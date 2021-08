Daily Schmankerl : Manchester United n’est pas intéressé par Corentin Tolisso du Bayern Munich ; Les entraîneurs de Bundesliga les plus sexy (!?); Amine Adli sur le Bayern ?; Liverpool lorgne Philippe Coutinho du FC Barcelone ; et plus!

Le journaliste du Telegraph James Ducker dément les rumeurs selon lesquelles Manchester United s’intéresserait au milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso.

Tolisso, qui serait disponible à un prix de vente réduit de 10 millions d’euros, est passé d’un produit phare en Europe il y a quatre ans à un joueur que le Bayern Munich ne peut pratiquement pas donner.

Cela n’a aucun sens.

Il est vrai que Tolisso a eu un moment ridiculement difficile à rester en bonne santé, mais son talent et sa capacité à avoir un impact sur les matchs devraient donner à de nombreux clubs une raison de prendre un dépliant sur lui à un prix aussi réduit :

Si Manchester United n’est pas dans le coup et que la Juventus attend que Manuel Locatelli décide s’il y déménagera ou non, les options pour Tolisso ne sont pas abondantes. Voici les dernières nouvelles sur cette « poursuite connexe » de Transfer Market Web :

Les bianconeri ont proposé Filippo Ranocchia, puisque Dragusin aurait été rejeté par Sassuolo en raison de l’évaluation élevée de la carte faite par la Juve, et d’un montant de 12 millions d’euros. Matheus Henrique est déjà arrivé en neroverde et d’autres succès du marché dans le milieu du peloton ne sont pas exclus.

D’un autre côté, même les verts et les noirs pourraient faire un petit pas en arrière, essayant ainsi de clore le dossier rapidement et de se projeter sur d’autres objectifs de marché. Le neroverdi demanderait 35 millions d’euros en liquide pour laisser partir le garçon, tandis que la Juve aimerait insérer un joueur pour faire baisser le prix du milieu de terrain.

West Ham United et Arsenal sont les deux prochains clubs sur la liste des – prétendument – ​​parties intéressées. L’un ou l’autre club sera-t-il en mesure de formuler une offre qui permettrait au Bayern Munich de se décharger de Tolisso.

Pour ceux qui espèrent que Marcel Sabitzer déménagera au Bayern Munich, une vente de Tolisso semble pertinente.

Avec la blessure de Benjamin Pavard, le Bayern Munich aurait intensifié ses efforts pour obtenir un autre joueur au poste de la liste, mais ne veut pas payer beaucoup pour le faire. Bouna Sarr n’étant pas considéré comme une option sérieuse, les Bavarois ne sont pas désireux de vraiment dépenser quoi que ce soit pour renforcer la liste, même avec ce que certains considèrent comme un tableau de profondeur mince à la position.

Même les 10 millions d’euros que Toulouse veut pour le jeune ailier Amine Adli sont jugés trop importants à ce stade :

Quant à Adli, les choses pourraient ne pas être aussi avancées qu’on le pensait (par Tz):

La jeune star Amine Adli de la deuxième division française du FC Toulouse a refusé un transfert malgré des offres et des options lucratives, mais il ne veut pas non plus prolonger son contrat. Là-dessus, le président Damien Comolli a publiquement soupçonné que des conseillers étaient derrière les actions du jeune homme de 21 ans. Le Bayern serait également intéressé et aurait déjà rencontré Adli, mais Comolli en doute.

Le président a déclaré à La Depeche qu’il n’avait lui-même aucun contact avec le Bayern, mais il ne savait pas si son joueur était en contact avec Munich. Cependant, il a déconseillé à son joueur de bouger, il n’était “pas sûr s’il serait un joueur régulier” s’il passait au FCB. Un club jouant pour de gros trophées « ne mettrait pas 12 millions sur la table pour les mettre sur le banc », dit Comolli.