Madrid veut Nicolo Barella; et plus!

Manchester United et l’Arsenal FC sont censés défier le Bayern Munich et le Borussia Dortmund pour le phénomène du Bayer Leverkusen Florian Wirtz :

Manchester United et Arsenal seraient intéressés à faire atterrir le jeune très apprécié du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Bien qu’il n’ait eu que 18 ans en mai, l’as s’est déjà imposé comme un joueur important de la formation de Bundesliga. Le milieu de terrain polyvalent, remplaçant naturel de l’international allemand de Chelsea, Kai Havertz, a contribué 11 buts et 11 passes décisives en 50 apparitions en équipe première. Selon un récent rapport d’un média espagnol Todofichajes, les Diables rouges et les Gunners ont été impressionnés par sa progression au cours de la dernière année. Le Borussia Dortmund et le Bayern Munich sont également des admirateurs de longue date et tenteront presque sûrement de garder le joueur dans le pays si Florian devient disponible à l’avenir. Cependant, Die Werkself n’est pas pressé de se séparer de Wirtz, qui a un contrat à BayArena jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Le Borussia Dortmund envisage-t-il de remplacer Timo Werner du Chelsea FC ? Le Bayern Munich étant déjà intéressé, le BVB pourrait se faufiler par la porte arrière pour tenter d’attraper l’international allemand :

En raison du transfert de Lukaku, Werner est pour le moment sur la touche. Récemment, entre autres, un éventuel accord d’échange avec le FC Bayern a été signalé. Les champions allemands du record abandonneraient Leroy Sané pour cela. Le Bayern se serait intéressé à Werner même à l’époque de Leipzig, mais il ne s’est jamais engagé. Le joueur de 25 ans a connu sa période la plus réussie sous la direction de l’entraîneur du FCB Julian Nagelsmann, les deux seraient toujours en contact. Cependant, ce qui s’oppose à un accord, c’est que Werner serait derrière Robert Lewandowski au Bayern – tout comme il est actuellement derrière Lukaku. Avec un autre club de Bundesliga, il pourrait jouer un rôle plus important. Au Borussia Dortmund par exemple. Car la prochaine pierre pourrait tomber l’été prochain. La superstar Erling Haaland est traquée par tous les grands clubs européens et pourra choisir son nouveau défi. Il est extrêmement peu probable que le BVB puisse le conserver jusqu’en 2023. En conséquence, le grand concurrent du Bayern aura besoin d’un nouvel attaquant. Tel que rapporté par Sport Bild , Werner est sur la note, entre autres. Le Ruhrpott Club a probablement trois autres noms sur la liste. Inters Lautaro Martinez, champion d’Europe Andrea Belotti et Marcus Thuram du concurrent de Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Pour Thuram, cela parlerait du fait qu’il connaît l’entraîneur Marco Rose. Reste à savoir quel attaquant Michael Zorc, Aki Watzke and Co. décidera à la fin. Peut-être qu’ils parviendront à convaincre Erling Haaland de rester, la saison est encore longue après tout. Et peut-être qu’une pierre domino tombera qui n’est pas attendue aujourd’hui. (ta)

Le Bayern Munich devrait affronter le VfL Bochum ce week-end après avoir démantelé le RB Leipzig et le FC Barcelona la semaine dernière.

Nous sommes sur le point d’en savoir beaucoup sur la façon dont Julian Nagelsmann a l’intention de faire tourner son équipe dans les semaines à venir, mais il y a plusieurs autres sujets brûlants à l’ordre du jour. Le Bayern Munich a également signé un nouveau contrat avec Leon Goretzka, qui le maintiendra au club jusqu’en 2026.

Clairement, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La force folle du Bayern Munich défensivement et pourquoi le club doit signer Niklas Süle. La domination du Bayern Munich sur le RB Leipzig et le FC Barcelone. La prolongation du contrat de Leon Goretzka et ce que cela signifie pour l’avenir du milieu de terrain. Pourquoi il serait peut-être temps de se reposer Joshua Kimmich et Jamal Musiala.

Le FC Barcelone pourrait envisager sérieusement de pousser la star du RB Salzbourg Karim Adeyemi :

Très courtisé par le Bayern Munich et Liverpool, l’attaquant allemand de 19 ans Karim Adeyemi, qui a récemment fait ses débuts en équipe nationale senior sous Hansi Flick, est toujours une cible majeure pour le FC Barcelone. Traversant une grande crise financière, comme on le sait, Blaugrana, afin de faire le ménage et de constituer une toute nouvelle équipe de stars, vise une cible de marché relativement peu coûteuse. Alors que la direction du RB Leipzig, comme souvent auparavant, pourrait récupérer le né en 2002 de leur branche Red Bull Salzbourg, Adeyemi pourrait de toute façon se diriger vers les rangs d’un club de haut niveau, une fois la saison en cours terminée. Selon Transfermarkt.de, il vaut à l’époque 20 millions d’euros.

Le commentateur de la Bundesliga, Derek Rae, explique pourquoi les fans du Bayern Munich et du VfL Bochum ont un lien :

La machine du Bayern Munich est sur une lancée, et après leur démolition de Barcelone, l’équipe de Nagelsmann cherchera à séparer une équipe de VFL Bochum inférieure à la normale pendant le week-end. Bochum vient de remporter un de ses 4 matches de Bundesliga, tandis que le Bayern Munich se lance dans le match après sa 6e victoire consécutive toutes compétitions confondues, cherchant à s’emparer de la première place du classement de Bundesliga, à condition que Wolfsburg perde des points.

Dans ce podcast, nous présenterons un aperçu du match du Bayern contre Bochum. Voici les principaux points de discussion :

Le “nouveau look” de Nagelsmann Bayern La solidité défensive du Bayern La forme de Bochum avant le match Les joueurs clés de Bochum La composition attendue pour le Bayern et une prédiction du score

Après avoir réalisé qu’il serait en mesure de signer Leon Goretzka, le Real Madrid viserait le milieu de terrain de l’Inter Milan Nicolo Barella :