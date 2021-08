Daily Schmankerl : Manchester United ne veut pas de l’ancien défenseur du Bayern Munich Jerome Boateng ; Le Real Madrid vendrait à peu près tout le monde; Le Bayer Leverkusen veut l’attaquant de l’USMNT Josh Sargent ?; Romelu Lukaku repousse Chelsea ; et plus!

L’ancien défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng, a été déçu par le manque d’intérêt qu’il suscite sur le marché des agents libres. Alors que ses exigences salariales pourraient être le coupable, il y a au moins un club aux poches profondes qui ne veut tout simplement pas de lui : Manchester United.

Les Red Devils viennent de signer Raphael Varane et pourraient maintenant se concentrer sur la rumeur du transfert du Bayern Munich, Eduardo Camavinga :

Les objectifs à long terme Kieran Trippier et Eduardo Camavinga restent liés à United, mais ils ne seraient pas intéressés par le vainqueur de la Coupe du monde allemand Jerome Boateng.

Tom Heaton et Jadon Sancho ont déjà rejoint l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, tandis que le défenseur français Raphael Varane est sur le point d’achever son transfert au club.

Manchester United a été l’un des clubs les plus actifs de la Premier League au cours de la fenêtre de transfert d’été en cours avec un certain nombre de signatures déjà confirmées.

Selon certaines informations, la star de l’Inter Milan Romelu Lukaku a rejeté un salaire lucratif de Chelsea :

Toujours en accord avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2024, l’ancien tueur à gages de Manchester United, précédemment interrogé par le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et Manchester City, pourrait même prolonger son contrat avec les géants italiens, avant la fin de la session du marché d’été en cours. Lukaku gagne à l’époque un salaire annuel de 9 millions d’euros et, selon Transfermarkt.de, les droits sur le sien valent actuellement une somme à 3 chiffres.

Signé par Blues pour la première fois à l’été 2011, en provenance d’Anderlecht, Lukaku n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme la pierre angulaire des géants londoniens, subissant pour la plupart des sorts de prêt, jusqu’à rejoindre Everton pour de bon trois ans plus tard, avant le début de 2014/15. Un joueur clé pour Neroazzurri pour retirer le titre de Serie A à la Juventus depuis neuf ans la saison dernière, Lukaku a clairement indiqué qu’il était prêt à rester sur place, pour le moment.

Selon La Gazzetta dello Sport, et comme cela résonne dans les médias britanniques, l’Inter Milan de 28 ans et l’attaquant vedette de l’équipe nationale belge Romelu Lukaku viennent de refuser l’offre de Chelsea, ce qui représente une offre salariale annuelle retentissante de 15 millions d’euros.

Le Bayer Leverkusen pourrait vouloir faire venir l’attaquant de l’USMNT Josh Sargent du Werder Brême :

Le Bayer Leverkusen s’intéresse au Werder Brême et à l’attaquant de l’USMNT Josh Sargent, selon Bild. #B04 #SVW

La liste des “gardiens” du Real Madrid est, euh, intéressante – et brève :

Marca rapporte que la situation financière du Real Madrid est si désastreuse qu’ils sont prêts à transférer presque n’importe quel membre de leur équipe pour équilibrer les comptes. Seuls Thibaut Courtois, Karim Benzema, Fede Valverde, David Alaba et Vinicius Jr. ne sont pas disponibles, si les bons frais de transfert ont été proposés.

Toni Kroos ? Luka Modric ? Danger édénique? Gareth Bale ? Martin Ødegaard ?

De toute évidence, l’ancien attaquant de l’Eintracht Frankfurt Luka Jovic n’est pas sur la liste car Los Blancos ont hâte de le déplacer, mais certains clubs pourraient être en mesure de retirer des joueurs de qualité du rack discount si le Real Madrid a besoin de vendre des joueurs aussi mal.

Si je suis le Bayern Munich, je prépare ma présentation Power Point avec tous les meilleurs terrains de golf de Bavière pour le Gallois et je pourrais même taper dans les pneus sur Hazard, Jovic ou Ødegaard.

Ce sont tous des scénarios de rêve, mais je ne suis pas trop enthousiasmé par la situation des ailes au Bayern Munich et je serais peut-être enclin à regarder de près Bale ou Hazard si un accord financier approprié pouvait être conclu (extrêmement improbable).

Je commencerais aussi Jamal Musiala à l’aile, mais ce n’est que moi.

Alors que le Bayern Munich Frauen se prépare pour son prochain voyage aux États-Unis pour la Coupe féminine, Louisville, Kentucky – la ville hôte – se prépare :

Milan est toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain offensif après le départ de Calhanoglu. De nombreux noms sont associés à Il Rossoneri et parmi ces noms, il y a Hakim Ziyech. Selon La Gazzetta dello Sport, le dialogue entre l’AC Milan et son agent se poursuit, sans parler des excellentes relations avec Chelsea après les transferts de Tomori et Giroud qui pourraient les favoriser dans cette négociation. L’ancien joueur de l’Ajax semble également aimer la chance de jouer en Italie.