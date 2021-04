Daily Schmankerl: Manchester United mène la course pour Erling Haaland ?; Wolfsburg veut le gardien du Bayern Munich Ron-Thorben Hoffmann; Jerome Boateng réfléchit au déménagement à Londres; et plus!

Wolfsburg lorgnerait le gardien du Bayern Munich Ron-Thorben Hoffmann. Si Hoffmann et Wolfsburg parvenaient à s’entendre sur un accord, le gardien de but serait immédiatement prêté pour acquérir une expérience de match:

Selon les informations de kicker, VfL a affaire à Ron-Thorben Hoffmann du FC Bayern. Le contrat de Hoffmann prend fin cet été, mais le Bayern a la possibilité de le prolonger. Il présente un intérêt particulier pour VfL. Si le gardien de but du Bayern venait, il pourrait être prêté directement afin de pouvoir collecter des entraînements de match au plus haut niveau possible.